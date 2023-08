Capturaron en Bogotá a ladrones en bicicleta que amenazaban a sus víctimas con pistolas

Homicidio. Foto: Colprensa

Dos ladrones fueron capturados en el norte de Bogotá luego de atracar a una mujer. Los delincuentes tenían azotado el sector de la calle 100, cerca a la carrera Séptima, donde se movilizaban a sus anchas en bicicleta y atracaban a los transeúntes amenazándolos con armas de fuego para que entregaran sus pertenencias.

Te puede interesar: Asaltantes de un bus del SiTP fueron detenidos mientras amenazaban a los pasajeros en el sur de Bogotá gracias a un botón de pánico: cómo funciona

Según indicaron las autoridades, los delincuentes pasaban desapercibidos por moverse en bicicleta y cuando sus víctimas se descuidaban, las abordaban y las amenazaban de muerte apuntándoles a la cabeza.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: “Mi hoja de vida demuestra que yo puedo gobernar bien a Bogotá”: Jorge Robledo, aspirante a la Alcaldía

En diálogo con Blu Radio una de las víctimas de los delincuentes narró cómo la atracaron. “Mientras me acercaba a mi hogar por el área cercana al CAI Contador en la calle 100, uno de los individuos se me acercó de manera frontal. En ese momento, no tenía idea de a quién se dirigía, pero de repente, me ordenó voltearme y apuntó su pistola directamente a mi frente. Me exigió que entregara todas mis pertenencias, amenazando con matarme si no cumplía sus demandas”, sostuvo.

Atemorizada, la mujer entregó todo y cuando los delincuentes se fueron, acudió al CAI de la Policía para poner el denuncio. De inmediato una patrulla motorizada salió a perseguir a los delincuentes y los capturó.

Te puede interesar: Festival de Verano 2023: cinco eventos para no perderse en esta semana

“Ambos perpetradores se desplazaban en bicicleta. A pesar de mis iniciales dudas, me sorprendió gratamente ver la rápida acción de la Policía, logrando resolver la situación en menos de una hora”, agregó la víctima de los ladrones.

Las autoridades seguían la pista de los ladrones desde hace un par de semanas por los reiterativos hurtos bajo esa modalidad en el sector; según la Policía, llegaban a robar hasta a diez transeúntes en cuestión de minutos. Ahora, le piden a los afectados que hagan las respectivas denuncias para que judicialicen a los delincuentes.

Ahora roban en bicicletas

La seguridad en Bogotá se deteriora con el paso de los días y cada vez son más las modalidades de robo que implementan los delincuentes. En una de las tantas formas de robar, los delincuentes se movilizan en bicicletas, se camuflan entre los transeúntes para no levantar sospecha y atacan en grupo a sus víctimas.

En el barrio Molinos de la localidad de Engativá tres ‘cicloladrones’ atracaron a un hombre que se disponía a entrar a su casa. La víctima acababa de llegar de su trabajo y mientras abría la puerta fue abordado por los delincuentes, que lo amenazaron con una pistola y armas blancas para despojarlo de sus pertenencias.

“Me empiezan a quitar la chaqueta, la maleta, yo tenía unas cadenas por lo que uno de ellos me coge del cuello y me las arranca, también tenía unos anillos que me quitaron. Básicamente me iban insultando mientras me indicaban qué querían que les entregara. Por un momento, por lo nervioso que estaba, le di un código erróneo al celular, allí uno de ellos bastante molesto me acerca el arma cortopunzante haciendo el amague de que me iba a apuñalar”, relató la víctima del robo en entrevista con City TV.

En otro episodio, tres delincuentes en bicicleta atracaron a dos hombres que se movilizaba sobre la avenida Guayacanes en la localidad de Kennedy. En una cámara de seguridad del sector quedó grabado cómo los ‘cicloladrones’ abordaron a sus víctimas, les quitaron los objetos de valor y hasta sus prendas de vestir.

En pocos segundos las víctimas fueron despojadas de sus elementos personales, incluyendo sus prendas de vestir.

Como en los casos anteriores, los delincuentes se bajaron de las bicicletas y amedrentaron con un arma de fuego a sus víctimas, que cedieron a entregar sus pertenencias ante las amenazas de muerte. Antes de escapar uno de los delincuentes le propinó un golpe en la cara a una de sus víctimas.