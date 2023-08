Proponen que el Soat de las motos sea más caro que el de los carros

El anuncio se registró tras el fracaso de la medida que implementó el Gobierno de bajar el costo del Soat para las motos, de cilindrada menor a 200. Foto: Tránsito Bogotá (Twitter).

Con base en los índices de siniestralidad vial donde los actores más implicados son los motociclistas, el presidente del gremio de los seguros (Fasecolda), Gustavo Morales, propuso que la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para estos vehículos sea más caro que el de los automóviles.

Te puede interesar: Congreso inició la investigación contra Gustavo Petro por escándalo de dineros ilícitos: ¿quiénes son los representantes instructores?

Y es que, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial en lo corrido del 2023 se han registrado 4.029 siniestros en todo el territorio nacional; donde los motociclistas son el agente que más casos se reportaron con un total de 2.502, seguido de peatones con 856, usuarios de vehículo individual con 311 y ciclistas con 2015.

El presidente destacó que el gremio de seguros desea sentarse con el Gobierno nacional y cambiar el paradigma bajo el cual está operando el sistema del Soat, donde la prima no esté asociada al costo del vehículo, sino al riesgo de estar en las calles.

“Esto gracias a las facultades que dio el Plan de Desarrollo para que el Gobierno rediseñar el Soat”, sumó el líder del gremio.

Según lo indicó la W Radio, el anuncio se registró tras el fracaso de la medida que implementó el Gobierno de bajar el costo del Soat a las motos, de cilindrada menor a 200, para disminuir la evasión de la obligación que tiene portar dicho documento para seguir transitando libremente por las vías del país.

Te puede interesar: Ernesto Samper aseguró que él y Petro son inocentes y que hay “una intención conspirativa de la derecha”

“Antes de la medida, la evasión estaba en alrededor del 60% y ahora está en eso mismo. Nosotros esperábamos que la evasión se redujera en un 50% porque el costo del Soat se redujo a la mitad”, agregó Morales.

Qué está pasando con el Soat en Colombia

La novela del Soat tiene trasnochando a más de un conductor, y es con base en datos oficiales del Runt el 47% de los vehículos de Colombia no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

Te puede interesar: Federico Gutiérrez lidera una nueva encuesta de intención de voto para la Alcaldía de Medellín

A partir de eso, actualmente solo 9.691.727 vehículos han renovado o cuentan con el seguro. La otra cara de la moneda, precisa que 8.624.009 conductores no disponen del documento obligatorio.

¿Pero a qué se debe ese panorama? Por medio de una trasmisión en la plataforma de YouTube el director de PubliMotos, Alejandro Rubio Sabogal, indicó la molestia que tienen varios actores viales por los abusos y altos costos de los seguros todo riesgo y del Soat.

De acuerdo con datos del Runt, en Colombia el 47% de los conductores no cuentan con el Soat. Cortesía: Runt 2.0.

Durante la transmisión, el director expuso diferentes puntos sobre la inconformidad que hay en referencia al Soat, y sobre el sentir que tienen muchos actores viales para que deje de existir dicho seguro.

“PubliMotos está recibiendo muchísimas quejas, de muchas partes del país, de que no se consigue el Soat; de que es muy difícil, que tienen que hacer filas en algunos puntos de venta y los cupos son limitados”, resaltó Rubio sobre el problema de conseguir el seguro en Colombia.

Rubio solicitó que el Gobierno nacional debe indicarles a las aseguradoras que vendan el seguro, que lo entreguen sin lío, puesto que, estas no han querido manifestar la problemática interna que hay para no ser suspendidas.

“Antes se vendía hasta en una panadería, hipotéticamente se podría decir así, era fácil de conseguir; sin problema alguno. Cosa que no es hoy”.

Por otra parte, el director expuso que existe una problemática interna en las aseguradas que da pie a que no se esté vendiendo el seguro. Rubio aclaró que la crisis vendría principalmente del Adress, que son el fondo del estado, “los dueños y señores”, lo cuales cubre desde cierto punto los costos en materia de movilidad, respecto al seguro obligatorio. Rubio sumó que al parecer los recursos se están agotando.

El director agregó que las aseguradoras ya no reciben el 100% del dinero que pagan los ciudadanos. Con base en eso, Rubio sustentó la razón del plan tortuga que existe en varias ciudades para la compra del Soat.

“Hay problemas, fallas, no es posible tenerlo. Ni siquiera para motocicletas nuevas, estos sufren más porque les toca pagar entre 50 y 70 mil pesos para poder realizar el registro de la motocicleta”, explicó.

En función de lo anterior, Rubio amplió que la crisis comienza desde que las aseguradoras no reconozcan la venta del Soat; ya que, no pueden hacerlo porque recibirían sanciones, lo que no sería nada bueno para ninguna de las partes.