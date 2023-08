Incendio causó terror en parqueadero de Tunjuelito: un cortocircuito habría generado el accidente

Las autoridades confirmaron que no resultaron personas lesionadas de estos hechos Foto: Bomberos Bogotá

En la madrugada del jueves de 10 de agosto se reportó que un incendio estaba consumiendo una estructura en el barrio San Carlos, en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá. De acuerdo con lo que se conoció, las llamas afectaron gravemente un parqueadero y varios de los carros que se encontraban en su interior. Las autoridades aseguraron que el fuego se había generado por un cortocircuito en uno de los vehículos.

“El carro lo dejaron parqueado al otro extremo del parqueadero. No saben la causa, no tienen cámaras, no tienen nada. El carro quedó parqueado en el otro extremo del parqueadero, apareció acá”, relató una de las personas afectadas en una entrevista a Blu Radio. En total, según testigos, los carros que terminaron afectados por las llamas fueron cinco.

Dos de ellos, un taxi y un carro particular terminaron con mayores niveles de destrucción. Los otros tres carros, de acuerdo con lo reportado por parte de las autoridades, sufrieron de daños en sus techos y puertas.

Mientras los propietarios de los vehículos resuelven que hacer con estas pérdidas, una situación similar se vivió en el barrio Quiroga, también en la capital del país. El incendio se desató en el tercer piso de una vivienda familiar. De acuerdo con lo que se conoció, el fuego lo habría generado una mala instalación eléctrica. Las personas que residen en aquel espacio alcanzaron a evacuar el inmueble. Hasta el lugar llegaron integrantes del cuerpo de bomberos para atender la emergencia.