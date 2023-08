Hermano de Catalina Usme reveló los duros momentos que pasó la goleadora de la selección Colombia femenina

El entrenador de Ecuador destacó el papel de su hermana con la Tricolor. Foto: @profeusme/Instagram

Luego de su actuación ante Jamaica, Catalina Usme es tendencia en las redes gracias al golazo convertido que le dio el tiquete a la selección Colombia a los cuartos de final del mundial femenino, en el que se verán las caras ante Inglaterra.

La jugadora de América de Cali sigue afianzándose como la máxima artillera en de la Tricolor en los mundiales con tres tantos. Así mismo, llegó a 53 goles con la casaca del combinado cafetero, siendo hasta ahora por lejos la goleadora histórica.

Su gran actuación en Melbourne fue calificada con un 8,4 de acuerdo con los registros de la aplicación 365 Scores. No obstante, los reconocimientos para Catalina Usme no pararon allí, dado que fue incluida en el once ideal de los octavos de final del mundial por el diario Marca de España, junto Ana María Guzmán.

“En la portería Muksovic (Suecia); en defensa con Ona Batlle (España), Erikssonn (Suecia) y Aná María Guzmán (Colombia); de volantes aparecieron Raso (Australia), Roord (Países Bajos), Aitana (España) y Alba (España); y en la delantera Catalina Usme (Colombia), Le Sommer (Francia) y Miyazawa (Japón)”.

Una figura importante en carrera de Catalina es su hermano, el entrenador Andrés Usme que la dirigió hasta hace poco en América de Cali. El nacido en Marinilla (Antioquia) habló para varios medios de comunicación de lo que ha sido la carrera de su hermana menor, que hoy es una referente del combinado cafetero.

En primer lugar, el actual entrenador de Ecuador expresó su satisfacción por la clasificación a los cuartos de final de la copa del mundo en diálogo con Deportes Sin Tapujos.

“Tengo mucha felicidad del momento que está viviendo mi hermana Catalina en el Mundial, ha pasado momentos difíciles como la lesión de ligamento de los Olímpicos de 2012″

Para el mismo medio, el ex América de Cali habló de los momentos difíciles que pasó Catalina Usme por los cuales casi deja el fútbol.

“Cuando mi hermana Catalina Usme sufrió la segunda lesión de ligamento, la desahuciaron del fútbol, pero la mentalidad de ella es muy fuerte, es hasta terca y eso le ayudó a salir adelante, es una mujer de retos”.

Y agregó: “Catalina Usme no ha ido al fútbol internacional porque su objetivo era fortalecer la liga colombiana y ama a América de Cali.

Por otro lado, agregó, en 6 AM de Caracol Radio, que los buenos resultados deben ser un incentivo para darle más apoyo al fútbol femenino.

“Ya sabemos que podemos competir y figurar, pero debemos también crecer. No nos podemos quedar en la euforia del momento y la alegría de la clasificación. Hay que pensar qué hacer a futuro porque estoy seguro de que podemos ser una potencia mundial en el fútbol femenino”.

Catalina Usme no pierde el foco y sueña con llegar a la final del mundial femenino

Catalina Usme festeja tras anotar el gol de Colombia para vencer 1-0 a Jamaica en los octavos de final del Mundial femenino. Foto: AP/Hamish Blair

Una vez culminado el encuentro ante las caribeñas, la jugadora de América no ocultó su felicidad por el resultado, pero remarcó que el camino es llegar más lejos.

“Queremos seguir haciendo historia, queremos avanzar más. Este no puede ser el techo de este equipo. Ahora hay que pensar en Inglaterra. Estoy muy feliz, tengo muchas emociones en mi cabeza, pero quiero más. Quiero enfrentar a Inglaterra”

Y añadió: “Tenemos que seguir soñando porque este equipo tiene con qué, podemos seguir avanzando (…) lo que pasó, estamos felices, pero este no es el techo de nosotras. Tenemos que estar más allá, podemos con más. Van cuatro de siete, nos quedan tres finales”.

La próxima salida de la selección Colombia será ante Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo femenina. El duelo entre las cafeteras y el país de los Tres Leones está pactado para el sábado 12 de agosto desde las 5:30 a. m. (hora colombiana).