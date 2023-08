¿Demichellis murió con la “nevera llena”? Polémica por suplencia de Miguel Ángel Borja en River por la Libertadores

Polémica por suplencia de Miguel Ángel Borja en los penales de River ante Internacional por la Conmebol Libertadores. Fotos Getty Images / Maxi Franzoi/AGIF

La eliminación de River Plate, a manos del Internacional de Porto Alegre, fue una de las sorpresas más grandes en la Conmebol Libertadores, torneo que se quedó sin uno de sus candidatos al título en los octavos de final y tras una apasionante definición por penales.

Luego de que el Millonario igualara 3-3 con los brasileños en el marcador global, el cuadro Colorado se quedó con la clasificación en la serie desde los 12 pasos con victoria 9-8, en la que no participó el colombiano Miguel Ángel Borja para la Banda Cruzada porque el técnico Martín Demichellis lo dejó en el banco.

El hecho que el delantero cafetero, quien ha demostrado su capacidad y experiencia en los cobros de penales, se quedara como suplente y viera a sus compañeros fracasar en Brasil, abrió una polémica respecto a las decisiones del entrenador en el duelo de vuelta y que significó un duro golpe para el actual campeón argentino.

Borja se quedó mirando la eliminación

Miguel Ángel Borja había sido suplente en la ida de los octavos de final, su puesto lo ocupó desde el principio Lucas Beltrán, después entró Matías Suárez y todo indicaba que el colombiano iba a tener acción para la vuelta en el Beira Río, en especial porque los argentinos tenían la serie a favor 2-1.

Miguel Borja entrenando en River Plate para la Conmebol Libertadores. Foto Archivo

Aunque el entrenador Martín Demichellis volvió a colocar como titular a Beltrán, dio la sorpresa en el segundo tiempo en el momento que le dio paso a Facundo Colidio, un joven de 23 años que disputaba su primer encuentro con River y que no tuvo mucho protagonismo.

Con el paso de los minutos, Miguel Ángel Borja estaba esperando su oportunidad para ingresar al campo y apoyar en el ataque, en especial porque el Millonario iba perdiendo el juego 2-0 y parcialmente eliminado, pero gracias a Robert Rojas envió todo a los penales.

Miguel Ángel Borja celebra tras anotar el gol de penal con el que River Plate venció a Boca Junior en el clásico del fútbol argentino. REUTERS/Agustín Marcarían

Allí fue donde creció la polémica con el técnico Martín Demichellis, quien dejó en el banco a un hombre que sabe cómo manejar la presión como el cafetero, el cual marcó en la victoria 1-0 de River ante Boca por la Liga Profesional, y le dio la confianza al resto de la plantilla para afrontar la serie.

Demichellis explicó su juego

Luego de la derrota, con la decepción en River por quedarse afuera de la Libertadores tan temprano, las críticas hacia el entrenador no se hicieron esperar, por eso Demichellis respondió a varias de ellas durante la rueda de prensa, empezando por los cambios.

Aunque no quiso referirse a lo que pasó con Miguel Ángel Borja, sí explicó una de las sustituciones de Enzo Pérez por Ignacio Fernández: “Con el diario después del partido, el cambio de Enzo para muchos estuvo mal y para otros bien. Pero estuvo bien el cambio de Nacho y el otro día Rodrigo Aliendro ocupó esa posición. Rodrigo lo hizo muy bien todos estos meses”.

Eduardo Coudet, técnico de Internacional, abrazando a Martin Demichellis antes del partido en Brasil por la Conmebol Libertadores 2023. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Demichellis también habló sobre el planteamiento táctico en Brasil con cinco mediocampistas: “Jugando con cinco volantes, seguramente Chacho hizo un análisis previo al partido y sumar un hombre más a la presión en ese mediocampo, con Pablo (Solari) y Esequiel (Barco) abiertos y con Lucas Beltrán sosteníamos a cuatro. Eso nos daba superioridad en el medio. Estoy en una posición para tomar decisiones. Con Pablo (Solari) atacábamos más en profundidad. Pablo es el mismo jugador que la semana pasada metió dos goles”.

Finalmente, el técnico de River destacó que ya no tiene lesionados en su plantilla, pero irá definiendo quiénes seguirán y los que saldrán: “Ahora que están todos recuperados no me queda ningún lesionado. Gracias a Dios pudimos recuperar a todos. Un gran trabajo de toda el área física y la médica. Ahora hay que replantearnos cosas con los dirigentes. Con mucha calma y no por esta derrota. No nos apresuraremos en tomar decisiones, pero con calma”.