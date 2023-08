Epa Colombia reveló los millonarios negocios que le permiten su estilo de vida

Epa Colombia reveló cuáles con los negocios que le han permitido tener millonarias ganancias. Foto: YouTube - Desnúdate con Eva

Para los millones de seguidores que acumula en sus redes sociales Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, la empresaria amasó una fortuna con su negocio de keratinas y vendiendo publicidad como creadora de contenido. Con esto logró comprarles a sus padres una casa en el norte de la capital del país y más de tres carros.

Te puede interesar: Epa Colombia mostró su lujoso Penthouse: “Qué lavado de dinero tan lindo” le dice un usuario en redes

Lo anterior, sin contar las pertenencias que perdió en el pleito legal con su expareja Diana Celis, con quien convivió por cerca de cinco años en un apartamento ubicado en el Olaya, sur de Bogotá. Además, de 500 millones de pesos que pidió la futbolista.

Ahora bien, recientemente la empresaria sostuvo una conversación con Eva Rey, en la que reveló cuáles son los millonarios negocios que tiene y los que le han permitido darse el estilo de vida que presume en sus redes sociales.

Te puede interesar: Epa Colombia quiere estar en “Yo me llamo” y hasta anticipó la cantante que imitaría

Cabe recordar que la empresaria saltó al mundo del emprendimiento en 2018, cuando creó su empresa de productos capilares, después de su regreso de la copa mundial de fútbol disputada en Rusia.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, compró a sus padres una casa en un conocido sector del norte de Bogotá. (Epa Colombia) junto a sus padres

De acuerdo con sus revelaciones, la también influenciadora tiene más de 500 empleados en su empresa distribuidos en 150 de planta y aproximadamente 250 personas que trabajan en la producción de envases, etiquetas y distribución de los productos a nivel nacional. Sin embargo, esto le atemoriza un poco debido a la economía del país, independientemente de que tenga o no que pagar el 35% de sus ganancias en impuestos a la Dian.

“Soy muy constante con mi empresa, hay días en los que vendo y hay días en los que no (…) Da susto porque con esto que está pasando con la economía, con el país, con el cambio de gobierno, los escándalos, este año ha sido demasiado quieto (…) Hay que pagar nómina, arriendos, servicios”, explicó inicialmente Epa Colombia en el programa Desnúdate con Eva.

Epa Colombia reveló cuáles son los negocios, además de sus keratinas, con los que ha logrado llevar un estilo de vida opulento. Foto: @epa_colombia/Instagram

La española le lanzó un nuevo interrogante en el que pidió que le contara si además de los productos para el cabello y de ser influencer, tiene ingresos adicionales, por lo que su respuesta dejó a gran parte de sus seguidores sorprendidos al afirmar que “la publicidad en redes” ya no era un negocio para ella, agregando que vive de otros ingresos.

“Yo vivo de los arriendos de las propiedades que me he podido comprar con mis keratinas (…) Tengo como siete propiedades en Bogotá y Medellín, además de las keratinas”, agregó Barrera Rojas en el programa antes citado.

Finalmente, aseguró que no vende publicidad desde hace más de dos años, porque es u trabajo que le dejó “aprendizajes y problemas”, además, la inestabilidad del mercado, las estadísticas y es algo en lo que requiere dedicarle bastante tiempo, prefiriendo enfocarse en su empresa. También dijo que le gustaría expandir su negocio a otras latitudes y está trabajando en ello.

Te puede interesar: ‘Epa Colombia’ habló de las invitaciones que le hicieron Álvaro Uribe y otros políticos

“No vivo de hacer publicidad porque hoy en día las personas no quieren pagar lo que tú vales y yo no estoy para vender una publicidad en 100.000 o 500.000 pesos. Yo sé lo que yo valgo y mi publicidad por eso también vale. Hoy en día las personas ya no valoran el trabajo de la publicidad, por eso monté la empresa. Con la publicidad de ser influencer uno no sabe, es como andar a la deriva, pensar en cómo crecer y dejé de vender publicidad hace tres años”, concluyó en su diálogo con la periodista española.