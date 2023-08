Jim Velásquez le pide una segunda oportunidad a Alina Lozano

Jim Velásquez aseguró que Alina Lozano es la mujer de su vida y clama por una nueva oportunidad. Foto: Facebook Alina Lozano

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez al parecer llegó a su fin el pasado viernes 4 de agosto, al conocerse un video en el que la actriz aseguraba que todo había llegado a su fin.

Sin embargo, en las últimas horas el creador de contenido sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Facebook cuando publicó un video en el que le pide una nueva oportunidad a su exnovia, la actriz Alina Lozano, con quien llevaba más de un año de relación y con quien estuvo a punto de casarse.

“Después de pensar y reflexionar un montón (...) quiero hacer este video para pedirle otra oportunidad a Alina. Esas pausas en la relación sirven para aclarar lo que uno quiere y lo que la otra persona quiere”, aseguró Jim, quien además dijo que si era el caso iría hasta la casa de Alina para que lo perdone.

Así mismo, Alina Lozano, que tiene 21 años más que él, fue quien finalmente decidió dar por terminada la relación. En la publicación, la actriz confirmó la ruptura con Velásquez y afirmó que lo había hecho por su tranquilidad y su salud mental.

“Tengo que reconocer que estoy súper afectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que en el momento que hicimos pública la relación pasaron muchas cosas”, agregó la actriz.

El argumento que dio Alina, fue porque la relación comenzó a afectarse por una exnovia de Jim, a lo que el creador de contenido dijo que ella había sido quien decidió irse.

“Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. Y si una relación —a pesar de los conflictos— no tiene una base fuerte, no se puede seguir. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí. Yo se lo dije desde el principio a él”, expresó la actriz entre lágrimas.

Por su parte, el joven influencer al parecer no dará por terminada la relación y prometió buscarla. “En este momento de la vida siento que no quiero esperar (...). Quiero que Alina me dé una segunda oportunidad. Le voy a caer a su casa y hacer todo lo posible para recuperarla”, agregó Jim.

Entre tanto, en las últimas publicaciones que hizo Alina, manifiesta que la lealtad es clave en una relación. Sin embargo, Velásquez le restó importancias a dar explicaciones sobre lo que él hacía cuando no estaba con su pareja. “Él me dice que no le gusta sentir que tiene que darme explicaciones. Pero luego sale él, en un video, con una muchacha con la que tuvo una aventura”, indicó Lozano.

Después del encuentro con su exnovia, Jim salió a pedirle disculpas públicamente a Alina, pero ella se mantuvo fuerte en su decisión de no perdonarlo, así se le notara su dolor. A pesar de lo sucedido Jim mantiene la esperanza viva de poder darse una segunda oportunidad con ella. “Mi corazón me dice búscala, no la dejes ir, haz todo lo posible por estar con ella. Sé que cometí errores, que tengo muchas cosas por cambiar, pero lo más importante es el hecho de querer hacerlo”, dijo.

Esta ruptura tomó a muchos de los seguidores de la pareja por sorpresa, pues tenían como antecedente el anuncio sobre su futuro matrimonio. Del mismo modo, el anuncio de la boda también causó mucho revuelo en los medios de comunicación nacionales y los usuarios de las plataformas digitales, quienes se mantenían incrédulos al creer que Alina Lozano y Jim Velásquez podrían llegar algún día al altar. Este asunto dio mucho de qué hablar, hasta llegar al punto de que más de uno de sus fans le hizo seguimientos a los preparativos que se venían preparando para este festejo.

Lo que queda es que Alina le responda a Jim y si después de eso seguirán en el punto en el que quedaron o se tomarán con un poco más de calma su relación y pospondrán la boda.