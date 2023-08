Primer año de Gustavo Petro: cómo ha afectado su reforma tributaria a las finanzas del país

Un día después de posesionarse, el Gobierno de Gustavo Petro presentó la reforma tributaria, cuyo autor es el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Foto: Jesús Aviles.

Solo un día después de tomar posesión, el 8 de agosto de 2022, el Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Congreso su reforma tributaria, una de las más ambiciosas de la historia. Cuatro meses después fue aprobada, y aunque sufrió algunas modificaciones impulsadas por los sectores de la oposición, la mayoría del proyecto quedó intacto. Aquel fue el primer triunfo legislativo del denominado gobierno del cambio.

El entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el cerebro detrás de la reforma, celebró la aprobación de su proyecto y manifestó que ayudará a “erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, al igual que los privilegios de unos pocos, y avanzar frente a la inequidad, una promesa fundamental del gobierno”.

Agosto 23 de 2022. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo (foto) y el Director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, presentan la reforma tributaria en una sesión conjunta de las comisiones económicas de Cámara de Representantes y Senado. (Colprensa - Camila Díaz)

Solamente entró en vigencia hasta el 1 de enero de 2023, por lo que algunos expertos y analistas consultados por Infobae Colombia señalan que en tan poco tiempo (ocho meses) es difícil medir el impacto que ha tenido y que tendrá en las finanzas del país.

No obstante, hasta antes de la entrada en vigencia, Colombia era uno de los países de América Latina que menos recaudaba impuestos, lo cual venía generando un enorme déficit fiscal que preocupaba a los mercados internacionales y estaba detrás de la devaluación del peso.

Era una reforma necesaria

Expertos consultados por este medio coinciden en que la reforma tributaria era necesaria. “Se hablaba de un déficit fiscal del orden del 7 al 8% del PIB, es decir, cercano a los 100 billones de pesos, sumándole el déficit del fondo de combustibles. Era una cifra bastante alta”, explicó Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario.

Añadió que la reforma logró que la base impositiva en materia de deducciones y de base gravable sea de un 63% menor a lo que era, en otras palabras, permitió un mayor gravamen en Colombia. “Con este panorama, Colombia logra equilibrar las finanzas públicas y comienza a mostrar una visión de sostenibilidad fiscal que genera credibilidad en el escenario internacional”.

3 de noviembre de 2022. El Gobierno Nacional celebró, en cabeza del entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la aprobación de la reforma tributaria. (Foto Prensa Cámara).

Con el mismo punto estuvo de acuerdo Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria. “La aprobación de la reforma tributaria permitió al Gobierno tener una adición a su presupuesto 2023 por cerca de 16 billones, lo que fue inferior a lo inicialmente proyectado de un recaudo por 20,3 billones. Sin embargo, se puede decir que, si bien el recaudo está siendo inferior al proyectado, de todas formas, aporta positivamente a la disponibilidad de recursos para el presupuesto de la Nación”, dijo.

Pero llamó la atención por la baja ejecución presupuestal del Gobierno. “De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, a junio, la ejecución del presupuesto de inversión es del 27,6%, una cifra que refleja un rezago en la implementación de los planes del Gobierno”.

El exministro José Antonio Ocampo explicó en la televisión argentina su reforma tributaria en Colombia.

La industria de los Hidrocarburos, la que más debe tributar al Estado, ¿qué efectos hay?

Con la reforma tributaria aumentaron los impuestos a la industria de los hidrocarburos. Además, ya no podrán deducir las regalías de los impuestos. Foto: Jesus Aviles.

Una de las banderas de Gustavo Petro durante su campaña presidencial era la protección del medio ambiente, para lo cual planteaba que Colombia debe iniciar un camino hacia las energías limpias y renovables. Pero la economía del país depende de la explotación de hidrocarburos; la producción de petróleo y carbón representan la mitad de las exportaciones.

Por eso, luego de la reforma tributaria, la mayor recaudación adicional para la Nación vendrá de esta industria, que es un sector crítico para el país.

Las rentas gravadas de las empresas de petróleo ahora está entre 35 y 60%, dependiendo de los precios internacionales, y las regalías para las regiones ya no son deducidas de los impuestos. Para las empresas de carbón pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que el impuesto de renta está entre un 35% y 45%.

Para Adrián Garlati, director de la carrera de Economía en la Universidad Javeriana, este cambio traerá efectos negativos para la economía nacional, aunque todavía no se ven. “Ese aumento en la presión tributaria va a llevar a una reducción de las perspectivas de inversiones en ese sector. La mitad de las exportaciones tienen que ver con petróleo y minería en Colombia, entonces una reducción en las inversiones, que todavía no se ven, va a estar reflejado en menor explotación de esas materias primas, y no hay claridades sobre cómo se va a sustituir esa entrada de dólares a la economía”.

En cambio, para Piraján los efectos ya se están empezando a sentir. “El efecto se empezó a sentir en 2023, especialmente para las industrias extractivas. Es así como el efecto de mayores impuestos se está conjugando con el impacto de la economía en desaceleración y este año se ha evidenciado que varias empresas están pasando por un momento retador”.

Sin embargo, otra visión tiene el profesor Amorocho, para quien no hay efectos negativos y, por el contrario, ha habido más inversión en esta industria. “De hecho, la inversión extranjera directa se incrementó en el semestre en 7.870 millones de dólares, de los cuales el 84% corresponden a minería y petróleo, entonces no se ve claro de verdad en ese sentido que la parte tributaria haya sido negativa para este sector”. Además, destacó que deducir las regalías de los impuestos para esta industria era algo “inconstitucional”.

Inversión y crecimiento económico

La reforma tributaria la ha impuesto más tributo a las grandes empresas, lo cual generó preocupación en algunos sectores. Foto: Archivo.

En la reforma tributaria se aumentaron los impuestos para los dividendos empresariales, quedando entre el 15 y el 20%. Este aspecto causó preocupación en algunos sectores cuando se discutía el proyecto de ley porque podía una reducción en la inversión del país.

Hoy, ocho meses después de haber entrado en vigor la reforma, los expertos consultados por Infobae resaltan que no se puede comprobar que la medida del Gobierno haya causado efectos negativos en la inversión, aunque habrá que esperar qué pasa más adelante. “Se cambia un poco los impuestos a dividendos, se eliminaron ciertas exenciones, por ejemplo, para hotelería. Entonces hubo algunos cambios, pero no fueron superdrásticos”, dijo Adrián Garlati.

Por su parte, Piraján explicó que los datos del Dane muestran que la inversión en 2023 está débil y en el primer trimestre del año se contrajo en 1.03% anual, algo que también se refleja en la dinámica de importaciones de bienes de capital y materias primas. Pero, destacó que “no se puede asociar esta desaceleración a la reforma tributaria, pues todavía se está implementando el incremento de impuestos”.

El profesor Amorocho entregó una visión más positiva: “Colombia ha sido considerada la mejor moneda del mundo con el más alto carry trade, lo cual le ha permitido absorber en mucha inversión nueva, convirtiendo a Colombia en uno de los países emergentes con más atracción de inversión extranjera directa, entonces no ha tenido efectos negativos la reforma tributaria evidentes”.

Y agregó que lo que ha afectado más a la economía el sucesivo incremento de las tasas de interés. “Ha servido para enfriar la economía y de hecho nosotros veníamos con un rebote importante. En el año 2021 crecimos al 10.3%, en el año 2022 crecimos al 7.5%, y este año yéndonos bien, vamos a estar entre el 1.8 y el 2%. Pero eso no se debe a la reforma tributaria, si no se debe esencialmente al haberse incrementado la tasa de interés en un año en el 650%”.

Sede principal del Banco de la República, en Bogotá. Aquella entidad ha aumentado las tasas de interés en más del 600% para tratar de frenar la inflación. Foto: Archivo.

Más impuestos para los más ricos, ¿ha afectado el bolsillo de los colombianos?

La defensa de la justicia social fue uno de los aspectos que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y la mayoría de los votantes del jefe de Estado provienen de las regiones más pobres del país.

Por eso, en la reforma tributaria ideada por José Antonio Ocampo se planteó desde un principio aumentar los impuestos para las personas más ricas. “Como las rentas recién se van a declarar este año, entonces en el 2024 se va a poder evaluar qué efectos tuvo esta medida, que básicamente consistió en eliminar un montón de deducciones que se podían hacer para las personas muy altos ingresos, entonces seguramente en ese grupo es en donde pueda ver algún efecto en términos de los trabajadores”, explicó Gerlati.

La inflación anual en Colombia superó el 10 % en julio pasado. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Piraján coincidió en este aspecto con el profesor Gerlati, y además mencionó que lo que ha afectado los ingresos de los colombianos ha sido la inflación. “El poder adquisitivo de los ciudadanos se ha afectado en los últimos meses, primordialmente por el incremento de la inflación. Es importante resaltar que la reforma tributaria buscó incrementar los impuestos a las personas de más altos ingresos y que el impacto se sentirá con más fuerza cuando se recauden los impuestos en 2024″.

Y agregó que la reforma debería ser positiva para los ciudadanos de menores ingresos, pero que tal efecto no se ha sentido ante la baja ejecución del presupuesto nacional.

El profesor Amorocho, por su parte, estuvo de acuerdo en que la inflación y las altas tasas de interés decretadas por el Banco de la República como medida para atajarla, ha sido lo que más ha afectado el poder adquisitivo de los colombianos.

“Lo que ha afectado el poder adquisitivo de los colombianos es que todavía no ha habido los resultados que se esperaban de un aumento tan colosal de las tasas de interés. Aumentarlas en un 650% y ver solamente retroceder la inflación en 1% es un resultado demasiado pírrico y eso sí definitivamente es lo que viene afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos”.