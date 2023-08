Cesar Augusto Londoño le respondió a Iván Mejía: “Pobre, está enfermo”

El periodista manizaleño le echó leña al fuego. Foto: Colprensa

El periodista deportivo Iván Mejía siempre se caracterizó por sus controversiales opiniones que le han traído críticas y aplausos, pese a que está retirado de la profesión desde 2018; sin embargo, el caleño de 72 años de edad no ha perdido su esencia.

Recientemente, el comentarista estuvo en Bucaramanga en donde dicto una conferencia sobre periodismo deportivo. En la Ciudad Bonita de Colombia, Mejía demostró que sigue intacto cuando le consultaron sobre varios temas de fútbol y actualidad del país.

No obstante, lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron por el periodista Cesar Augusto Londoño, con el que compartió espacio en el programa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio entre 2015 y 2018.

Durante una entrevista para el medio Vanguardia Liberal, Mejía respondió tajantemente cuando fue consultado sobre que pensaba de Londoño: “Una porquería”.

Lo cierto es que Cesar Augusto Londoño no se quedó de brazos cruzados y respondió a Mejía a través de Twitter, cuando un usuario lo etiquetó en esta red social informándole lo dicho por su excompañero del Pulso del Fútbol.

“Y este señor Mejía dique dictando charlas de periodismo, mientras insulta a sus colegas jaja @cesaralo. Acto seguido Londoño contestó: Pobre, está enfermo de donde no hay solución”.

Mejía lo tildó de “Porquería”, cuando le consultaron sobre que pensaba de Cesar Augusto Londoño. Foto: @chuchoque/Twitter

El trino de Cesar Augusto Londoño generó diversas reacciones entre los internautas que tuvieron opiniones divididas. Incluso algunos sacaron a relucir la famosa frase que el manizaleño dijo cuando ocurrió el asesinato del periodista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, en plena emisión del Noticiero CM& en el que ambos coincidieron. “Hasta aquí los deportes… ¡País de mierda!”.

Reacciones

“Pero no es mentira, cuando mataron a Garzón usted salió a decir país de mierda y hoy apoya el mismo pensamiento de los que lo mandaron matar”.

“El tipo se retiró hace 5 años y tiene mucha más credibilidad que Londoño, hay quienes basan su carrera en pegarse como ladillas a los medios y adular poderosos, otros hacen periodismo y se les recuerda siempre”.

“Pobre ud que hundió en la mediocridad al pulso del fútbol y parece haberse vendido a los que asesinaron a Jaime”.

“Yo le creo más a él que a usted. Usted todo payaso golpeando la mesa diciendo “país de mierda” y miré ahora los defiende … #jaimegarzon debe estar aterrado donde este”. “Le dolió al viejoven lambón y ridículo que @PajaritoDeIvan le dijera lo que es al vomitivo de @cesaralo el que está enfermo es el que es un enfermo por lamber y quedar bien con todo el mundo sobre todo con los poderosos del fútbol… joder”.

“Lo admiraba porque tiene lo que a muchos les falta, que es ser vehemente y decir las cosas sin temor, pero su evidente ego y falta de respeto hacia los demás no lo dejaron ser el mejor, paso a ser uno más en mi concepto”.

“Me gustaba mucho el Iván periodista y frentero, lo de ahora es otra cosa, parece que su decisión de retirarse no lo ha dejado vivir en paz, uno puede estar o no de acuerdo con César Augusto, pero no es la forma de tratar a un colega ni a nadie”.

“¿Pero pq le duele que le digan la verdad …? Ud. es un mediocre de medio pelo que se ganó ese chicharrón al irse @eldoctorpelaez y yo estoy escuchándolos en la W pelmazo y ud no sabe nada de fútbol como @MdeFrancisco12 o necesita una encuestica pendeja? Soquete = @cesaralo”.