Juan Pablo Montoya reveló que el GP de Fórmula 1 de Barranquilla estaba en un 95%, pero finalmente se cayó la posibilidad

Juan Pablo Montoya visitó Barranquilla junto a miembros de la Fórmula 1 y la FIA en pro a la adjudicación del Gran Premio. Foto: Getty Images.

Juan Pablo Montoya se refirió a lo cerca que estuvo Barranquilla de ser sede de un Gran Premio de la Fórmula 1. El piloto colombiano más importante en la historia del automovilismo, aseguró que, pese a las burlas del momento, la capital del Atlántico tenía en un 95% asegurado el contrato para organizar el evento. Sin embargo, un error terminó por darle a Madrid la oportunidad de hacer el GP.

En diálogo con Revista Semana, el ganador del Gran Premio de Mónaco en 2003 y otras seis paradas del campeonato de automovilismo más importante del mundo entre 2001 y 2005, dijo que hubo un error, que no fue político, pero que termino dejando a Colombia sin la posibilidad de realizar tan importante evento deportivo:

“Yo pienso que hace unos seis meses u ocho meses estaba 95% hecho. Alguien la embarró en algo, no sé en qué. Mentiras sí sé, pero no voy a decir quién. Puede pasar todavía en el futuro, sí. En Colombia todos pensaban que era mamadera de gallo, pero donde supieran lo adelantado que estaba”.

Montoya estuvo visitando Barranquilla junto con miembros de la Federación Internacional de Automovilismo y la cúpula de dirigentes de la Fórmula 1. Allí se analizó el trazado urbano que tendría el circuito, visitando lugares como el Malecón del Río y la Vía 40, por donde tradicionalmente se hacen los desfiles del Carnaval de Barranquilla:

“Yo fui con la gente de la FIA y la gente de Fórmula 1 a ver todo el trazado. El trazado estaba hecho, todo estaba hecho, todo estaba planificado, faltaba la firma y estaba listo para firmar”.

Juan Pablo no descartó que se vuelven a repetir una oportunidad para que Barranquilla organice un Gran Premio de F1. Esto sería para el 2028. Además, dijo que el próximo Gran Premio de Madrid, será el que se pudo realizar en Colombia:

“De lo que yo he escuchado es que para el 2028 haya algo. Porque la idea era hacerlo ahorita en el 2025. Yo creo que pasó, se la terminaron dando a Madrid. Lo que va a pasar a Madrid iba a ser aquí. Cuando alguien vaya a una carrera de Fórmula 1 en Madrid, va a decir, ¡ah, juemadre! Eso pudo ser en Barranquilla”.

¿Así iba a ser el circuito de la F1 en Barranquilla?

El Gran Premio del Caribe iba a ser una realidad, que habría tenido un enorme impacto en el país, no solo a nivel económico, dada la importancia de contar con un circuito en el calendario de la Fórmula 1, sino que podría ser una gran vitrina para incrementar el turismo en Colombia. En caso de que Barranquilla hubiera sido elegida, este era el evento deportivo que más dinero generaría anualmente.

Una de las preguntas que muchos se hacen es cómo sería el circuito del Gran Premio del Caribe. En una entrevista con Blu Radio destacó que es un trazado callejero, por lo que las inversiones que se realizarían serían en las vías de la ciudad.

“El modelo como lo estamos montando es que no se necesiten recursos públicos para que esta carrera sea viable. La infraestructura que se necesite, es un circuito callejero, así que serían inversiones en mejorar vías existentes o en adecuarlas, al mismo tiempo, cualquier infraestructura que se necesite, yo he solicitado que no sea para la Fórmula 1, sino que sea para otra cosa que se pueda utilizar dos o tres semanas para la Fórmula 1″, afirmó.

Aunque no se ha confirmado cómo podría ser el circuito y en qué parte podría estar ubicado, se espera que en alguno de los tramos pase cerca al Malecón del Río Magdalena, además de que también podría transitar por algunas de las vías más importantes de la capital del Atlántico como lo es la Vía 40.

Es importante destacar que al ser un circuito deberá cumplir con las exigencias de la FIA en términos de diseño y seguridad. Sobre los boxes o pits, el alcalde resaltó que esta sería, “un edificio multipropósito, que puede ser utilizado 50 semanas al año como un centro cultural y educativo (...) lo que vamos viendo es qué se necesita en el momento adecuado”.