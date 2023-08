Incendio en Cartagena dejó a 15 personas en precarias condiciones

Incendio en Cartagena dejo 10 viviendas quemadas y 15 personas afectadas. Foto: Alcaldía de Cartagena

Los habitantes del sector conocido como Chambacú vivieron momentos de pánico en la madrugada del viernes 4 de agosto, luego de que fueran alertados por un voraz incendio en una de las viviendas construidas en un asentamiento irregular de la Heroica. Las altas temperaturas y el material de las edificaciones hicieron que rápidamente se propagara por la zona y consumiera un total de 10 viviendas.

Aunque la emergencia fue atendida rápidamente por el cuerpo de Bomberos de Cartagena e hiciera presencia oportuna la Oficina Asesora Para la Gestión de Riesgo (Oagrd) al lugar de los hechos, el tradicional barrio quedó, no logró controlar las llamas que, por fortuna, no dejó personas heridas.

De momento, se manejan dos hipótesis que produjeron la conflagración. La primera versión indicaría que las llamas las produjo un habitante del asentamiento, quien, a modo de retaliación, prendió fuego a la vivienda de su vecino luego de no encontrar al propietario, con quien mantenía una pelea; una segunda hipótesis que sostiene el cuerpo de Bombero es un posible corto circuito.

Las chispas generadas pudieron caer sobre las estructuras de madera que tenía la vivienda y propagar el incendio rápidamente a las viviendas aledañas. Sin embargo, el incendio que dejó a 15 personas afectadas aún es materia de investigación por parte de las autoridades de la capital de Bolívar.

La mayoría de viviendas tenían estructuras de madera, lo que propagó las llamas rápidamente. Foto: Oagrd

Por su parte, la Oagrd se encargó de caracterizar a los afectados que tuvieron que salir de sus casas sobre las 3 a. m., producto de la conflagración. 14 adultos y un niño de seis años, además de algunas mascotas, fueron los damnificados. Según indicaron las autoridades.

La mayoría de los residentes vivían solos en condiciones precarias, incluso algunos en condición de calle y con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, según lo comentado por Fernando Abello, director de la Oagrd.

Según el informe de las autoridades, todos los afectados fueron valorados por personal médico, además de proporcionárseles ayuda humanitaria por medio de kits de alimentación y aseo, algunos implementos de cocina y colchonetas.

Según se informó, la Oagrd adelantó una caracterización de este asentamiento en 2022, cuya resolución ya se socializó y publicó y sirvió como insumo para la identificación de los núcleos familiares que ya residen y para la toma de acciones por parte de otras entidades distritales.

Modelo colombiana fue robada en Cartagena

En las últimas horas, la modelo Elizabeth Loaiza contó que fue víctima de los ladrones en la Heroica. Según contó a un medio nacional, es la tercera oportunidad en la que le hurtan sus pertenencias, aunque aseguró que en esta ocasión sí vio comprometida su integridad física, luego de que fuera amenazada con un arma de fuego.

“Yo tenía una cadena que me regaló mi esposo, estábamos en la playa cuando dos motos se acercaron con cuatro hombres a robarnos a todos y me quitaron la cadena. Uno de ellos se acercó, me puso la pistola en la barriga y me quitó la cadena (…) estaba petrificada”, indicó la modelo para el programa La Red.

Según contó Loaiza, la cadena a la que se refiere era una camándula que le había obsequiado su esposo, y que los ladrones le arrancaron de su cuello. Además, señaló que los amigos con los que se encontraba departiendo también fueron víctimas de los cuatro hombres que los atemorizaron por unos minutos.

En total, los delincuentes le hurtaron unos 35 millones de pesos, por lo que acudió ante las autoridades para interponer la denuncia. Aunque fue capturado uno de los hombres, la modelo aseguró que se llevó una gran sorpresa. “Al otro día lo soltaron, tenía orden de captura por otro robo agravado y lo soltaron (...) Perder un día de vida para nada”.