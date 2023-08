El presidente del Deportivo Cali explicó las razones de la crisis financiera: “Apostamos en grande y no se nos dieron las cosas”

El presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, entregó detalles de la situación financiera del club. Foto: Deportivo Cali.

El Deportivo Cali es uno de los equipos que más expectativa está creando para el último semestre de competencias. Desde la última vez que logró hacerse con el título de liga, el cual fue a finales de 2021, la institución azucarera comenzó a caer considerablemente en una crisis, tanto deportiva como administrativa, de la cual todavía no ha conseguido salir.

Te puede interesar: Yerson Candelo lamentó la forma como salió de Nacional: “Después de cinco años todo fue muy incoherente y triste”

La institución, presidida por Luis Fernando Mena, no está viendo sus mejores días económicamente hablando. Tal es la situación, que no ha podido pagarles a tiempo a los miembros del club, desde los empleados regulares hasta los propios futbolistas.

Justamente, luego de un buen tiempo bajo el radar y ocupándose de la situación en silencio, Mena en conversación con el diario AS entregó actualizaciones sobre el estado financiero del club y profundizó en las razones por las cuales el equipo se encuentra en esta posición económica.

Te puede interesar: En peligro clásico Unión Magdalena vs. Júnior: la Policía no podría garantizar la seguridad del encuentro

En primer lugar, el dirigente precisó en las raíces del problema. Durante sus declaraciones Mena afirmó que la crisis financiera se generó a raíz de “apostarle” mucho al proyecto deportivo del equipo, apuesta que no entregó los frutos que ellos esperaban:

“En el fútbol se apuesta y yo creo que se apostó en grande en varias ocasiones y no se dieron las cosas. Se apostó demasiado, nos ganamos la Copa, quedamos campeones, fuimos a la Copa Libertadores. No es lo que toda la gente cree, que toda la plata le queda al equipo, todos los gastos nos toca asumirlos de esa plata. Es complejo, no quiero acusar a nadie, es una deuda que heredé y estoy frenteando lo mejor que puedo”.

Te puede interesar: El Bolillo Gómez con la soga al cuello en Junior: estos son los resultados que ponen en riesgo su puesto como director técnico

En su momento el expresidente Álvaro Martínez también precisó que las inversiones fueron bastante grandes y que estas dejaron un hueco grande en la estructura económica de la escuadra caleña. Principalmente, los refuerzos estelares del equipo, la modificación del estadio y del centro de alto rendimiento entre 2017 y 2021 generaron la pérdida de la cual se están intentando recuperar.

No obstante, continuando con sus comentarios, Mena dejó claro que tomar esta situación y categorizar al club como si estuviese “quebrado” es incorrecto, ya que, según sus cálculos, los activos financieros a día de hoy superan a la deuda, solo que no cuentan con la liquidez suficiente para cubrir lo pendiente:

“Decir que el club está quebrado es un error muy grande, porque el vacío son 100.000 millones, pero los activos superan los 100.000 millones. El equipo no está quebrado, está ilíquido”.

Finalmente, entregó su visión sobre la dificultad que representa ser la cabeza de uno de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano más destacados del país y afirmó que esto representa un vivir constante entre amenazas y ataques, aunque agradeció profundamente a la hinchada del equipo que siempre ha estado presente en el estadio, especialmente en estos tiempos:

“Los ataques son constantes, las amenazas son constantes, pero me debo a una cosa, hay una hinchada fiel, hay una hinchada que está con el Deportivo Cali y lo ha demostrado, ha llenado el estadio. La hinchada merece respeto, merece reconocimiento y de parte mía lo tiene todo y mi agradecimiento total”.

Por el momento la hinchada del súperdepor ha recibido buenas noticias, no solo desde el ámbito administrativo en el que ya se acogieron a la ley de reorganización, sino también dentro del terreno de juego.

En lo que va de Liga BetPlay II-2023, los dirigidos por Jaime de La Pava han vencido en un partido (Deportivo Pereira) y perdido otro (Once Caldas). Mientras que en la Copa BetPlay llevan la ventaja en el marcador global de los octavos de final ante Independiente Santa Fe por 2-1 y definirán la serie el próximo 16 de agosto.