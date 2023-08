El Bolillo Gómez con la soga al cuello en Junior: estos son los resultados que ponen en riesgo su puesto como director técnico

El puesto de Hernán Darío Gómez como director técnico del Junior de Barranquilla está en el limbo. Foto: @juniorclubsa/Instagram.

Por la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2023 el Junior de Barranquilla actuó como visitante ante Unión Magdalena y a pesar de haberlo intentado por “mar, tierra y cielo” no logró vencer el arco rival y sumó un partido más en este torneo clausura sin poder sumar su primera victoria.

Te puede interesar: Los mejores memes del clásico costeño: Junior nada que gana en la Liga BetPlay II-2023

El empate 0-0 ante el ciclón bananero puso al director técnico de la institución currambera, Hernán Darío Gómez en la cuerda floja, ya que no le ha podido entregar a la afición la primera victoria de este último semestre y la paciencia con el Bolillo está a punto de desaparecer.

De los cuatro partidos que ha disputado el Junior durante esta liga no ha ganado en ninguno de ellos y en Copa Colombia la situación no es diferente. Cada fecha que pasa, el tiburón se va acercando cada vez más a las posiciones bajas de la tabla, situación que no tiene cómodos a los seguidores que esperan un desempeño mucho mayor del club.

Te puede interesar: En peligro clásico Unión Magdalena vs. Júnior: la Policía no podría garantizar la seguridad del encuentro

A día de hoy Junior se ubica en la posición 17 de la clasificación con 2 puntos se encuentran apenas por encima de Envigado y Deportivo Pereira, además, están al borde de la eliminación en Copa a manos del Cúcuta Deportivo.

El primer resultado que se echó Gómez a la espalda fue una derrota ante Águilas Doradas por 1-0 en su propia casa, posteriormente volvería a caer ante Deportivo Independiente Medellín también por 1-0 de visitante.

Te puede interesar: Así fue como el cargo de técnico en Junior se convirtió en uno de los más inestables del fútbol colombiano

Posteriormente, llegó el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay ante el Cúcuta y allí también sumaron otra derrota tras cerrar la contienda por 4-3. Fue a inicios de agosto, por el rentado local, donde pudieron sumar su primer punto ante Atlético Bucaramanga tras empatar 1-1, resultado insuficiente tras haber jugado en casa. Finalmente, llegaría el previamente mencionado empate ante Unión.

Son estos resultados los que no gustan en la cúpula del club barranquillero, que está evaluando la continuidad de Gómez al mando del equipo. El partido de vuelta ante Cúcuta podría plantarse como la fecha límite para determinar su permanencia, ya que en dado caso salgan eliminados, esto representaría la gota que rebasa la copa y el punto final a su aventura con Junior.

El siguiente compromiso del cuadro tiburón será el sábado 12 de agosto, allí enfrentarán al Deportivo Pasto por la quinta jornada del rentado local. En este encuentro actuarán como locales en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Sobre su posible salida el timonel del cuadro rojiblanco afirmó que el panorama poco a poco comienza a ser más positivo y que se trata de simplemente comentarios al aire eso de que su puesto como técnico está en peligro:

“No sé qué irá a decir la gente sobre esto, pero lo voy a decir. Desde que empezamos el torneo esta es la primera vez que no nos hacen gol, eso le puede dar más seguridad al equipo en defensa... De los cuatro partidos que hemos jugado no he visto un rival superior al Junior, solo nos falta meterla, la cabeza mía todavía no está expuesta en cuatro fechas, eso es un cuento”.

El inicio del 2023 fue más amable para el Bolillo

Cuando Gómez firmó con el junior en marzo de este año se puso manos a la obra e inicialmente su llegada causó un revolcón positivo en el equipo, pero parece que la magia poco a poco se fue difuminando.

De los 13 partidos que el bolillo logró dirigir al equipo dentro del torneo apertura logró acumular seis victorias, cuatro empates y tan solo tres derrotas. Ritmo que la afición espera pueda volver a recuperar rápidamente.