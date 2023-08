En el cumpleaños de Ernesto Samper, protagonista del proceso 8.000, se destapó el mayor escándalo del Gobierno Petro

El Gobierno Petro pasa por una situación similar a la del proceso 8.000 que se reveló en el mandato de Ernesto Samper. Fotos: @nicolaspatrob/Twitter - EFE

Durante la audiencia en contra de Nicolás Petro Burgos y su exesposa, Day Vásquez, el hijo mayor del presidente reveló la entrada de dineros ilícitos a la campaña del hoy mandatario en 2022, escándalo que ha hecho que se recuerde el Proceso 8.000, el mismo día que cumple años el expresidente Ernesto Samper, protagonista del escándalo entre 1995 y 1996.

En la tarde del 3 de agosto, el fiscal Mario Burgos afirmó que el hijo mayor del presidente de la República reveló a la Fiscalía General de la Nación que sí recibió dinero por parte de Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Malboro, y de Alfonso el Turco Hilsaca.

“Sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Malboro. El señor Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Hilsaca; del señor Óscar Camacho, en calidad de poderoso empresario de Cúcuta, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, para incrementar su patrimonio de manera injustificada”.

De la misma forma, el fiscal destacó que este dinero habría sido entregado para que ingresara a la campaña del presidente, Gustavo Petro, información que coincide con lo afirmado por Day Vásquez en marzo, cuando la exesposa de Nicolás Petro Burgos señaló que él había recibido más de 600 millones durante la campaña presidencial.

Nicolás Petro y Daysuris Vásquez afrontan la audiencia en la que se determinará si serán cobijados de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Foto: Audiencia Fiscalía General de la Nación

Aunque hasta el momento no se ha comprobado que ese dinero haya ingresado directamente a la campaña, este nuevo escándalo, sumado a los audios filtrados del exembajador en Venezuela Armando Benedetti, en el que aseguraba a Laura Sarabia que él había conseguido 15.000 millones para la campaña de Gustavo Petro, marcarían los testimonios iniciales de un nuevo proceso.

“Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo, hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, se escucha en los audios filtrados de Armando Benedetti.

Aunque aún no ha declarado respecto a sus palabras en los audios, las afirmaciones del exembajador se habrían cumplido respecto a un nuevo proceso que señala la entrada de dinero ilícito a la campaña de un presidente electo, lo que Armando Benedetti le señaló a la ex jefe de gabinete en su momento, pudo haberse revelado con el preacuerdo de Nicolás Petro con la Fiscalía.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa monda. Tú, que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar”.

Caso Nicolás Petro y ‘Proceso 8.000′

El 'proceso 8.000' y sus similitudes con el caso Nicolás Petro Burgos. Foto: Presidencia de la República

En caso de confirmarse, esta no sería la primera vez que se comprueba la entrada de dinero ilícito a la campaña de un candidato que luego se posesiona como presidente de la República, ya que en 1994, dos días después de que Ernesto Samper fuera elegido nuevo mandatario, se revelaron audios respecto a un presunto ingreso de dineros del cartel de Cali en su campaña.

En los denominados narcocasetes que fueron filtrados a los medios, se detallaba el plan con el que se le daría un impulso a la recta final de la campaña de Samper, esto por la voz del periodista Alberto Giraldo López, que fue condenado a siete años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.

La participación de los hermanos Rodríguez Orejuela en la financiación de la campaña de Ernesto Samper marcó el camino de su presidencia, ya que la opinión pública nunca le perdonó el apoyo del cartel de Cali.

Sin embargo, en el denominado Proceso 8.000 no se comprobó la participación de Samper, por lo que el mandatario fue absuelto,

En ese proceso de la Fiscalía General de la Nación, fueron condenados los jefes de campaña de Ernesto Samper, Santiago Medina y Fernando Botero, además, Manuel Francisco Becerra, que fue señalado de recibir el dinero del cartel de Cali y terminó pagando 70 meses de prisión.

El 3 de agosto, fecha en la que cumple años el expresidente Ernesto Samper, el hijo del hoy gobernante de Colombia, Gustavo Petro, aceptó que recibió grandes sumas de dinero para la campaña de su padre.