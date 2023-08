Patrullera evitó robo en TransMilenio, y fue capturado el ladrón

Patrullera evitó robo en TransMilenio, y fue capturado. | Foto: Archivo

En la mañana del martes 1 de julio, se conoció un acto de valentía por parte de una patrullera de la Policía en una estación de TransMilenio en el centro de Bogotá, cuando persiguió y capturó a un ladrón, quien minutos antes había robado el bolso de una mujer.

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes 31 de julio en la estación Universidades en la capital, cuando el delincuente se lanzó a la vía para huir, pero la uniformada fue detrás de él y logró detenerlo antes de que escapara.

En diálogos Noticias Caracol, la patrullera Karol Rodríguez detalló el suceso: “Una muchacha me dijo: ‘Mira, me acaban de hurtar’, en el momento que ella me dijo eso me mencionó características del sujeto, cuando lo identifico, inmediatamente él se lanza de la estación (...) Lo sigo para lograr la efectiva captura”, relató.

Es así que la auxiliar de Policía explicó que luego de la detención se realizó el procedimiento de captura. “Normalmente, se le entregan las pertenencias a la víctima”, contó Karol al medio mencionado. El delincuente portaba un arma blanca.

Por su parte, TransMilenio compartió en sus redes sociales las imágenes del momento exacto con un mensaje para la patrullera. “Nuestra valiente patrullera de la Policia Bogotá, no dudó en perseguir un sujeto que intentó huir tras hurtar un bolso a una usuaria. Gracias a todos nuestros y nuestras Policías que han permitido cada vez, ser más contundentes en la lucha contra los delincuentes en TransMilenio”, aseguró la entidad.

Respecto al coronel Jader Llerena, comandante de Policía de TransMilenio, sostuvo que, “esta persona fue puesta a disposición de autoridades judiciales, ya en su expediente tenía dos ingresos a la cárcel por otros hurtos mediante la modalidad de atraco”, señaló el coronel Jader Llerena, comandante de Policía de Transmilenio. El oficial añadió que “en este momento se encuentra con una medida intramural”.

Como este caso se conocen cientos a diario en Bogotá, por ejemplo el pasado viernes 28 de julio terminó en tragedia cuando una estudiante de la Universiadad del Rosario, en medio de un atraco, cayó a la vía y murió. Según la información de la Policía Metropolitana, los hechos se desarrollaron en la tarde del jueves 27 de julio, en la calle 92 con Autopista Norte.

Cuando un ladrón abrió las puertas de uno de los buses y le robó el teléfono a la fallecida. En un acto por recuperar sus pertenencias, Paula Valentina corrió tras el delincuente mientras el vehículo estaba en movimiento. Aunque, lamentablemente, cayó y sufrió un fuerte impacto contra el asfalto, lo que le ocasionó lesiones mortales.

“Hemos fortalecido especialmente todo el tema de los corredores seguros en universidades, es así como hemos destacado más de 40 uniformados con el fin de garantizar la seguridad, tanto en los buses como en las estaciones. De igual forma fortalecido todo lo que es policía judicial e inteligencia”, concluyó Llerena.

Inseguridad en Bogotá: Invertirán $400 millones en recompensas por casos de sicariato

A pesar de que desde la Secretaría de Seguridad han revelado que en 2023 se han desmantelado 93 organizaciones criminales, lo que ha permitido la captura de 350 delincuentes, la percepción de inseguridad ha incrementado en los bogotanos, ya que en las últimas semanas se han registrado múltiples casos delincuenciales en cuanto a homicidios y atentados a establecimientos comerciales.

Por esta razón se han destinado $400 millones para el pago de recompensas, esto con el propósito de promover la denuncia por parte de la ciudadanía, lo que para el distrito ayudará a capturar a los criminales que protagonicen actos delictivos de mayor impacto.

“Con estos recursos se van a priorizar las recompensas para atrapar a los delincuentes que atentan contra la vida de nuestros ciudadanos. El delito no paga, colaborar sí. Seguimos adelante para combatir a los delincuentes y que respondan por lo que hacen”, indicó, Oscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad.