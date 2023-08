Angus Cloud fue el protagonista del video MAMIII de Karol G

Angus Cloud fue el protagonista del video "Mamiii", canción que realizó Karol G con Becky G. Captura de pantalla de YouTube.

El actor estadounidense Angus Cloud falleció a los 25 años, según reportó su familia el 31 de julio de 2023. El joven alcanzó la fama al ser uno de los protagonistas principales de la serie de HBO Max, Euphoria. En el drama adolescente, que se estrenó en 2019, dio vida al traficante de drogas Fesco, que tenía una cercana relación con la protagonista Zendaya.

“La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo”, añadieron sus familiares.

Angus Cloud fue el protagonista de la serie "Euphoria" de HBO Max, fue encontrado muerto por sus familiares a los 25 años. (Eddy Chen/HBO)

Sin embargo, pocos recuerdan que Angus formó parte del video de la canción Mamiii de Karol G y Becky G. En el clip, la trama de la historia gira en torno a una venganza que ejecutan dos mujeres al enterarse de la infidelidad que habría cometido el personaje interpretado por Cloud, dejándolo al descubierto en las redes sociales, pues el clip llegó a todos los celulares de los presentes en el bar.

“Te veo en las redes, no puedo creerlo que pena de ti… Yo que fui buena y tú que g0n0rr3@ tratándome así”, es una de las frases que marcó el tema musical de La Bichota.

En el momento en que fue estrenado el clip, se dijo que la canción estaba dedicada a Anuel AA luego de conocerse del romance del puertorriqueño con Yailín. Asimismo, también se rumoró entre los seguidores de la paisa que la historia de la canción relató lo que vivió Karol G durante el tiempo que duró su relación con el intérprete de La Jeepeta.

Su muerte

Angus Cloud fue hallado muerto en su residencia de Oackland. La familia se encargó de difundir el comunicado sobre los acontecimientos que marcaron el deceso de uno de los actores más queridos por los seguidores de Euphoria, mensaje que fue enviado a los medios de comunicación en el mundo entero.

“Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras”, afirman. Además, detallan que enfrentó por años los diferentes inconvenientes que le producían los ataques de ansiedad y una depresión con la que también batalló.

“Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, explica el escrito.

Fezco (Angus Cloud) se robó toda la atención en el nuevo episodio que se lanzó el 9 de enero. (HBO)

Para concluir, la familia agregó: “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”.

Hasta ahora, la familia no ha entregado mayores detalles acerca de lo que ocasionó su muerte.

Angus Cloud interpretó a Fezco O'Neill en la serie de HBO Max "Euphoria". (Getty)

Angus Cloud era uno de los actores protagonistas de la serie Euphoria, quien daba vida al personaje de Fezco O´Neill, un traficante de drogas. Este papel lo interpretó entre 2019 a 2022. Aunque este no es el único trabajo que ha realizado.

También ha aparecido en películas como The Line, North Hollywood o The Things They Carried. Incluso ha aparecido en los videoclips de cantantes de la talla de Becky G, Karol G y Juice WRLD. Además, iba a interpretar un papel junto a Melissa Barrera en la nueva película de terror Scream 6 que estaba preparando Universal.