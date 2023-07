Federico Gutiérrez se refirió a la captura de Nicolás Petro: “La justicia tiene la independencia para actuar”

Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín, aprovechó para enviarle un mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro. Foto: Infobae Colombia

La captura del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, ha causado un revuelo político desde el pasado sábado 29 de julio de 2023, cuando la Fiscalía General de la Nación anunció oficialmente su detención junto a su exesposa Day Vásquez. El sindicado es acusado de haber recibido dineros por parte de personas relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo meses antes de las elecciones presidenciales del 2022, donde su padre salió victorioso.

La noticia de su detención generó múltiples reacciones en diferentes sectores políticos del país, teniendo en cuenta la relación que mantiene el acusado con el actual mandatario. Precisamente, uno de los máximos opositores al presidente Petro, y que además compitió contra él en la pasada contienda electoral, se refirió al escándalo que se ha desencadenado la captura de su hijo, que podría permanecer varios meses en la cárcel de ser hallado culpable de los cargos que se le imputan.

Se trata de Federico Gutiérrez, que se encuentra en la carrera por la Alcaldía de Medellín y pudo haber sido uno de los directos damnificados de comprobarse que aquellos dineros recibidos por Nicolás Petro entraron a la campaña de su padre, Gustavo Petro, en las elecciones del 2022. El antioqueño indicó que respeta la institucionalidad y enfatizó en la “tragedia familiar” que se vive en la familia del presidente de la República.

“De mi boca nunca ha salido una palabra grosera contra quien representa la institucionalidad. Mire, por ejemplo, con la tragedia que está pasando el presidente con su hijo, ¿y yo he mencionado algo o me he aprovechado de algo para una tragedia familiar tan difícil como la que le está viviendo hoy?”, indicó Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín, en declaraciones recogidas por El Colombiano.

De igual forma, el excandidato presidencial recalcó en lo que había manifestado el presidente Petro en días anteriores e indicó que, en este caso, la justicia debe proceder con independencia para establecer las respectivas responsabilidades de los implicados. Así mismo, el exalcalde de la capital antioqueña le envió un mensaje al mandatario con respecto a la situación actual del país.

Federico Gutiérrez indicó que mantiene grandes diferencias con el presidente Petro y que, además, considera que el país “no va por buen camino”, pero en caso de que logre llegar al cargo que hoy en día ocupa Daniel Quintero, el candidato necesitará que el mandatario trabaje por la capital de Antioquia. El exaspirante a la presidencia del país le restó importancia a su papel de opositor teniendo en cuenta que, de ganar, deberá trabajar de la mano con el máximo líder del Pacto Histórico.

“La obligación del presidente es ayudarles a todas las regiones y ciudades del país. Y eso es lo que vamos a hacer con proyectos grandes, como el Metro de la 80, el tren de cercanías, en la seguridad es fundamental”, añadió el candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez.

Aquellas declaraciones fueron entregadas por Fico en medio de uno de los eventos que desarrolló para potenciar su campaña para la Alcaldía de Medellín. Allí enfatizó en que su candidatura no llega para continuar la “división” bajo la que ha vivido la ciudad en los últimos años, en medio de la administración de Daniel Quintero.

Así mismo, al ser indagado por una hipotética candidatura a las elecciones presidenciales del 2026, el antioqueño aseguró que no existe la posibilidad de que se retire del cargo de alcalde de Medellín, en caso de ganar, para enfocarse en la carrera por llegar a la Casa de Nariño. A pesar de ello, es importante recalcar que, en caso de lanzarse como aspirante a la presidencia, el antioqueño afrontaría su segunda campaña consecutiva luego de caer en la contienda electoral del 2022 contra Gustavo Petro.