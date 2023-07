Yogurt que fue furor en los 90 volvería al mercado colombiano: conozca de cuál se trata

Imagen de archivo referencial. Un famoso yogurt colombiano de los 90 volvería al mercado. /Getty Images

Un yogurt de sabores que marco la infancia de muchos colombianos en los años 90 estaría a punto de volver al mercado nacional. La noticia fue dada a conocer por Alpina, la empresa creadora del famoso producto lácteo.

A través de su cuenta de Twitter, la multinacional puso a soñar a los colombianos asegurándoles que si dicha publicación alcanzaba los mil me gusta, la empresa pondría todo su disposición para poner en manos de los connacionales el tradicional yogurt ‘Applause’.

“Un Applause para este #TBT. Si llegamos a más de mil en este hilo, buscamos cómo traer algunos Applause de vuelta. Nos encantan las personas que piensan en #UnMundoDelicioso #ElRegresoDeApplause”, trinó la empresa de lácteos.

Trino de Alpina sobre el regreso del Applause. Foto: Twitter Alpina

Para quienes no lo conocen, el Applause fue un yogurt que lanzó al mercado Alpina durante los años 90 y que se volvió muy popular por su variedad de sabores. De acuerdo con los fanáticos de la bebida, naranja, maracuyá y limón fueron los sabores insignia del producto lácteo.

La noticia no pasó desapercibida para los fanáticos de la bebida, quienes a través de sus redes sociales celebraron la iniciativa de Alpina de traer de vuelta el famoso producto lácteo que tomaban en su infancia.

“Se los vengo diciendo desde hace un año”, “Yo quiero los tres, en la casa siempre recordamos ese delicioso sabor y aun nos preguntamos cuando lo volveremos a disfrutar”, “Sería maravilloso que volvieran a sacar al mercado esta maravillosa bebida que me transporta a mi infancia, el de limón me encanta pero en si todos son deliciosos!! No dejaría de comprarlo jamás!”, “Limón!!!! El mejoooor de todos los tiempos, te extrañooo applause” y “Saquenlos otra vez. El de naranja era deliiii. Quiero quiero quiero”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de Alpina.

Así lucían los famosos Applause de Alpina en los años 90. Foto: Facebook Alpina

Algunos internautas incluso aprovecharon la noticia para recordarle a la compañía multinacional que desde hace un año ya venían solicitándole que lanzara al mercado nuevamente el Applause. “Se los vengo diciendo desde hace un año”, escribió uno de los usuarios de Twitter.

Otros también aprovecharon para traer a colación trinos antiguos donde hacían referencia a la bebida: “La única marcha a la que iría con ánimo y de voluntad, sería en la que se exija el regreso del Applause de Alpina, sobre todo el de Maracuyá”.

Hasta el momento la empresa no se ha pronunciado sobre si finalmente pondrá nuevamente en circulación el Applause, aunque los colombianos esperan ansiosamente que así sea.

Reconocida cerveza volverá al mercado colombiano después de tres años fuera de circulación

Imagen referencial. Cerveza colombiana volverá a venderse después de tres años fuera del mercado. Foto: Freepik

Después de tres años fuera del mercado colombiano, una de las cervezas preferidas en el país volverá a venderse. De acuerdo con Bavaria, la compañía productora de la bebida, la decisión correspondió al constante pedido que hacían los consumidores.

Se trata de la cerveza Redd’s, la bebida alcohólica de botella verde que llegó a las estanterías del país en el año 2007 y que se hizo famosa por sus sabores a fruta, cáscara de limón y dulce-cítrico.

“Después de estar recorriendo Colombia y escuchando a nuestros clientes y consumidores, podemos cumplir con una petición que me hicieron varios de ellos: el retorno de Redd´s. Hoy, tras ausentarnos por un tiempo del mercado, relanzamos un producto irreverente que marcó a una generación dispuesta a vivir nuevas experiencias de consumo y que vuelve para refrescar nuestro portafolio de bebidas listas para consumir, indicó el presidente de Bavaria, Sergio Rincón.

De acuerdo con la compañía, “esta nueva propuesta representa una oportunidad perfecta para los consumidores apasionados por disfrutar de una bebida fresca y distinta, que marcó un antes y un después en la industria cervecera colombiana”.

Hasta el momento se desconoce por qué la bebida fue descontinuada del mercado, aunque, según el diario As, se presume fue por la escasez de ingredientes que se registró a finales de 2021.