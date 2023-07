El Júnior volvió a perder y el Bolillo pidió que no lo saquen todavía: “Esperemos que nos aguanten un poco más”

Bolillo Gómez, en Cúcuta. El técnico pidió paciencia tras la derrota ante el cuadro motilón. Foto: Archivo particular.

Empieza a gestarse una crisis en Júnior. La salida de su más grande referente en los últimos años, Sebastián Viera, y de su flamante contratación, Juan Fernando Quintero, sumada a las tres derrotas en línea durante esta temporada, hicieron que los fanáticos ‘tiburones’ llenen de críticas al técnico Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez, quien pidió paciencia para su proceso.

La más reciente derrota del conjunto barranquillero fue este 27 de julio, 4-3 ante el Cúcuta, un equipo de la segunda división, en los octavos de final de la Copa Betplay.

Por trayectoria, jerarquía y nómina, se esperaba que los dirigidos por el Bolillo Gómez le pasaran por encima al cuadro motilón; sin embargo, el pobre funcionamiento defensivo de los ‘tiburones’ les pasó factura y empezó perdiendo con un autogol de Enmanuel Olivera al minuto 24. Los demás goles del Cúcuta fueron obra de Jonathan Agudelo, al 50′; José Estupiñán, al 56′; y Lucas Ríos al 67′.

Cúcuta venció 4-3 a Junior en los octavos de final de la Copa BetPlay y puso un pie en la siguiente ronda. Foto: Dimayor.

Desde muchos sectores de la hinchada critican el planteamiento del Bolillo Gómez, quien tuvo que hacer cuatro cambios en la parte complementaria para cambiarle la cara a su equipo, y en efecto, llegaron los goles. Al minuto 54 Carlos Bacca, recién ingresado, inició una jugada que terminó en el descuento de Gabriel Fuentes y al 60′ Pablo Rojas, otro que entró de Cambio, puso el segundo del conjunto barranquillero.

Finalmente Carlos Bacca apareció nuevamente al minuto 72 para marcar el tercero de su equipo, pero no fue suficiente para darle vuelta al marcador. Ahora el combinado rojiblanco deberá darle la vuelta a la serie el 16 de agosto en Barranquilla para acceder a los cuartos de final de la Copa Betplay.

“Esperemos que nos aguanten un poco más”

Luego de la desastrosa presentación en Cúcuta, Hernán Darío Gómez pidió paciencia para su equipo. En rueda de prensa el timonel expresó: “Júnior de Barranquilla está en este proceso de adaptación con jugadores que trajimos y todavía no nos encontramos. Un equipo que mete tres goles no puede ser defensivo. Esperemos que cuando el equipo gane, cómo van a reaccionar después”.

Respecto al proyecto deportivo que tiene con Júnior, Gómez dijo: “Yo tengo una buena relación, tengo un recorrido, respeto todo y las decisiones las respeto. Confío en el grupo de muchachos que tengo, en nuestro trabajo, no nos ha salido, espero que nos aguanten un poco más. Mucho respeto a la directiva”.

Junior no pudo ganarle a un equipo de la segunda división. Foto: Dimayor

Sin lugar a dudas una de las afirmaciones que más le han criticado al técnico es la de igualar el nivel de un equipo de segunda división como el Cúcuta, con el ritmo competitivo de los conjuntos de la primera categoría, como Júnior, que tiene jugadores de primer nivel, con recorrido europeo (Carlos Bacca) y recursos casi ilimitados.

“Eso de nóminas es muy relativo, el fútbol colombiano está muy parejo, los equipos de la B son tan fuertes como los de la A”, dijo Hernán Darío Gómez, tratando de justificar la derrota de su plantel ante un cuadro, que sobre los papeles es inferior en calidad técnica, plantilla y recursos.

¿Indirecta de Viera al Bolillo?

Luego de la derrota del Júnior el exarquero e ídolo ‘tiburón’ Sebastián Viera publicó en su cuenta de Twitter: “Estoy embolatado en Spotify. Alguien me puede ayudar a decirme quien canta la canción Ahora Quien? Gracias se los agradezco. Abrazo para todos”.

El trino del excapitán de Junior fue interpretado como una indirecta al técnico Bolillo Gómez, quien forzó su salida del conjunto barranquillero después de 12 años. Un fragmento de la canción dice: “Oh, ¿Ahora quién, si no soy yo?, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico” y desde la hinchada dicen que va dedicado al técnico y a los directivos que lo dejaron ir y llevaron a su compatriota Santiago Andrés Mele, quien no tuvo responsabilidad en los cuatro goles que le hicieron al Júnior.

Por otra parte, en entrevista con ESPN el uruguayo dijo: “Si tenés un equipo de fútbol que la base de los jugadores es tener buen pie, que te juegan bien al fútbol, que la idiosincrasia del lugar en donde estás es jugar bien al fútbol, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol”.

Por ahora las directivas del Junior no han tomado una decisión respecto a la continuidad del Bolillo Gómez, quien no gana un partido desde el 17 de mayo, cuando el equipo Rojiblanco se impuso 2-0 sobre el Huila en la última jornada de la Liga BetPlay I.