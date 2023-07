Conozca la médica de famosos como Shannon de Lima, Lincoln Palomeque y más estrellas internacionales

Shannon de Lima, Lincoln Palomeque, Yudy Arias, Goyo, Daniella Álvarez y Lincoln Palomeque, han encontrado en la doctora Shyu una alternativa para mantener un estilo de vida saludable. II Foto: Instagram @jen_shyumd

Shannon de Lima, Lincoln Palomeque, Yudy Arias, Goyo, Daniella Álvarez y Lincoln Palomeque, han encontrado en la doctora Shyu una alternativa para mantener un estilo de vida saludable.

La medicina occidental ha avanzado constantemente en el tratamiento de enfermedades que antes eran mortales, gracias a medicamentos y terapias más accesibles. Sin embargo, muchas personas buscan alternativas más naturales, menos invasivas y que aborden aspectos más humanos, emocionales y espirituales.

La doctora Jennifer Shyu, una profesional en medicina originaria de Cali, ha comprendido la importancia de poner al ser humano por encima de cualquier sistema de salud. Ella ha enfocado su vida y profesión en nutrir sus conocimientos médicos y explorar opciones más conscientes y holísticas para ayudar a sus pacientes.

Después de trabajar en Bogotá, Jennifer se mudó a Estados Unidos, donde se ha adentrado en la medicina oriental, incluyendo prácticas como la acupuntura y la homeopatía. Su enfoque principal es la medicina preventiva, pues cree que prevenir enfermedades es fundamental para tener una mejor calidad de vida a medida que se envejece.

La pandemia ha provocado un cambio de pensamiento en cuanto a nuevas alternativas para tratar dolencias físicas y emocionales. Esto ha dado lugar a una apertura hacia prácticas orientales, que Jennifer maneja a la perfección, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y Colombia.

Entre los pacientes famosos de Jennifer se encuentran Shannon de Lima, Lincoln Palomeque, Yudy Arias, Goyo, Daniella Álvarez y Lincoln Palomeque. Todos ellos han encontrado en ella una alternativa para mantener un estilo de vida saludable.

Uno de los tratamientos que ofrece la doctora Shyu es la auriculoterapia, una técnica de la medicina china en la que se colocan semillas de oro de 24 quilates en puntos estratégicos de la oreja para estimular el cerebro y sanar de forma natural.

Incluso figuras del jet set internacional como Sandra Garal, Paddy Charlotte, Marta Carriedo e Isabela Grutman, junto con la reconocida diseñadora Victoria Beckham, han mostrado interés en conocer estas técnicas y adoptar prácticas de la medicina oriental para mejorar su calidad de vida.

La mayoría de famosos que recurren a la doctora Shyu llegan buscando alternativas más sanas para mitigar cuadros de ansiedad, insomnio, estrés, entre otros II Foto: Instagram @jen_shyumd

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reconoció el trabajo de Jennifer y la invitó a compartir una pedagogía enfocada en el cuidado del cuerpo interior y exterior, mediante diversas terapias orientadas a prevenir futuras enfermedades.

“Lo primero que sucedió cuando recibí la invitación fue llanto, porque era una forma de rectificar todo el trabajo que llevo haciendo… Más que orgullo, es una gran felicidad de saber que hay gente que cree en lo que hacemos y esa puerta se está abriendo cada vez más, la gente es más consciente de la emocionalidad y no solo en lo cotidiano, sino en las grandes ligas como en la FIFA, si ellos abren esa puerta y les interesa el tema, muchos más lo harán… Hay que seguir trabajando fuertemente”

La doctora Shyu ha ganado reconocimiento no solo por la FIFA, sino también por celebridades del ámbito internacional, quienes se han convertido en sus pacientes. Muchos famosos buscan alternativas más saludables para mitigar problemas de ansiedad, insomnio y estrés, a los que están constantemente expuestos debido a la atención pública.

La doctora ha destacado especialmente en el ámbito de la Auriculoterapia, una técnica de la medicina china II Foto: Instagram @jen_shyumd

Un poco de la historia de Jennifer Shyu

La doctora habló en el magacín CanvasRebel sobre lo que ha sido su vida a lo largo de los años:

“Estaba muy ansioso y curioso sobre qué más podía hacer para ayudar a mis pacientes y ayudarlos a pasar de tener 15 tipos diferentes de medicamentos a al menos menos de 10 para comenzar el proceso”

También dijo que: “Con toda esa experiencia encontré la opción de hacer una Maestría en Medicina Oriental. El primer trimestre fue duro, no estaba en mi zona de confort y eso era lo que necesitaba en ese momento. Durante los tres años de mi maestría, todo lo que me ansiaba y me provocaba curiosidad mientras trabajaba en el hospital comenzó a tener sentido. Aprendí que la prevención y el estilo de vida eran la clave, y eso era lo primero que quería dar a mis pacientes”.

Y resaltó a lo que se dedica ahora: