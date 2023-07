Agarrón en el Centro Democrático por cabeza de lista a la Asamblea: heredaron el aval

El partido Centro Democrático tendrá lista a la Asamblea de Cundinamarca liderada por Sergio Hernán Garzón, hijo del ex representante a la Cámara. Foto: Asamblea de Cundinamarca

La definición de las listas a concejos y asambleas departamentales tiene al rojo vivo a los partidos políticos, y el Centro Democrático en Cundinamarca no es la excepción. El diputado Wilson Flórez renunció a su aspiración, porque decidieron darle el primer lugar del listado a un delfín político.

Flórez fue el candidato del Centro Democrático a la Gobernación en 2019 y quedó en segundo lugar, con poco más de 100.000 votos. Aceptó su curul en la Asamblea de Cundinamarca para hacerle oposición a Nicolás García Bustos, que arrasó en la elección con más de 600.000 sufragios.

Para estas elecciones, el partido decidió avalar a Nancy Patricia Gutiérrez para la Gobernación, por lo que Flórez aspiraba a pasar a ser la cabeza de lista a la asamblea y reelegirse como diputado. Pero una decisión del Centro Democrático lo llevó a renunciar a la curul.

Nancy Patricia Gutiérrez, ex ministra del Interior, es la candidata del Centro Democrático a la Gobernación de Cundinamarca. Foto: Colprensa

El diputado asegura que hubo una fuerte puja al interior del partido en el departamento, porque había un sector que no quería tener candidato propio y otro, como él, sí. Esa división, sostiene, fue la que llevó a que no le permitieran liderar la lista del Centro Democrático.

“La posición número 1 es una dignidad, es un reconocimiento y se debe dar por mérito. Lo que yo siento que pasó es que hubo un maltrato hacia mi persona y un desconocimiento de lo que he hecho. A mí me llama la dirección nacional del partido y me dice: (...) Usted personifica lo que en Colombia queríamos tener como candidato, pero la cabeza de lista se la vamos a dar al hijo del representante Hernán Garzón”, señaló Flórez a la emisora local Bacata Stereo.

El diputado reconoce que sus compañeros en la Asamblea tenían diferencias con él por haberlos denunciado por irregularidades. Sin embargo, dice que tiene reconocimiento por su trabajo en la asamblea como opositor a los programas departamentales, entre ellos la Región Metropolitana con Bogotá.

Asimismo, ha formulado demandas ante las actuaciones irregulares de varios diputados, acciones que han sido reconocidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad que revocó una elección de la Secretaría General debido a las exigencias legales y el riguroso control político del diputado Flórez.

Sergio Hernán Garzón sería el hijo del ex representante a la Cámara del Centro Democrático, por Cundinamarca, a quien el partido le dio el aval. Este último fue diputado por 13 años del departamento y congresista del 2018 al 2022 y ahora acompaña la candidatura de su hijo, arquitecto y especialista en planificación territorial, pero poco conocido en la política electoral. Quien además habría sido contratista del despacho del gobernador como profesional universitario en 2020.

Wilson Flórez se convirtió en diputado por el estatuto de la oposición tras quedar segundo en la elección de 2019. Foto: Facebook Wilson Flórez

“Yo no estoy de acuerdo que valga más ser el hijo de que el mérito, yo no estoy de acuerdo que valga más la palanca que cualquier otra cosa”, señaló Flórez, quien decidió presentar su renuncia al partido. “Lo que queda en mis manos es defender mis principios y valores que no son negociables. Con esa misma autoridad con la que me he parado a defender la democracia y las leyes, presento la renuncia a mi aspiración para ser diputado del departamento por el Centro Democrático, renuncia irrevocable”, expresó en su carta.

Pese a la pelea que Flórez casó con el partido en el departamento, señaló que apoya la candidatura de la exministra del Interior durante el Gobierno de Iván Duque, Nancy Patricia Gutiérrez, a quien le hará campaña. Así mismo continuará en su curul hasta el 31 de diciembre como diputado.

“Ojalá muchos cundinamarqueses la apoyen para que Cundinamarca empiece a dar un giro y empiece a cambiar este rumbo que nos sometidos a una clase politiquera que le ha hecho mucho daño al departamento”, sostuvo el diputado al presentar su renuncia.