Por pegarle a un estudiante en la cara, Procuraduría investigará a una profesora de un colegio público en Bogotá

En días pasados se conoció el caso de un menor de siete años que habría sido víctima de una grave agresión por parte de una profesora en un colegio distrital de Bogotá. La Procuraduría General de la Nación está indagando a maestros de la Institución Educativa José Félix Restrepo para determinar el presunto maltrato físico al menor durante la jornada escolar.

El organismo recibió y confirmó las denuncias por parte de la madre de la víctima, quien detalló que habría llegado a su casa con lesiones en la cara y sin el uniforme del colegio, que se encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal. En su s declaraciones explicó que el niño le confirmó que su profesora y directora de grupo lo agredió físicamente y le rompió la nariz.

De esta manera, el Ministerio Público verificó que al parecer hay otros niños y niñas de 6 a 8 años que fueron lastimados por la funcionaria con gritos, agresiones y golpizas de manera indeterminada dentro del centro educativo.

Además, el ente de control pidió a la coordinadora del Centro Zonal del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) San Cristóbal que informe sobre las acciones adelantadas para la activación de medidas de restablecimiento de derechos en favor del menor de edad, así como a la Secretaría de Educación de establecer las medidas tomadas por la administración por el caso.

Colegio José Félix Restrepo, Bogotá.

Para finalizar, la Procuraduría también solicitó a la rectora del centro educativo notificar las medidas adoptadas por la institución frente a la situación, confirmando si fue activada la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y reportado en el Sistema de Información Unificado - SIUCE.

Profesora habría agredido a menor de siete años en un colegio de Bogotá

Según lo manifestado por la madre del pequeño, que cursa primer grado en el Colegio Técnico José Félix Restrepo, el niño llegó a su casa el 18 de julio de 2023 con visibles marcas de haber recibido un golpe. El niño regresaba de su colegio y su progenitora se percató de que no portaba la parte superior de su uniforme, hecho que le llamó la atención, por lo cual le preguntó sobre lo que había sucedido.

El menor le comentó a su madre que su profesora le había propinado un golpe en su rostro. El impacto le generó graves heridas al niño, a tal punto que las prendas superiores del uniforme se mancharon de su propia sangre, razón por la cual la educadora se las retiró.

“El niño llegó sin la parte superior del uniforme, sin la chaqueta y la camiseta. Al preguntarle qué había sucedido, él me contó que la profesora le dio una cachetada, le rompió la nariz y, como las prendas se le untaron de sangre, ella se las retiró”, le indicó la madre de familia a Noticias Caracol.

Al comprender la gravedad de los hechos que había provocado, la educadora se comunicó con la madre del pequeño horas después, cuando el niño ya se encontraba en su hogar. A través de una llamada telefónica, la profesora le confesó a la mamá del niño que efectivamente lo había golpeado en su rostro.

“Ella me llamó y me aceptó por la llamada, la cual lamentablemente no tengo grabada, que ella es santandereana y no va a decir mentiras, y que efectivamente le había dado una palmada al niño”, comentó la madre de familia a Noticias Caracol.

El golpe que sufrió el pequeño de siete años en las instalaciones de la institución educativa ubicada en la localidad de San Cristóbal, al sur oriente de la capital colombiana, causó en el rostro del niño un moretón. De hecho, la misma víctima le indicó a Noticias Caracol que el impacto, que afectó una parte de la nariz y de uno de sus ojos, fue “muy duro”.

“Yo estaba quieto y la profe me hizo con la mano en la nariz, pero muy duro”, manifestó el pequeño de siete años.

La madre del menor afectado indicó que buscó una respuesta por parte de la institución educativa, teniendo en cuenta demás que la situación le generó impotencia debido a que ella no permite que un tercero golpee a su hijo. A pesar de que desde el Colegio Técnico José Félix Restrepo le manifestaron que la mujer será trasladada a otro instituto, la madre aseguró que la medida no le parece suficiente.

Esta no sería la primera vez que la docente tiene actitudes agresivas contra sus estudiantes que, en su mayoría, son de diagnósticos especiales. De hecho, la educadora acostumbraba a mandarles audios a los padres de sus alumnos en los que se expresaba no de la mejor manera sobre ellos.