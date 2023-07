Ellas son Valeria Duque y Laura Sánchez, las modelos colombianas señaladas de causar la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro

Dos modelos colombianas, Valeria Duque y Laura Sánchez, fueron acusadas en redes sociales de causar la ruptura de Rosalia y Rauw Alejandro (@valeriaduqueh y @laurasanchezh_/Instagram)

El 25 de julio se produjo la sorprendente noticia de que Rosalia y Rauw Alejandro rompieron su compromiso tras dos años de relación y apenas unos meses después de anunciar su compromiso. No tardaron en surgir las especulaciones por lo que pudo ocurrir para que la española y el puertorriqueño terminaran, y hubo una en particular que llamó la atención.

En Twitter se hizo viral el relato de una usuaria en un hilo en el que, sin dar nombres específicos, explicó cómo el reguetonero le fue infiel a la Motomami con una modelo colombiana a la que conoció en México tras bambalinas y con quien, dice, tuvo intimidad. Sin embargo, el rumor no tardó en esparcirse y no fue hasta que se conoció hoy el final de la relación entre los cantantes que este tomó fuerza.

A pesar de que no se dieron nombres, los usuarios en la red social no tardaron en señalar que el hilo hacía referencia a Valeria Duque y Laura Sánchez, puesto que la primera estuvo precisamente en México durante una de las presentaciones de Rauw Alejandro de su gira Saturno World Tour, tal y como lo mostró en sus redes sociales. Ambas son amigas muy cercanas, por lo que no tardaron en ser conectadas con toda esta historia, de la que hasta ahora no se ha pronunciado ninguna de las involucradas.

Sin embargo, es la primera vez que el grueso de los usuarios de plataformas digitales se enteran de su nombre. Eso no les ha impedido superar el millón de seguidores, trabajar con distintas marcas y, de hecho, participar de otros “culebrones” en el pasado.

Valeria Duque estuvo en un concierto de Rauw Alejandro en México. Tras darse a conocer los señalamientos en redes sociales, los usuarios no tardaron en señalarla por la supuesta infidelidad (@valeriaduqueh/Instagram)

Valeria Duque, de participante del ‘Desafío’ a ser relacionada con James Rodríguez

La antioqueña participó de la edición del concurso de Caracol Televisión en 2018, donde fue eliminada en un duelo a muerte con Mateo Carvajal y Diego Posada. Este último se quedó con la victoria, y a pesar de que tenían la opción de pasar por una prueba más, ambos decidieron dar por terminada su participación en el programa que igualmente les dio una gran popularidad.

Valeria inició su carrera en el modelaje siendo una niña y apareciendo en distintas campañas publicitarias. Sumado a su talento para el baile, le permitió la posibilidad de aparecer en los videos de 11PM de Maluma, Medellín de Kevin Roldán, y Escándalo de Lucas Arnau.

Debido a varias interacciones en su cuenta de Instagram, hubo rumores de una relación entre la modelo y el futbolista James Rodríguez cuando este militaba en el Everton de Inglaterra. Sin embargo, nunca se confirmó que hubiera algo entre ellos, y el propio futbolista ha señalado que constantemente le inventan rumores de relaciones con otras mujeres, a lo que ha evitado darle importancia.

Su trabajo siempre ha sido el modelaje y actualmente, con 31 años, es una de las mujeres más cotizadas en esa industria. De hecho, en algún momento se le relacionó con James Rodríguez, pero nunca se confirmó ningún acercamiento amoroso entre ellos dos.

Valeria suma 1,3 millones de seguidores en Twitter, gracias a su belleza física y a sus fotografías viajando por distintas partes del mundo.

Laura Sánchez, modelo “cancelada”

Laura Sánchez estuvo envuelta en varias controversias en el pasado por algunas publicaciones en sus redes sociales (@laurasanchezh y @rechismes/Instagram)

También paisa, Laura tiene 25 años y sigue un patrón similar al de Valeria en lo que se refiere a su crecimiento en redes sociales. Se hizo conocida desde antes de cumplir la mayoría de edad, no tardó en ser solicitada para ser imagen de distintas marcas y ha captado la atención de sus 1,7 millones de seguidores no solo por su figura, sino por sus viajes alrededor del mundo.

Sumado a lo anterior, se probó en el ámbito del emprendimiento con su propia marca de ropa Shiny Concept, con sedes en El Poblado y Bello, en Medellín.

Sin embargo, en 2020 fue noticia tras subir un video a sus redes sociales donde abrazaba a una niña de color en la isla de San Andrés, acompañado de un texto duramente criticado por ser acusado de racista:

“Casi estamos del mismo color de piel”, “bebé isleña y mamá isleña”, “siento un amor extraño por los bebés isleñitos” y “algún día tendré uno para mí” fueron los mensajes que escribió Laura en esa oportunidad. Las imágenes del momento se hicieron virales y le ganaron una multitud de críticas durante los días posteriores. Meses después se vio envuelta en otra controversia por darle de beber cerveza a un animal silvestre que le valió acusaciones de maltrato.