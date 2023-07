Don Jediondo y Camilo Sánchez harán parte de exitoso reality que tendrá versión colombiana

El reality podrá ser visto por los suscriptores de la plataforma de streaming Amazon Prime: @lol_colombia/Instagram

El humor es uno de los factores que caracteriza a los colombianos, por lo que en el país existe una gran cantidad de comediante, actores y creadores de contenido que han saltado a la fama por hacer reír a las personas, esto ha hecho que una de las plataformas más reconocidas de streaming en el mundo, haya tomado la decisión de hacer una versión del programa LOL en Colombia.

Te puede interesar: Don Jediondo inauguró restaurante en Estados Unidos

Last One Laughing (El último riendo) es el nombre que recibe el popular reality creado por Pierre Paquin, Denis Savard y Denis Michaud en Canadá, e inicialmente fue producido por The Comedy Network y la CTV Dos en el país norteamericano, pero su acogida fue tan positiva que ya se han realizado varías versiones en Estados Unidos, además de seis temporadas en México.

Con la intención de consolidarse como la plataforma de streaming número uno en Colombia, Amazon Prime estrenará el 11 de agosto la primera temporada de LOL Colombia, la cual contará con la participación de diez figuras del humor en el país, quienes deberán competir entre sí para generar la risa de sus adversarios.

Te puede interesar: Jorge Enrique Abello le dio la bienvenida oficial al nuevo miembro de su familia

El reality será presentado por el reconocido actor, Jorge Enrique Abello, que es conocido a nivel nacional e internacional por sus participaciones en novelas como Yo soy Betty la fea, La costeña y el cachaco, En los tacones de Eva y actualmente en Ana de nadie.

LOL Colombia será presentado por Jorge Enrique Abello. Foto: lol_colombia/Instagram

Nueve de los diez participantes del programa ya fueron anunciados en las redes sociales de LOL Colombia, entre ellos se destaca la participación de una de las figuras humorísticas más queridas en el país, como lo es Pedro González, conocido por su personaje de Don Jediondo.

Te puede interesar: Final de “Ana de nadie” estaría envuelto en misterio: solo una actriz sabe cómo termina

En el reality también participará el comediante Camilo Sánchez, que fue ganador de Sábados Felices en 2012, saltó a la fama debido a Con Ánimo de Ofender, contenido de YouTube realizado por comediantes en Bogotá, y actualmente es uno de los presentadores de Fucks News, una parodia de un noticiero que realiza en teatros del país en compañía de Camilo Pardo.

Otras de las figuras públicas que harán parte de la primera temporada de LOL Colombia son: El Mindo, Manolo Zúñiga, Diana Belmonte, Karen Sevillano, Omar Murillo, Jonathan Gato y Cony Camelo. Se espera que el décimo integrante del programa será revelado en los próximos días para continuar con la promoción en medios y redes sociales.

¿Cuáles son las reglas de LOL?

El objetivo de LOL Colombia es generar risas, pero no reírse. Foto: lol_colombia/Instagram

El programa consiste en encerrar a diez comediantes o personalidades del humor durante seis horas, durante las cuales podrán realizar diferentes actos o interpretaciones de sus personajes con el objetivo de intentar generar risas en las demás personas, ya que esta es la principal regla del reality, no reírse.

El participante que sea captado por las cámaras riendo recibirá una tarjeta amarilla, que como en el fútbol representará una advertencia de salir expulsado, en este caso de poder ser eliminado del reality; por lo que si esta persona vuelve a ser visto con una sonrisa, esto demarcará su salida del show.

De esa forma serán eliminados los concursantes hasta que solo uno de ellos permanezca en el set, este será el ganador del programa y con ello recibirá se convertirá en la persona más impermeable al humor de los demás contrincantes.

Sin embargo, el juego no consiste en solo estar serio, ya que el presentador tendrá la posibilidad de eliminar a los participantes que no participen de las actividades, premiando con ello a los comediantes que más genere risas durante la temática.