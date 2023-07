Darío Gómez cantó diez veces la misma canción para un narco el día en que murió Pablo Escobar: esta es la historia

Darío Gómez afirmó en vida que nunca conoció a Pablo Escobar. Foto: Archivo

El 26 de julio de 2022 falleció el cantante colombiano Darío Gómez a los 71 años de edad. El nacido en San Jerónimo, Antioquia, es uno de los artistas más importantes en la historia de la música popular en Colombia, por lo que recibió el apodo de El rey del despecho. Sin embargo, esta popularidad también propició que tuviera cercanía con narcotraficantes que lo buscaban para que cantara en sus fiestas privadas.

Una de las canciones más populares de Darío Gómez es Nadie es eterno, sencillo que hace honor a la muerte y que profundiza en que no importa la cantidad de dinero que tenga cada persona, al final la muerte es el destino de la vida terrenal de todos los seres humanos.

Esta canción hizo que Gómez fuera contactado por Hélmer Pacho Herrera en 1993, ya que en ese entonces existía el rumor de que el cantante era uno de los artistas favoritos de quien fuera el cuarto hombre más importante del cartel de Cali en ese entonces, contratándolo para diferentes fiestas privadas de las cuales era imposible negarse participar.

Sin embargo, el 2 de diciembre de 1993, Herrera no contactó a Darío Gómez para un evento cualquiera, ya que el narcotraficante estaba celebrando la muerte de Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín y el narcotraficante más buscado del país, por lo que su muerte representaba el poder absoluto para los capos en el Valle del Cauca.

En una entrevista en Se dice de mí, Darío Gómez recordó que Pacho Herrera le pidió canta diez veces la canción Nadie es eterno, esto para celebrar la caída del capo antioqueño, el cual a pesar de haber sido uno de los hombres con más dinero en el mundo, fue abatido en el tejado de una vivienda humilde en Medellín, lejos de los miles de hombres que tuvo a su mando durante sus años de apogeo.

“El día que mataron a Pablo Escobar, al otro día me llamó él (Herrera) y me dijo “quiero que me cante, ¿ya usted sabe a quién le va a cantar?” y yo le dije “a usted, Don Pacho”, entonces me dijo “no, ¿pero usted sabe a quién le vamos a cantar?”, y yo le dije “¿a quién?”, “pues a Pablo Escobar que lo mataron ayer… Me va a cantar diez veces Nadie es eterno”, y listo, entonces yo la canté diez veces y ya después canté otras canciones”, fueron las palabras de Darío Gómez en aquella entrevista.

De la misma forma, Gómez afirmó que a pesar de su popularidad en Antioquia, nunca conoció a Pablo Escobar, y que si el capo en algún momento llegó a asistir a uno de sus conciertos, él no tuvo la oportunidad de verlo en persona o tener algún tipo de contacto con él.

Darío Gómez afirmó que 'Pacho' Herrera era un gran seguidor de su música. FOTO: Colprensa (Archivo)

Sin embargo, el cantante reveló que sí participó de varias fiestas de los miembros del cartel de Cali, señalando que varios de sus integrantes eran fanáticos de su música, lista en la que añadió a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, fundadores de la organización criminal.

“A un señor ‘Don Diego’, a un señor ‘Arcángel’ de Cartago, a Nelson Urrego, casi que a todos los capos del Valle”, afirmó.

En la entrevista, Gómez profundizó en su relación con Pacho Herrera, indicando que el narcotraficante siempre demostró ser seguidor de su música, principalmente por la canción Lo que va a ser para uno, razón por la que en una ocasión le ofreció un ferrari como regalo de Navidad, pero este obsequio fue rechazado por el cantante.

“Fue uno de los señores más respetuosos conmigo. Le decía a toda su gente ‘me tienen que proteger mucho a Darío, primero que todo, y segundo me lo tienen que tener entre los número uno’”, afirmó en vida el cantante y compositor.