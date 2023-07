Pico y placa en Medellín: estos vehículos no tendrán que cumplir con la medida durante un año

Conductores de vehículos híbridos pueden solicitar exención de pico y placa en Medellín

La administración distrital recordó recientemente que los vehículos híbridos tienen exención de pico y placa en Medellín, medida que cambió su rotación hace pocos días.

Para tener ese beneficio de manera prolongada, los dueños de ese tipo de carros deben realizar una solicitud ante las autoridades de movilidad de la ciudad.

Sin embargo, desde la administración resaltaron que durante el tiempo en que se realiza el trámite para obtener el permiso de circulación sin restricción, los conductores gozarán de exoneración completa, es decir que no serán sancionados, ni siquiera con comparendos pedagógicos, ni recibirán fotodetecciones por pico y placa.

Según los datos entregados por la Alcaldía de Medellín, los propietarios de vehículos híbridos tienen plazo hasta el 19 de septiembre para realizar la inscripción en la plataforma de la Secretaría de Movilidad y obtener la exoneración de la medida de pico y placa por un año.

“Durante dos meses la Secretaría de Movilidad de Medellín no sancionará a los vehículos híbridos eléctricos por la medida de pico y placa. Es importante que tengan presente que nuestro cuerpo operativo no sancionará a los conductores de estos vehículos y nuestro sistema de fotodetección está programado para que no capture este tipo de infracción de tránsito por dos meses”, explicó Arles Giovanny Arias Jiménez, subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín.

El funcionario hizo un llamado a los dueños de este tipo de carros para que realicen el trámite lo antes posible para evitar congestiones en el sistema los últimos días del plazo.

“Invitamos a los propietarios para que inscriban sus vehículos con la mayor antelación posible, para que no estén a última hora a la espera de la respuesta la Secretaría de Movilidad y puedan seguir disfrutando de las vías de Medellín en medio de un ejercicio de corresponsabilidad, haciendo uso de viajes seguros en nuestras vías”, añadió el secretario.

Cómo inscribir los vehículos híbridos a la exención de pico y placa en Medellín

La Alcaldía de Medellín informó que la inscripción debe realizarse a través de la página web de la administración: www.medellin.gov.co/es/tramites-y-servicios/exencion-de-pico-y-placa/

Una vez en ese portal, el interesado en hacer el trámite debe seleccionar la opción 5 en exención para autos, la cual corresponde a los híbridos eléctricos.

Los requisitos son la solicitud de inscripción previa acompañada de una copia de la licencia de tránsito del vehículo; documento de identidad o certificado de existencia y representación del propietario del vehículo, trámite que se adelanta de manera digital.

El plazo de dos meses para realizar la gestión comenzó a regir a partir de la publicación del decreto de rotación de pico y placa, lo que quiere decir que se extenderá hasta el 19 de septiembre de 2023.

Desde la Alcaldía informaron que en Medellín circulan o están registrados 6.264 vehículos híbridos. Vale la pena mencionar que la inscripción para estar exentos del pico y placa solo la deben realizar los vehículos híbridos eléctricos, por lo que esta condición no aplica para híbridos a gas o 100 % eléctricos, que ya gozan del beneficio.

“La Secretaría de Movilidad de Medellín aclara que la radicación de la solicitud no se entenderá como la autorización para transitar exento de la medida después de que se cumpla la mencionada fecha, debido a que se realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos y se requiere aprobar o rechazar las solicitudes”, informaron desde la entidad.

Rotación del pico y placa en Medellín

En Medellín, durante el segundo semestre del año se aplica una nueva rotación para el pico y placa en la ciudad y su área metropolitana. Las autoridades de la capital de Antioquia ya anunciaron cómo quedó la medida.

Esta restricción aplica para motocicletas, vehículos particulares y taxis. La norma se implementa de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. a las 8:00 p. m.

Las autoridades recordaron que la medida se aplica conforme con el último dígito de la placa de cada vehículo. En el caso de las motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos aplicará con el primer número de la placa.

Esta es la nueva rotación:

Lunes: 7 y 1

Martes: 3 y 0

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 8 y 2

A su vez, el Decreto 0644 de 2023 establece el inicio de la rotación del pico y placa para los vehículos que prestan el servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros (taxis), cada dos semanas, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana a las 8:00 de la noche, durante los días hábiles de la semana, por grupos de vehículos.