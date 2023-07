Juan Diego Alvira, en su nuevo programa de televisión, someterá a la prueba del polígrafo a los políticos colombianos

Juan Diego Alvira presenta su nuevo programa de tv Sin Carreta

Juan Diego Alvira, el reconocido presentador y ahora director de televisión, volverá a la pantalla con el nuevo programa Sin Carreta, en el que les contarán a los televidentes varias realidades y sin tapujos.

El ahora director le contó a Infobae Colombia en primicia sobre una de las secciones que tendrá su programa y en la cual más de un político tendrá que atreverse a decir la verdad ante las cámaras de este programa periodístico.

“Sometimos al polígrafo a unos congresistas, a la prueba de la verdad en el corazón del poder, algunos dijeron sí al comienzo y eso después buscaron uno y mil pretextos. Al final, de más de 20 que logramos consultar si eran capaces o no, que dijeron “sí”, pero después solo dos se le midieron y los resultados son sorprendentes”, reveló Alvira.

Así mismo, Alvira enfatizó que esta será una de las secciones estelares de este proyecto y en la que espera que se sometan cada vez más dirigentes políticos.

“Vamos a seguir haciéndolo esta va a ser una de nuestras secciones, pues vamos a seguir insistiéndoles a los congresistas que pues mostraron dudas. que bueno, que se le midan a ver” agregó el presentador.

Esta idea surgió después que se destapara el escándalo protagonizado por la niñera del hijo de la exjefe de gabinete Laura Sarabia y que generó gran indignación entre los colombianos.

“Hay una cosa que a mí me duele en el alma, más allá del escándalo que hubo: el sometimiento al detector de mentiras de la niñera que fuera jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, por la maleta repleta de dinero que se habría perdido y que ella supuestamente se robó. Pues hay una cosa que a mí me duele en el alma, y es ver que a diario miles de colombianos son sometidos al polígrafo para trabajar como empleadas del servicio doméstico, como secretarias, como gerentes de cualquier multinacional, y se les expone a esa prueba”, enfatizó.

Y agregó: “Aún cuando no es considerada una prueba legal, muchas compañías la exigen como requisito para contratar, y eso es lo que quienes dicen que es una invasión a la privacidad, a la intimidad, a cualquier cosa, no comprenden. Pero, más allá de eso, si se la hacen a una persona común y corriente, ¿por qué no habrían de hacérsela a quienes tienen mayores responsabilidades en el futuro de las grandes decisiones que se toman en este país como, por ejemplo, en el caso de los servidores públicos o los congresistas?”.

A raíz de estos hechos, a Juan Diego Alvira y a todo su equipo de producción decidieron someter a quienes él considera son los que deberían tener la responsabilidad con los colombianos, de decir la verdad. Además, aprovechando la coyuntura electoral que vive el país por la cercanía de las próximas elecciones territoriales en las que se elegirán gobernadores, alcaldes, concejales, entre otros, el presentador asegura que sería bueno someterlos a esta prueba para que le cuenten la verdad de lo que piensan hacer en sus cargos, si llegan a ser elegidos.

“La idea es extenderla a los candidatos para ver qué tan transparentes, honestos y comprometidos están con la verdad pues están, no y es extenderla a allá”, resaltó Juan Diego.

Finalmente, se refirió al hecho que protagonizó Tulio Gómez, quien había dicho con anterioridad que se lanzaría a la Alcaldía de Cali, pero que de un momento a otro sus aspiraciones dieron un giro inesperado y decidió apostarle a la Gobernación del Valle del Cauca.

“Exacto pues porque al final todo es en la política, todo se vuelve una especie como de acomodarse a las conveniencias no siempre de la gente, que es como el espíritu de la política, sino del que está haciendo política, o sea del político y pues es lo que hay que tratar de desenmascarar y mostrarle a la gente que es o quién es realmente esa persona que está queriendo pues manejar los destinos de una ciudad o de un departamento”, afirmó.

Juan Diego Alvira espera que Sin carreta logre posicionarse en un horario en el que tendrá como enfrentados a las emisiones centrales de los principales noticieros del país.