Alerta por falsificación de medicamentos oculares en Colombia: podrían causar efectos adversos

Invima alertó por falsificación de medicamentos oculares. Archivo.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de productos farmacológicos utilizados para los ojos que han sido objeto de falsificación, por lo cual no cuentan con los respectivos registros sanitarios obligatorios. De igual forma, la entidad reportó que varios lotes de estos fármacos han sido hurtados.

Las referencias objeto de “comercialización fraudulenta” son los productos Krytantek Ofteno, Trazidex Ofteno y GAAP Ofteno. De todas estas marcas fueron robados varios lotes.

“Cabe destacar que el producto Krytantek Ofteno® está indicado para la disminución a largo plazo de la presión intraocular de pacientes con glaucoma de ángulo abierto o con hipertensión ocular. El producto GAAP OFTENO® está indicado para el control de la presión intraocular en aquellos pacientes que presentan Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) o hipertensión ocular (HTO). El producto Trazidex Ofteno® está indicado para afecciones inflamatorias oculares producidas por gérmenes sensibles a la tobramicina”, señaló la entidad en su comunicado.

Así mismo, advierte que hacer uso de los productos provenientes de los lotes hurtados significa un riesgo para la salud de los consumidores debido a que no cuentan con registros sanitarios ni certificaciones de importación aprobadas por el Invima, lo cual significa que no han sido testeados por las autoridades competentes.

“La probabilidad de ocurrencia de daños para la salud de los consumidores es muy alta y se pueden producir reacciones adversas como irritación, malestar, infección, dolor e infección en los párpados y en el globo ocular; así como conjuntivitis, sangrado dentro y alrededor del ojo, perforación/ruptura del ojo, ceguera y, en algunos casos, puede llevar además a la pérdida de la visión”, advirtió el Invima.

La conjuntivitis es una molesta enfermedad en la que se inflama la conjuntiva, es decir, la membrana que cubre la parte interior de los párpados y la parte blanca del ojo (OMS)

De igual forma, explicó que el titular autorizado para la importación de las referencias mencionadas es Laboratorios Sophia, S.A., compañía que advirtió que no las ha traído al país todavía para ser comercializadas.

“Por el contrario, los productos que fueron objeto de hurto estaban destinados a comercializarse en el mercado peruano y en ellos se lograron evidenciar irregularidades en los empaques primarios y secundarios. De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, estos productos son considerados como fraudulentos y no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores”, informó el organismo de control.

Además, advirtió que el hecho de que los productos no hayan pasado por las respectivas evaluaciones significa que no se puede saber de qué están compuestos realmente o las condiciones en las que fue transportado y almacenado. “En varias oportunidades, el Instituto ha alertado sobre los riesgos que tienen este tipo de productos para la salud de quienes los utilizan, e igualmente hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos”, indicó el Invima.

Por todo ello, le insistió a los ciudadanos que verifiquen el número de los registros sanitarios que se encuentran en los productos antes de abrirlos o consumirlos. Para ello, hace falta ir a la página web del Invima y buscar toda la información sobre la marca.

Alerta por potenciadores sexuales

El Invima también advirtió hace unos días sobre los riesgos de los productos promocionados como potenciadores sexuales, que están cada vez más presentes en el mercado.

La entidad alertó sobre ocho productos que se están comercializando en Colombia sin tener un registro sanitario vigente que avale su venta: Platinum 10K, Infinity, Infinity 10K, Honey Girl, Hard Steel 300K, Dynamite Male Sexual Enhancement, Diamond Girl Lite y Mega 9K 800000.

La alerta emitida por el Invima destaca que estos productos son promocionados en diversas páginas web con promesas de mejorar el rendimiento sexual.

Sin embargo, los análisis de laboratorio realizados por la Agencia Regulatoria de Estados Unidos (FDA) revelaron que contienen sildenafil, tadalafil y vardenafil, principios activos recetados en pacientes con disfunción eréctil. El problema radica en que estos ingredientes no están declarados en los productos mencionados, lo que podría generar interacciones peligrosas con otros medicamentos y poner en riesgo la vida de los consumidores.

Invima-Colombia| Foto: Colprensa

Además, aquellos pacientes con enfermedades como diabetes, afecciones cardíacas, colesterol alto y presión arterial alta, que a menudo reciben recetas médicas que incluyen nitratos, podrían sufrir interacciones negativas con los principios activos presentes en los potenciadores sexuales.

El Invima advierte que la administración inapropiada de estos ingredientes puede provocar reacciones adversas como cefalea, enrojecimiento, mareos, dispepsia, congestión nasal y trastornos visuales. Por lo tanto, se insta a la ciudadanía a evitar la compra de estos productos, ya que carecen del aval de la entidad sanitaria debido a la ausencia de criterios clave para su autorización.