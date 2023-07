Salvatore Mancuso: así reaccionaron Álvaro Uribe e Iván Duque tras pronunciamiento de Gustavo Petro

Los expresidentes se refirieron al anuncio de actual jefe de Estado de nombrar a Mancuso como gestor de paz. Archivo / Colprensa.

El anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz tomó por sorpresa a integrantes tanto de la oposición como de los sectores afines al Gobierno nacional. Si bien el mandatario explicó que el proceso de paz con los paramilitares (iniciado en 2005) “aún no ha terminado” en materia de verdad y reparación, varios de sus contradictores no vieron con buenos ojos dicho llamado.

Te puede interesar: Las reacciones a la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz: “¿Por qué a ese y no a todos?”

Justamente, uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Álvaro Uribe, que en 2007 (durante su segundo periodo de gobierno) nombró a Rodrigo Granda como gestor de paz de cara a un intercambio humanitario que se negociaba con las (ahora) extintas Farc.

16 años después de ese hecho, Uribe Vélez se refirió al llamado de Petro a Mancuso y recordó que en su administración fueron desmovilizados cerca de 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Esto para mencionar que sigue esperando “las pruebas de la calumnia” del excomandante de las AUC, pues ante la JEP dijo que el otrora presidente tuvo nexos con agentes paraestatales.

Te puede interesar: David Murcia Guzmán también ‘pidió pista’ para ser gestor de paz del Gobierno igual que Mancuso

Sobre esto, también indicó que no importa que el presidente Petro lo haya designado gestor de paz, siempre y cuando se comprometa con la verdad.

“Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación”, sostuvo Uribe en su cuenta de Twitter. De paso, sugirió otorgar el mismo status a otros exparamilitares condenados como Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y hasta aclaró que a él tampoco no lo conoce y que no pedirá que declaren a su favor.

Twitter (@AlvaroUribeVel)

En esa línea, Iván Duque se refirió horas después no al anuncio del presidente, sino que defendió al expresidente Uribe sobre lo declarado por Mancuso sobre los presuntos vínculos de este con la creación de estructuras paramilitares y el apoyo de estas en elecciones presidenciales.

Te puede interesar: Gustavo Petro nombrará a Salvatore Mancuso como gestor de paz

También en Twitter, Duque Márquez aseguró que “con infamias han tratado de fabricar vínculos entre Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo pero el gobierno que los desmovilizó, sometió y extraditó fue el suyo”. En ese orden, desmintió lo aseverado por Mancuso Gómez en la audiencia única de verdad ante la JEP y otras declaraciones similares.

“Los hechos son más contundentes que la mentira y la difamación”, añadió el expresidente Duque.

Twitter (@IvanDuque)

Las declaraciones de Mancuso sobre Uribe y otros dirigentes

Durante los cuatro días de audiencia, el excomandante del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia aseguró que esa estructura paramilitar apoyó a candidatos a alcaldías locales, Senado, Cámara y hasta la presidencia de la República.

Al ser abordado por la magistratura de la JEP sobre la injerencia de ese grupo en temas electorales, Mancuso Gómez sostuvo que “en el año 2002 las Autodefensas intervinieron de manera directa las elecciones al Congreso, el 10 de marzo del 2002, y también las elecciones de mayo de Presidencia del 2002”.

“Hubo ayudas en elecciones al candidato presidencial Horacio Serpa, al mismo presidente –Andrés–Pastrana y a –Uribe– Uribe”, añadió Mancuso ante el tribunal de justicia transicional.

Ante lo dicho, el primero en contestar fue Pastrana Arango, que a través de Twitter rechazó esa mención y pidió a la JEP no aceptar la solicitud de sometimiento de Mancuso que continúa en pie. Posteriormente, el expresidente Uribe desmintió, en un video de 10 minutos, los señalamientos del expara y dijo que lo iba a denunciar por involucrarlo con el paramilitarismo.

De igual manera, calificó de “amagos maliciosos” las aseveraciones en contra suya y de otros exmandatarios como Francisco Santos, a quien acusó de ser uno de los fundadores del Bloque Capital de las AUC. Ante esto, el exvicepresidente también rechazó las afirmaciones.