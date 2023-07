Claudia López arremetió contra el Gobierno por el caso de sicariato en la calle 85 en Bogotá: esto dijo

El ciudadano Alberto Ortega fue asesinado frente a un Bodytech en Bogotá en la tarde del 24 de julio. Frente al hecho violento, la alcaldesa Claudia López se pronunció para criticar al Gobierno Petro. Foto: Redes Sociales/Archivo

Luego de que la Policía Metropolitana de Bogotá confirmará el asesinato de un hombre en la tarde del 24 de julio en Bogotá, Claudia López arremetió nuevamente contra el Gobierno nacional, afirmando que los múltiples crímenes que se han registrado en los últimos días en la ciudad son consecuencia de la falta de policías en la capital.

A través de su cuenta de Twitter, López rechazó el crimen que se registró frente al gimnasio Bodytech de la calle 85 con carrera Séptima; además, la alcaldesa señaló que la ausencia de 1.500 policías en la capital sería el punto clave que ha desencadenado en el aumento de crímenes en la ciudad.

“Condeno este acto criminal @PoliciaBogota y @FiscaliaCol adelantan la investigación. El ajusticiamiento criminal no puede seguir impune y causando casi la mitad de los homicidios que ocurren en Bogotá. En mala hora nos quitaron 1.500 policías dejando expuesta a la ciudadanía”, fue el trino de la mandataria capitalina.

Tras el asesinato registrado en Bogotá, la alcaldesa Claudia López rechazó el crimen. Foto: Twitter de Claudia López.

Claudia López no terminó allí su mensaje contra el Gobierno nacional relacionado con el número de policías activos que tiene la ciudad en estos momentos, ya que indicó que el vacío que dejan los agentes que no están en Bogotá está siendo cubierto por los sicarios, señalando que el Gobierno debería entregarle más policías a la capital, además de que deberían construir más cárceles.

“La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, ¡no a sicarios! El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! Hasta cuándo el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”, reclamó la alcaldesa López.

Esta no es la primera vez que la funcionaria hace un reclamo respecto al número de policías que tiene Bogotá, ya que esto es una constante en López desde la rendición de cuentas que realizó en el Movistar Arena el pasado 23 de marzo, evento en el que reveló que había realizado un trato durante el mandato de Iván Duque para aumentar el número de uniformados en la capital, sin embargo, esto no fue cumplido.

“Quiero contarle a Bogotá una cosa que me parece indignante, y me reuní con el director General de la Policía porque me parece una estafa a Bogotá... Con sus impuestos nosotros pagamos la formación de 3.000 nuevos policías, porque Bogotá necesita más policías, somos muchos, 8 millones y solo tenemos 17.000 policias, deberiamos tener mínimo 23.000″, fue parte del mensaje de la alcaldesa.

¿Quién era el hombre asesinado en la calle 85 con carrera Séptima en Bogotá?

El asesinato se registró en la calle 85 con carrera Séptima sobre las 2:00 p. m. Foto: @SanabriaTatiana/Twitter

Luego de que las autoridades confirmaran el asesinato de un hombre en la calle 85 con carrera Séptima, el sitio fue acordonado y el corredor vial cerrado en ambos sentidos. Minutos más tarde, se pudo establecer que la víctima de sicariato era Alberto Ortega, de 56 años de edad.

El hombre era empresario de vehículos de alta gama y era propietario del negocio de helados La Paletteria. Además, tenía anotaciones judiciales registradas en 2017.

De acuerdo al informe preliminar, Ortega recibió dos disparos luego de salir del gimnasio. Testigos afirmaron que dos hombres a bordo de una motocicleta estaban esperando al sujeto para cometer el crimen, por lo que las cámaras de seguridad del sector serán cruciales para intentar identificar a los responsables.