Centros de Diagnóstico Automotor solicitan posponer norma de póliza de daños a terceros

El Ministerio de Transporte había indicado que los valores de las tarifas de la verificación del automotor no aumentarían debido al acceso a este seguro.

Sigue la novela sobre la entrega de seguros de daños a terceros por choques simples en Colombia. Esta vez, la asociación de Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) envió una carta al Ministerio de Transporte para que se postergue a tres meses más la entrada de vigencia de la Ley 2283.

Cabe recordar que la cartera de Transporte había señalado que desde el 1 de agosto todos los CDA debían hacer entrega del seguro de daños a terceros por choques simples a los conductores que se acerquen a estos puntos para llevar a cabo la revisión técnico-mecánica de su automotor, sin necesidad de generar otros pagos a los correspondientes.

El Ministerio de Transporte había indicado que los valores de las tarifas de la verificación del automotor no aumentarían debido al acceso a este seguro, dicha afirmación la precisó el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, con el fin de desmentir los rumores que se difundían sobre agregaciones al total de revisión técnico-mecánica.

“Por eso, todos los conductores del país deben saber que las tarifas se mantienen y que esta es una política de gobierno para proteger la vida de los conductores de Colombia”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, el viceministro agregó que la Superintendencia de Transporte ejercerá la respectiva inspección, vigilancia y control del cumplimiento de lo consagrado en la Ley 2283 de 2003, a partir del primero de agosto.

La cartera sumó que durante el tiempo que transcurra hasta la fecha determinada, les permitirá a los organismos de apoyo a las autoridades de tránsito adelantar las diligencias y trámites que resulten necesarios para cumplir con la obligación legal.

Ante dicha circunstancia, la asociación de Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) argumenta en la carta presentada a la cartera que, durante el periodo solicitado, la Corte definirá si dicha norma es constitucional o no. A su vez, advirtió que, en todo caso, los centros deben apegarse a la tarifa máxima permitida en la revisión técnico-mecánica para poder cubrir parte de nuevos costos que les impuso una ley.

Lo anterior significaría un aumento casi $20.000 para motocicletas y de aproximadamente $35.000 para automóviles. Con base en eso, así quedarían las tarifas de la revisión técnico-mecánica:

Motocicletas : sin aumento de la tarifa es de $176.738; con aumento, quedarían en $196.738

Vehículos particulares: sin aumento de la tarifa es de $256.382; con aumento, quedaría en $291.382.

De qué trata la póliza de responsabilidad

Cabe recordar que desde enero de 2023, el Gobierno nacional presentó la ley que establecía que cuando un propietario de un vehículo particular asista a la revisión técnico-mecánica (obligatoria) el CDA debía de entregarle un seguro por choques simples.

Conforme con lo establecido en la ley, dicha póliza es de responsabilidad civil y debe amparar los daños materiales ocasionados por el conductor a terceros, en choques simples.

El Ministerio de Transporte, precisó que la Ley 2283 indica que el seguro o póliza tiene un valor de cobertura de $17.400.000 para automóviles particulares, es decir, 15 salarios mínimos legales vigentes (smmlv); en cuanto a las motocicletas el valor asignado es de $8.100.000, o sea, siete smmlv (valor que supera el precio de concesionario de algunos de esos automotores).

Qué dicen las CDA sobre la póliza

El representante legal de algunos Centros de Diagnóstico Automotor del Norte de Santander, Fernando Villamizar, comentó al diario El País que con esa póliza el principal perjudicado será el cliente, puesto que:

“Aunque nosotros tenemos unos precios establecidos, es mentira que no los podamos subir. A quienes debieron haber consultado primero para diseñar esa póliza fue a los Centros de Diagnóstico Automotor, pero no lo hicieron así, entonces como no nos dijeron sobre eso, no se incluyó en los gastos de este año”

Igualmente, advirtió que, con dicha normatividad, los CDA se irán a la quiebra, precisando que, para cubrir la demanda de las pólizas, tendrían que cerrar dos y despedir a 18 de sus colaboradores, según un balance que se ha efectuado con los centros de Diagnóstico Automotor que representa esa región.

“La revisión para el año entrante va a tener un incremento más alto porque nosotros, en diciembre, en la estructura de costos sí vamos a incluir lo de la póliza, entonces el usuario va a perder, pero no por nuestra culpa sino por la de ese negocio descaradamente montado, porque las empresas no pueden trabajar para perder”, concluyó Villamizar.