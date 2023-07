Brutal ataque con machetazos en Bogotá: un hombre fue asesinado por posible disputa de microtráfico

Ataque con machete en Suba dejó una persona muerta a mitad de la calle. Captura de video

Momentos de pánico fue lo que vivieron los habitantes del barrio San Carlos, en la localidad de Suba, durante la madrugada del sábado 22 de julio, cuando un hombre fue asesinado a mitad de la calle por un ataque a machete, rodeado de otras personas que solo deseaban su muerte.

La versión que maneja la Policía es que se debería a la disputa de un territorio por microtráfico, cuya pelea fue entre dos miembros de unas bandas que operan en la zona y habría una clase de emboscada contra un integrante de la organización contraria.

En un video quedó captada la brutal agresión que sufrió la víctima, quien no pudo defenderse ante los ataques que le propinaba su asesino, al cual no le importó que el otro estuviera en el piso, dejando un charco de sangre y solo usando sus manos para protegerse.

Una madrugada sangrienta

Eran las cuatro de la mañana cuando los vecinos del barrio San Carlos, la mayoría de ellos aún estaban durmiendo, escucharon una serie de gritos que provenían de una calle, algunos abrieron las cortinas y presenciaron la sangrienta escena de un ataque con machete.

Según un video que grabó una persona y que circula en redes sociales, se ve que la víctima, quien respondía al nombre de Daniel, estaba en el suelo, sin manera de defenderse y bañado en sangre por las heridas con el arma cortopunzante, cuyo homicida no quería parar.

En una de esas imágenes, se aprecia el momento exacto en que el responsable del asesinato le propina un machetazo en la cara al otro, quien solo se queda en el piso retorciéndose del dolor y escuchaba al otro sujeto decir “que va, pirobo. Que va”.

En el video también se ve que otro hombre, quien vestía un saco amarillo y gorra, estaba parado a solo un metro del hecho, no reaccionó para nada y solo se quedó parado al lado de unas bicicletas, lo que hace entender que es el cómplice del atacante.

La emisora Blu Radio aseguró que la Policía llegó rápido y capturó al agresor, de 31 años, mientras que a la víctima la trasladaron a un centro asistencial, pero los doctores no pudieron hacer nada para salvarle la vida y falleció horas más tarde por la cantidad de sangre que perdió.

“Lo habían agarrado entre varios”

El periódico local Q’Hubo habló con uno de los habitantes del barrio San Carlos, aseguró que el ataque no solo fue por parte de una persona, sino que otros más acompañaron al homicida y cuyos gritos se escucharon en el sector, incluso que conocía a la víctima.

“Yo estaba durmiendo y me desperté porque escuché a varias personas corriendo y como alegando. Eran como las 3:30 o 4:00 de la mañana, más o menos. Después escuché más bulla como de varias personas que estaban en la calle y luego llegó la Policía. Desde mi ventana no se veía muy bien, pero había un muchacho herido”, dijo.

Una persona fue asesinada por un brutal ataque con machete en la localidad de Suba. Twitter @SanabriaTatiana

Añadió que “al otro día ya fue que me enteré de que al finado lo habían agarrado entre varios y le dieron hasta con machete, ¡una barbaridad! Lo que se dice es que fue por un lío familiar. El pelado era de por acá, yo lo distinguía, él reciclaba y en todo lo que yo llevo acá nunca lo vi metido en líos ni nada. Eso es lo que le puedo decir de lo que pasó”.

Otro vecino del barrio San Carlos relató esos momentos del ataque: “Se escucharon unos gritos muy horribles. El pelado decía que no más, que no le pegaran, y los otros le decían que si no se pensaba morir; y mientras lo insultaban le seguían pegando con un machete. ¡Unos bárbaros! Lo peor es que dicen que alguno de los agresores resultó ser familiar del muchacho”.