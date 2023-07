Alina Lozano asumió el reto que le impuso Jim Velásquez: “No me voy a casar, buscaré un hombre de mi edad”

La actriz aseguró esto después de un reto al que la sometió su novio Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez se convirtieron en una de las parejas más polémicas de la farándula colombiana, por cuenta de lo apresurado que llevan su relación y las decisiones que han tomado desde que se conoció en televisión pública la propuesta de matrimonio. Y es que la actriz lleva más 30 años al joven creador de contenido, tema que no ha sido bien visto entre sus fanáticos.

La pareja visitó un reconocido parque de atracciones de Bogotá y disfrutaron de las diferentes actividades que había por hacer; sin embargo, las emociones extremas que vivió la actriz de Pedro el escamoso, la llevaron a replantearse su idea de tener una relación con el joven. Convencida de la actividad que realizaría, terminó por arrepentirse al punto que, se desmayó cuando decidió cumplir el reto.

Alina Lozano y Jim Velásquez, la pareja que ha generado polémica con su relación, por cuenta de la diferencia de edad. @drfelipegonzalez

“No puedo más, no puedo más. No me encanta, me siento mal. Ya no me quiero casar contigo. Ya no nos vamos a casar. Yo voy a buscar un hombre de mi edad, un hombre de mi edad que juegue cartas, no tú”, dijo Lozano en la publicación que ya acumula más de 3.500 likes.

Sin embargo, los internautas afirmaron que se trató de una nueva estrategia de la pareja para llamar la atención de los internautas, que constantemente critican el romance. Algunos de los comentarios que destacan en la publicación son: “Un hombre de mi edad, jajaja, que juegue cartas, me hizo reír”; “una forma rápida de (Jim) quedarse con la pensión jaja”; “muy valiente Ali, sabemos que es contenido y eres valiente, aceptaste porque podías”; “me encanta esta pareja, Dios los bendiga”, entre otros.

Alina Lozano y Jim Velásquez pareja que ha causado furor en redes sociales por sus publicaciones. Instagram

La verdad detrás de su matrimonio

El martes 11 de julio, la reconocida actriz publicó un video en Instagram en el que aseguraba que su compromiso seguía en pie y que ahora utilizaría su perfil para promocionar marcas que quieran aparecer en su cuenta, que tiene más de 350.000 seguidores.

Jim Velásquez sorprendió a Alina Lozano con propuesta de matrimonio en televisión en vivo. Captura de pantalla @bravissimocity/Instagram

“Muchos quieren conmigo, muchas quieren con Jim. Algunos, atrevidamente, quieren con los dos. Pero no se puede, amigos y amigas, porque estamos comprometidos y esta relación se respeta (....) Pero sí podemos comprometernos con tu marca, con tu empresa. Podemos, si quieres con Jim, si quieres conmigo o si quieres con los dos, no habría ningún problema (...) sí, es mejor, las cosas concretas. Publicidad creativa con Alina Lozano o con Jim o con los dos. En fin, el mensaje se entendió, publicidad creativa, desde el humor”, dijo Alina al hablar de este negocio.

Por qué quiere una boda sencilla

Tanto los padres de Velásquez como el hijo de la actriz indicaron que “están locos”, al querer llegar al altar. Recientemente, la actriz realizó una transmisión en vivo en la que destacó varios inconvenientes que estaría sosteniendo con su prometido y con las que dejó bastante preocupados a sus seguidores.

Los inconvenientes al parecer se estarían originando en la organización del matrimonio, ya que la recordada actriz de Pedro el escamoso indicó que esto está ocasionando que no se decida puntualmente la fecha de la ceremonia. Asimismo, también dijo que, entre sus planes, no está invertir dinero con el que ninguno de los dos cuenta.

Alina Lozano y Jim Velásquez en una entrevista concedida a Tropicana, en la que confesaron que tenían un romance. | Foto: Tropicana

“Podríamos casarnos de una forma muy sencilla… Yo he visto en los presupuestos que Jimmer no me muestra, porque él sabe que no estoy de acuerdo, es demasiado y yo le digo no (…) Yo le he dicho a él que no estoy de acuerdo con que ni tú ni yo gastemos una millonada que no tenemos en un matrimonio”, fueron las primeras palabras que expresó la actriz.

Por eso, aseguró que tendrá una charla con Velásquez para aclarar algunos aspectos: “quiero ser honesta con él, porque no ha sido capaz porque no quiero que se sienta mal… Yo no me voy a casar de una manera en la que no me siento cómoda”.