Ella es Jenny López, el nuevo amor de Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Jenny López, artistas de música popular que recientemente revelaron su vínculo sentimental. / Imágenes Instagram

Jhonny Rivera recientemente fue tendencia luego de que saliera a la luz un rumor sobre una eventual relación sentimental con una mujer mucho menor que él. Y a través de las redes sociales con varias historias, el pereirano confirmó que todo lo que se especuló es cierto.

Pero ¿Por qué compartió esta información?, Según el famoso cantante de música popular lo hizo con un único fin: “El evitar que algunos de sus fans insinuaran que era homosexual”. Sin embargo, ahora el tema pasó a otro plano, pues los internautas hoy día lo critican por la gran diferencia de edad que hay entre él y Jenny López, su actual pareja.

¿Quién es Jenny López?

La actual pareja de Jhonny Rivera es una cantante de música popular del Cauca. La joven tiene 20 años y el pereirano 51 (31 abriles de diferencia por los que casi que vienen “crucificando” al cantante).

Ahora, tal y como lo señaló en redes sociales, solo a sus 15 años logró tener contacto con el risaraldense, quien tuvo como puente de comunicación a su hermana.

“A mí me contrataron en un pueblo que se llama La Independencia en Tambo, cauca, y ese día casualmente yo era la invitada del día sábado y él era el invitado del día domingo”, señaló en sus redes sociales Jenny López, confirmando cómo había conocido a Johnny Rivera.

Tras darse cuenta del talento de la joven caucana, Rivera decidió incorporarla a su grupo de trabajo luego de varios conciertos para que se desenvolviera como corista. Desde allí, Jenny López ha estado presente en casi todas las presentaciones que el pereirano ha tenido a lo largo del país.

Jenny López, cantante caucana de 20 años de edad. Hace parte del grupo musical de Jhonny Rivera. / Imagen @jennylopez_oficial

La “estocada” de Jhonny Rivera para conquistar a Jenny López

Dentro de todo lo que compartió Jenny López en sus redes sociales, reveló cuál fue ese detalle de Jhonny Rivera que la enamoró y le permitió ver al cantante “con otros ojos”, más allá del qué dirán y de la amplia diferencia de edad que hay entre ambos.

“Cuando cumplí los 19, él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”.

Finalizando su revelación, Jenny López compartió ese mensaje que le envió Jhonny Rivera que no solo era el puntapié inicial de su relación amorosa, sino la primera página de una historia artística que la joven caucana empieza a desarrollar.

“Un día recibí un mensaje de él que me dijo: ‘Jenny te voy a hacer una invitación muy especial, sé que va a tener mucho valor para ti, entonces quiero invitarte a que cantes conmigo ‘Empecemos de Cero’ en la plaza de Toros de la Macarena, Medellín”.

"Yo no quería hablar de este tema porque la verdad, yo qué voy a discutir con alguien que tiene la razón; ah, que usted está muy viejo para ella… ¿Cómo le voy a decir que no? Si eso es verdad". / Video @jonnyrivera

Con estas palabras Jhonny Rivera confirmó su noviazgo

El perfil de Instagram del pereirano tiene cargadas varias historias. En ellas, además de contar algunos inconvenientes en sus conciertos, Rivera confirmó su relación con una joven Jenny López, que hasta hace pocas horas no se había convertido en tendencia nacional.

“Yo no quería hablar de este tema porque la verdad, yo qué voy a discutir con alguien que tiene la razón; ah, que usted está muy viejo para ella… ¿Cómo le voy a decir que no? Si eso es verdad. Hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón. Esto no lo puedo normalizar. Jenny laboralmente está conmigo desde los quince años, pero sentimentalmente no. Sentimentalmente ella ya era mayor de edad, ella tenía 19 años”, compartió el pereirano con sus seguidores.