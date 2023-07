Burlas a Andy Rivera por la edad de la novia de su padre: “La madrastra de Andy Rivera”

Edad de Jenny López, novia de Jhonny Rivera, generó algunas críticas hacia Andy Rivera. @andyrivera @jennylopez_oficial / Instagram

Las redes sociales están conmocionadas por cuenta del romance que sostienen la joven cantante Jenny López y Jhonny Rivera, pues la pareja se lleva 31 años de diferencia. La noticia fue confirmada por la artista a través de diferentes publicaciones en sus InstaStories en las que, además, ofreció algunas declaraciones a sus detractores.

“Sí, si tengo una relación con Jhonny…”, reveló López, que agregó que fue un detalle que tuvo el intérprete de música popular el día de su cumpleaños, por el que empezó a sentir una atracción y no fue sino hasta los 20 años de la joven cantante, que el padre de Andy Rivera le expresó que tenía los mismos sentimientos por ella.

La cantante dio detalles sobre la supuesta relación que mantiene con Jhonny Rivera. Crédito: jennylopez_oficial / Instagram

Los comentarios en redes sociales llegaron a salpicar al intérprete de Fuego, que por cuenta de la relación de su padre salió a relucir el papel que tendría Jenny López en su familia y en casa. Y es que los seguidores del hijo de Jhonny fueron tan certeros, que incluso llegaron a afirmar que la joven cantante se convertiría en su madrastra, ocho años menor que Andy que ya ronda los 28 años.

Así se puede leer en los comentarios en la cuenta de Instagram de Jenny López, en el que le dicen que “Su madrastra es más joven que usted”, “la madrastra de Andy”, se puede leer en las reacciones de la más reciente publicación de la nueva pareja de Jhonny Rivera. Sin embargo, otros han destacado la buena pareja que hacen los cantantes a pesar de las tres décadas que llevan de diferencia.

Jenny López, novia de Jhonny Rivera, generó burlas a Andy Rivera por la edad y ahora le dicen "madrastra". @jennylopez_oficial/Instagram

Qué dijo Jhonny Rivera sobre su relación

El viernes 21 de junio, Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores con unas declaraciones sobre el romance que sostiene con Jenny López. Según reveló el cantante de género popular, la situación se presentó debido a los constantes comentarios que recibía en la dinámica preguntas y respuestas sobre su sexualidad, pues siempre lo cuestionaban si era gay porque no mostraba a su pareja.

“Yo estaba aburrido con el cuento de que me trataran de gay, el cajoncito de preguntas que me hacían que me gustan los hombres. Yo dije: ¿será que haciendo pública esta relación esto se acaba?, pueda que se acabe, pero ahora me tratan de otras cosas y lo que me deja muy triste es que cualquier persona puede entrar a una red social y decir lo que se le antoja”.

Incluso, el cantante también debió aclarar la situación debido a la diferencia de edad, pues desde que comenzaron los rumores de un romance las críticas no se hicieron esperar. También hay quienes llegaron a especular sobre los sentimientos de la joven, señalándola que estaba en busca del artista por su fama, dinero y buscando promover su carrera artística.

“Yo no quería hablar de este tema, porque la verdad yo que iba a discutir con alguien que tiene la razón. “Ah que usted está muy viejo para ella” (...) Que hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón, o sea no puedo discutir nada, esto no lo puedo normalizar”, agregó.

Cabe destacar que, la pareja habría comenzado su romance después del 2 de enero de 2023, día en el que la joven cantante cumplió 20 años y tiempo en el que el cantante confesó sus sentimientos. Asimismo, López aclaró que la relación en un principio fue completamente laboral y esporádica, debido a que los encuentros solamente se producían cuando el cantante tenía alguna presentación cerca de donde vivía ella con su familia.