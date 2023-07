Apareció Nick Loeb: el ex de Sofía Vergara habló nuevamente de los embriones congelados de la actriz

En el año en el año 2013, la pareja decidió congelar los embriones que los mantuvo en una extensa disputa legal. / Imagen Reuters

Nick Loeb es una de las exparejas de la barranquillera Sofía Vergara. El actor estadounidense estuvo envuelto en una puja legal con la colombiana después de que la actriz se negara a autorizar el proceso de desarrollo de dos embriones que se encuentran congelados.

Sin embargo, tal como recientemente apuntó el medio Daily Mail, ahora Nick Loeb reaviva la posibilidad de ser padre, pues la separación de Sofía Vergara de Joe Manganiello le estaría abriendo esta posibilidad.

“El ex Nick Loeb de Sofía Vergara ‘realmente cree’ que la actriz ‘cambiará de opinión’ y le permitirá usar sus embriones congelados después de su separación de Joe Manganiello”, afirma el medio citado.

¿Por qué Sofía Vergara se estaría negando al desarrollo embrionario?

Es una la versión que viene circulando sobre la negativa de la colombiana a la petición de Nick Loeb. No obstante, tras todo el revuelo mediático de su reciente separación, Sofía Vergara no se ha pronunciado al respecto.

La hipótesis que se maneja confirma que la barranquillera “no quería que se criaran niños con su ADN que no fueron criados por ella. Pero ya están ahí afuera, dice Nick. tienen una semana”, indicó Daily Mail citando las palabras de un amigo de Nick Loeb que fue abordado por el medio para recoger algunas de las impresiones sobre lo que piensa el actor y empresario de los mencionados embriones.

Ahora bien, Sofía Vergara sufrió de cáncer de tiroides a los 28 años, situación médica que le impidió considerar quedar en embarazo de manera natural, pues los riesgos de llevar un proceso de desarrollo embrionario en esta condición médica son muchos, por lo que dicha congelación se hizo efectiva pensando en un futuro bebé.

Isabella y Emma serían los nombres que en su momento Nick Loeb y Sofía Vergara acordaron para los embriones. / Imagen The Grosby Group

La vez que Nick Loeb acusó a Sofía Vergara de querer “matar a sus hijas”

Actualmente, la tecnología permite conocer el sexo de los embriones, y dos niñas, son las que podrían nacer si el proceso de desarrollo embrionario que pretende Nick Loeb se termina.

Isabella y Emma serían los nombres que en su momento el empresario y Sofía Vergara acordaron para las dos niñas. Sin embargo, tal y como apuntó Nick Loeb en 2019 para el programa Suelta la sopa, de Telemundo, la barranquillera tuvo la intención de “matar” a sus dos bebés.

“Cuando una mujer está embarazada es una persona la que está en la mujer. Esa persona tiene derecho a vivir, yo no pienso que la mujer tenga derecho a abortar una vida. Cuando una mujer tiene un bebé en la barriga es un bebé desde el día 1, nadie tiene derecho a matar a ese bebé”.

Sofia Vergara y Nick Sofía terminaron su relación en 2014. / Imagen Archivo

Después de que acabara su relación en 2013, Nick Loeb ha demandado en varias ocasiones a la barranquillera con la intención de preservar los embriones y de trasladarlos de inmediato a un útero.

“Yo tengo dos hijas. Yo no inventé esos nombres. No quiero robar los huevos (embriones) de Sofía. No son de Sofía. Cuando tienes embriones 50% son de ella y 50% mío. “No entiendo por qué ahora ella quiere matar a mis hijas”.

En 2017 Sofía Vergara presentó unos documentos legales donde se especificaba que Nick Loeb no podía disponer de los embriones sin su consentimiento.

Tiempo después, un juez falló a favor de la barranquillera haciendo alusión al acuerdo que ambos firmaron en la clínica de fertilidad; por ello, es que las demandas del empresario no han prosperado y actualmente este tendría que esperar a la negativa o no de Sofía Vergara para empezar un eventual desarrollo embrionario.