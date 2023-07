Denuncian sobrecarga laboral en el Ministerio de Ciencias: una funcionaria murió por posible cuadro de estrés

El Ministerio ha dicho que muchos de estos problemas se deben a varios cambios en la estructura organizacional. Colprensa/José Ruiz

Empleados de diferentes departamentos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno nacional, se han mostrado inconformes en su trabajo por un presunto exceso de carga en sus funciones y un mal ámbito en el que laboran.

Las denuncias de los funcionarios y del sindicato de trabajadores, que encabeza Deyanira Duquese, se sustentan principalmente en que actualmente hay presión, estrés, horarios extendidos y trabajadores sin contrato.

Estas quejas se incrementaron en julio, luego de que se conociera de la muerte de una funcionaria del ministerio, al parecer, por un infarto producido por estrés.

En diálogo con W Radio, un hombre que conoció a Elizabeth Orjuela Molano, la funcionaria que falleció, señaló que ella estaba sujeta a excesiva carga de trabajo y recaía gran parte de la responsabilidad de la entidad.

Dramático testimonio

Dijo que la mujer nunca le mencionó estar mal de salud, de hecho, se mostraba siempre bien. Sin embargo, los temas de conversación giraban constantemente alrededor del trabajo, lo que puede deducir que dichos asuntos que trataban eran de importante atención:

“No se reflejó explícitamente en la relación, pero era evidente que había una presión en la ejecución presupuestal. Se tenía que ejecutar la plata, no hablamos de cualquier chichigua, son miles de millones de pesos”, indicó.

Especificó algunas labores que realizaba desde la Dirección de Gestión de Recursos del ministerio y la incidencia que tienen dichas tareas en la institución.

“Para nadie es un secreto que dentro de la dirección cumplió un papel fundamental en el funcionamiento del Ministerio porque la mayoría del flujo de recursos que pasan por el Ministerio tienen que pasar por la Dirección de Gestión de Recursos: temas de contratación, seguimiento, convenio de cooperación…”, mencionó.

El hombre relató que, en su experiencia de un poco más de un año en el ministerio, notó que la cartera necesita más talento humano, pues en su importante labor muchas personas tienen sobrecarga de funciones.

Sobre la muerte de Molano, el hombre manifestó: “Nadie se atreve a ponerle nombre a las cosas. Desde que la distinguí era una persona saludable, no daba apariencia de estar enferma, pero sus jornadas de trabajo eran extensas, entonces no podemos adjudicar nada porque no sabemos de su vida”.

Según W Radio, la funcionaria fallecida había presentado su carta de renuncia, pero esta no le habría sido aceptada. Se desconocen los motivos.

La respuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología ante las denuncias de sus empleados

Yesenia Olaya Requene respondió a las denuncias de los funcionarios por exceso de carga laboral. Foto: Ministerio de Ciencias.

La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene dijo que la “percepción del incremento de la carga laboral en los empleados” proviene de un problema estructural que se remonta a la creación del ministerio bajo un principio de no generar gastos adicionales de personal.

“Minciencias se creó a partir de la Ley 1951 de 2019, mediante la cual en el parágrafo 2 del artículo 1 se indicó que ‘El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para iniciar su labor no debe generar gastos adicionales de personal ni generales a los que al momento de su creación tenga presupuestado el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)’”, señaló para El Tiempo.

Sobre el ambiente laboral, Olaya señaló que varios cambios en la estructura organizacional pueden generar tensiones y otras problemáticas.

“Desde la creación del ministerio ha habido 5 ministros en propiedad, 16 viceministros de los dos despachos viceministeriales y aproximadamente 24 directores técnicos de cinco direcciones, estos cambios traen consigo diversos liderazgos, prioridades y formas de trabajo que conllevan un ambiente laboral complejo”, indicó la titular de la cartera.

Por último, aseguró que se han abierto espacios de diálogo con todos los funcionarios y colaboradores para mejorar la comunicación interna y el ambiente de trabajo.