Dólar por debajo de los $4.000 en Colombia

El dólar en Colombia llevaba más de un año cotizándose por encima de 4.000 pesos.

Desde hace más de un año, junio de 2022 exactamente, el dólar en Colombia no se cotizaba por debajo de 4.000 pesos, pero para la jornada de este martes 18 de julio ya tocó un mínimo de 3.975 pesos.

En promedio, la divisa norteamericana se cotiza en 3.997 pesos, lo cual representa 72 pesos por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fue fijada en 4.069,39. El valor máximo que alcanzó hasta el momento el dólar fue de 4.012 pesos.

A nivel mundial, los bonos del Gobierno de Estados Unidos repuntaron luego de que Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, expresara que está cerca el ciclo alcista de las tasas de interés.

Algunos expertos han indicado que la tendencia bajista de la divisa norteamericana en el país se debe a la crisis por la que ha pasado el Gobierno nacional y la poca probabilidad de que sus reformas sociales se hagan realidad, otros atribuyen la baja a los factores internacionales.

Henry Amorocho Moreno, profesor Hacienda pública Universidad del Rosario, le explicó a Infobae Colombia que la baja del precio del dólar se debe a “varios factores internacionales, como los incrementos de los precios del petróleo; por ejemplo, el barril de petróleo Brent llegó la semana pasada a estar por encima de los 80 dólares. También se debe, desde luego, al dato de que la inflación fue menor, pero que el índice de precios al productor fue uno de los más bajos, con 4%, esto deja una situación de incertidumbre en el mercado y amenaza posiblemente con medidas de desaceleración más fuertes para el mercado de Estados Unidos”.

En cuanto a los factores nacionales, mencionó dos noticias importantes. “La primera es el reporte del Banco de la República de la entrada de inversión extranjera directa de 1.782 millones de dólares en junio, con un aumento del 70%, 90% del cual corresponde a inversiones en petróleo y minería; y la segunda es la noticia de que las exportaciones han caído menos que las importaciones, lo cual es una buena noticia porque muestra algunas fortalezas de la economía colombiana”

Por su parte, Adrián Garlati, director de la carrera de Economía en la Universidad Javeriana, también explicó que el comportamiento del dólar tiene que ver con factores nacionales e internacionales, principalmente económicas.

“La inflación se está moderando, tanto a nivel nacional como internacional, y hay cierta expectativa sobre cuáles vayan a ser las proyecciones de tasas de interés en diferentes lugares. Por ejemplo, si la FED (Reserva Federal de Estados Unidos) o el Banco Central Europeo vayan a empezar a bajar tasas. Todavía no se sabe, pero este movimiento del dólar tiene que ver con que se está especulando que las vayan a empezar a bajar y que acá el Banco de la República las vaya a mantener, eso hace que entren más dólares a Colombia de los que salen”, dijo.

Respecto a las reformas pretendidas por el Gobierno nacional, el experto dijo: “No creo que tenga por ahora mucha influencia el trámite de las reformas. Recién están por volver a abrir la legislatura, entonces no se sabe bien qué se vaya a discutir. Hay algunas que sí se sabe: la de la salud y la pensional se van a seguir discutiendo, y se sabe que el Gobierno quiere agregar otras, como a la Educación. Habrá que ver cómo esas reformas pueden llegar a golpear el presupuesto público, porque eso pone en discusión la capacidad de pago del Gobierno y eso puede afectar su capacidad de endeudamiento, especialmente en moneda extranjera”.

En cambio, respecto a las reformas de Gobierno, el profesor Amorocho Moreno indicó que podrían incidir en el comportamiento del dólar en el futuro.

“Todavía reina incertidumbre por lo que pueda suceder el 20 de julio con el inicio de la legislatura y la presentación de las denominadas reformas estructurales, de las cuales el país no conoce nada aún claro, no se ha sabido cómo anda el Ejecutivo en la evolución de las mismas y no se han conciliado. Entonces la gente tiene mucha incertidumbre, además porque el ministro de Hacienda ha dicho que no existen recursos para estas reformas”, explicó.