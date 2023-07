Referendo por la vida: el nuevo round sobre el aborto en Colombia

El referendo por la vida es el nuevo escenario en el debate sobre el aborto en Colombia Fotos Twitter @David__Mateus / Reuters

El aborto en Colombia ha tenido toda clase de debates, discusiones, divisiones y decisiones en torno a los derechos de la mujer y los recién nacidos, en especial después de que la Corte Constitucional decidiera que la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta la semana 24 de gestación.

Te puede interesar: Marcela Reyes apareció llorando en sus redes sociales y preocupó a sus seguidores: “A una mujer como yo no se le permite estar débil”

Desde ese momento, organizaciones provida impulsaron varias campañas en contra del aborto y una de ellas es el referendo por la vida, que es liderado por la exconcejala Sara Castellanos y una de sus voceras es Carol Borda, quien habló para Infobae Colombia sobre la iniciativa que lleva más de 1,5 millones de firmas.

“Incluir el derecho a la vida desde la concepción”

Carol Borda habló explicó el principal argumento que le han explicado a los ciudadanos para que apoyen el referendo por la vida, el cual lleva más de 1,6 millones de firmas y esperan alcanzar los dos millones para el 25 de julio, que fue el plazo máximo que les entregó el Consejo Nacional Electoral.

“Nosotros siempre hemos sido muy claros en que nuestra intención es incluir el derecho a la vida desde la concepción en el artículo 11 de la Constitución, entonces nos acercamos a comentar el artículo 11, como está hoy en día, que es el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Pretendemos que se amplíe y diga el derecho a la vida desde la concepción, es inviolable, no habrá pena de muerte”, dijo.

Añadió que “hacemos como un mapeo de todo lo que ha pasado desde que se despenalizó en las tres causales en el 2006, la sentencia de unificación del 2018 que amplió la causal a salud mental, a una salud más integral de la mujer y cómo eso también hizo un poco más fácil el acceso al aborto y el tema de del tiempo de gestación, que era hasta los 9 meses de gestación en esas tres causales, y a la última sentencia que es la que la despenalizó hasta los seis meses de gestación”.

Carol Borda, una de las voceras del referendo por la vida. Instagram @carolbordaacevedo

Respecto al alcance que ha tenido el referendo, Carol Borda afirmó que no solo ha llegado a los grupos religiosos: “En la primera etapa, nos acercamos a adultos mayores por ejemplo y nos encontramos que muchos decían ‘no, yo estoy a favor del aborto’ y digamos que con ese prejuicio de pronto ‘no, esta chica con este aspecto no nos va a firmar’ y era todo lo contrario, muchos jóvenes nos han firmado el referendo, nos ayuda muchísimo más y ha motivado a hacer el trabajo”.

Te puede interesar: Tras la polémica por los conciertos en el Atanasio Girardot, renunció el director del Inder de Medellín

“Mucho creen que es el hombre el que opina sobre el cuerpo y la mujer, pero uno se va dando cuenta que la mayoría de los voluntarios que están recogiendo las firmas son mujeres, son jóvenes menores de 20 años e incluso menores de edad que quieren hacer el trabajo y apoyar sabiendo que ellos no pueden firmar, pero recogen las firmas”, añadió.

El referendo por la vida es una de las iniciativas contra el aborto en Colombia y que espera conseguir dos millones de firmas antes del 25 de julio. Facebook Referendo por la Vida

Otro punto que explicó la vocera del referendo por la vida es la razón para que ampliaran el plazo de entrega de firmas hasta el 25 de julio: “La prórroga se sustentó en la temporada de lluvias que se estaba viviendo en ese entonces y todavía estábamos en algunas restricciones respecto al Covid-19, entonces encontramos muchos obstáculos para poder ingresar a ciertos lugares, que en otro contexto sería totalmente normal ingresar, pese ya que ya había pasado un tiempo,

Te puede interesar: Colombiano borracho y en contravía causó terrible accidente en España: un hombre resultó muerto, su esposa y su hijo quedaron heridos

“El argumento que siempre nos daban era la resolución de Presidencia que todavía está vigente, entonces bajo esa resolución nosotros no podemos abrir las puertas y nos dificultó muchísimo, además tuvimos casos en ese entonces de firmas que logramos recoger y firmas que se dañarán a raíz del de la temporada”, añadió.

“Ponen talanqueras a los derechos de la mujer”

Aunque el referendo por la vida ha tenido acogida, existen riesgos para los derechos de las mujeres y así lo explicó la politóloga Juliana Martínez Londoño, secretaria técnica del movimiento Causa Justa por la eliminación del delito de aborto.

“Estos referendos, puntualmente el que sigue estando en proceso, contradicen abiertamente compromisos por el respeto a la dignidad humana de las mujeres, a la libertad para tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida, que son además principios de nuestra Constitución que están protegidos constitucionalmente y que están protegidos por los diferentes fallos que la Corte ha preferido en temas de aborto”.

Añadió que “hay como una especie de contradicción en valerse de mecanismos de participación ciudadana para coartar libertades, poner talanqueras a los derechos de las mujeres y en contra del reconocimiento de nosotras como ciudadanas”.

Juliana Martínez Londoño, secretaria técnica del movimiento Causa Justa por la eliminación del delito de aborto. Twitter @julymartilo

Por otro lado, la politóloga cree que el referendo por la vida, al igual que el referendo provida que se cayó el 27 de junio por falta de firmas, no tiene opciones de prosperar por la falta de apoyo en las calles:” Según última encuesta polimétrica que hizo cifras y conceptos, en el módulo específico de derechos sexuales y reproductivos que realizó con la mesa por la vía de la salud de las mujeres, se encontró que el 67% de las personas encuestadas estaban totalmente de acuerdo con que la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión libre de la mujer”.

“Entonces esto da cuenta del respaldo ciudadano y que estas iniciativas de referendo no están conectadas con el sentir de los ciudadanos, que es lo que Causa Justa y otras organizaciones y movimientos en defensa de derechos humanos hemos sido insistentes en hablar de la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida”, agregó Juliana Martínez.

Desinformación, falta de educación sobre la materia y negligencia médica son algunas de las barreras existentes al momento de acceder a un aborto legal y seguro incluso después del fallo de la Corte Constitucional y la despenalización de esta práctica hasta la semana 24. FOTO: Cortesía (Causa Justa)

Finalmente, para la secretaria técnica de Causa Justa no había argumentos para ampliar el plazo de firmas, bajo el argumento de la ola invernal, y dio a conocer la opinión de tres magistrados del Consejo Nacional Electoral para rechazar esa razón.

“Tres magistrados se apartaron de esa decisión y parte de lo que argumentaban es que el fenómeno de la niña no constituía una causal de fuerza mayor, en tanto no se logró justificar que fuera irresistible e imprevisible, es decir, que había suficiente información de que se iba a presentar una situación de lluvias y que, por el contrario, no se mostró un plan que le hiciera frente a lo que eso podía implicar”, dijo la politóloga.

Añadió que “estos magistrados consideraron que no se probaron esas condiciones, que iba a seguir lloviendo durante el periodo que se concediera la prórroga y creo que son argumentos que hay que considerar porque estamos hablando de procesos legales que tienen unos requisitos y que, a juicio de algunos magistrados, no se cumplieron”.