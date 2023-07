Director de la Fundación Valle del Lili: Somos los mayores investigadores en medicina del país y en apoyo social

Vicente Borrero, director de la Fundación Valle de Lili dijo que en su clínica se atiende a todas las personas por igual.

La Fundación Valle del Lili ha recibido múltiples reconocimientos por su excelente gestión administrativa, la cobertura en el Valle del Cauca y la calidad del servicio que presta, lo que le ameritó ser nominada como la mejor clínica de Colombia y a ser incluida entre las 100 empresas más grandes de Colombia.

De acuerdo con Revista Semana, la Clínica Valle del Lili tiene casi 1.000 camas, más de 800 médicos a su servicio y 9.000 empleados y el año pasado generó ingresos por de 1,32 billones de pesos, 15% más que las cuentas del 2021. Además, el centro hospitalario es uno de los que mayor crecimiento tiene, próximamente inaugurará edificio de 12 pisos con 120 camas e inició la construcción de un ala de 14 pisos para atención ambulatoria.

En entrevista con el medio en mención, el director del mejor centro médico de Colombia, Vicente Borrero, declaró: ”Somos los mayores investigadores en medicina del país y en apoyo social. Hemos logrado, por la verdadera definición de eficiencia, que es la ausencia de desperdicio, que la Fundación sea eficiente y pueda cumplir esos objetivos”.

Borrero señaló que, en la Fundación Valle del Lili, hay igualdad de condiciones y rechazó los señalamientos de que es un centro elitista. “Nuestro lema es que no atendemos enfermedades, sino seres humanos enfermos (...) Esta mañana (14 de julio) amanecimos con 125 pacientes críticos en el servicio de urgencias porque no tenemos una sola cama disponible. Y esos pacientes no son los Rockefeller, ni los Santo Domingo, ni los Ardila”, añadió el director del recinto hospitalario.

Vicente Borrero indicó que cuando llegan niños con problemas complejos de desnutrición les hacen todo el acompañamiento necesario para mejorar su estado de salud. Cuando los menores terminan con su recuperación desde el centro médico ayudan económicamente a sus familias para que los niños no recaigan por falta de nutrición adecuada.

En cuanto a los señalamientos del presidente Gustavo Petro al sistema de salud colombiano y las múltiples reformas que tiene el Gobierno, el director indicó: “En Colombia hay 67 escuelas de medicina autorizadas por el Ministerio de Educación y solo hay 13 hospitales universitarios acreditados (...) Preocúpense por eso, por la calidad de la oferta de recursos humanos en el país, por mejorar la atención de los hospitales públicos. Eso es lo que debería hacerse con la reforma a la salud”.

La revista estadounidense Newsweek y la firma Statista dieron a conocer un estudio donde identifican los mejores centros hospitalarios del mundo y de Colombia. El informe se hizo con base en la información recopilada de 2.300 instituciones médicas de 28 países.

De acuerdo con los resultados arrojados por el esttudo, la mejor clínica de Colombia es la Fundación Valle del Lili, ubicada en Cali, la cual obtuvo una impresionante puntuación positiva del 96%, superando a centros médicos de Bogotá y Medellín.

En la investigación se tuvieron en cuenta cuatros ejes de acción: inicialmente se realizó una encuesta en línea a 80.000 médicos, directores de los centros hospitalarios y profesionales de la salud en los 28 países donde se compiló la lista; por otra parte se realizaron encuestas de experiencia de pacientes sobre satisfacción general con el hospital.

En el apartado de Colombia, el estudio evaluó 50 centros médicos bajo los criterios mencionados anteriormente. “El proceso de calificación se basa en una encuesta que los hospitales deben enviar. Las respuestas de la encuesta serán evaluadas por el equipo de Statista”, estableció la firma Stadista.

Adicionalmente se estudiaron múltiples métricas de calidad hospitalaria y fueron evaluados los datos recopilados en una encuesta sobre la implementación de medidas de resultados informados por el paciente (Prom).

Top-10 de las mejores clínicas del país:

Fundación Valle del Lili (Cali) Fundación Santa Fe de Bogotá Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín) Hospital Universitario San Vicente Fundación (Medellín) Hospital Universitario San Ignacio (Bogotá) Clínica del Country (Bogotá) Centro Médico Imbanaco de Cali Clínica Marly (Bogotá) Administradora Clínica la Colina (Bogotá) Clínica de Occidente (Cali)

La Fundación Santa Fe de Bogotá fue designada como la segunda mejor institución médica del país.

Otras clínicas destacadas del país:

Clínica Medellín (Puesto 11)

Hospital General de Medellín Luz Castro De Gutiérrez ESE ( Medellín ) / (Puesto 12)

Fundación Hospital San Vicente de Paul Rionegro ( Antioquia ) / (Puesto 13)

ESE Hospital Universitario la Samaritana ( Bogotá ) / (Puesto 14)

Servicios Especiales de Salud Hospital Universitario de Caldas ( Manizales ) / (Puesto 15)

Clínica Universitaria Colombia ( Bogotá ) / (Puesto 16)

Fundación Cardiovascular de Colombia ( Bogotá ) / (Puesto 17)

Clínica las Américas ( Medellín ) / (Puesto 18)

Hospital Internacional de Colombia ( Bucaramanga ) / (Puesto 19)

Clínica Foscal ( Bucaramanga ) / (Puesto 20)

ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz ( Bucaramanga ) / (Puesto 21)

Clínica Reina Sofía ( Bogotá ) / (Puesto 22)

Clínica Portoazul ( Puerto Colombia ) / (Puesto 23)

ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño ( Pasto ) / (Puesto 24)

Centro Médico Los Cobos (Bogotá) / (Puesto 25)

Por otra parte, el informe final estableció que 4 de las 5 mejores clínicas del mundo están en Estados Unidos y la restante en Canadá:

Clínica Mayo (Estados Unidos)

Clínica Cleveland (Estados Unidos)

Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos)

Hospital Johns Hopkins (Estados Unidos)

Red de Salud de la Universidad General de Toronto (Canadá)

La Fundación Valle de Lili se ubicó en la posición 162 entre las 250 mejores del mundo y en el cuarto lugar de la región, siendo supreada solo por el Hospital Israelita Albert Einstein (Brasil), primero; la Clínica Alemana (Chile), segunda y el Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina), en el tercer lugar.