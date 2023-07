Delegados del ELN afirmaron que no tienen afán de firmar la paz

El proceso de paz con el ELN avanza en medio de diversas tensiones. EFE/Christian Escobar Mora

El proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) avanza tras declararse el cese al fuego entre el grupo insurgente y el Gobierno Petro. El punto mencionado anteriormente se convierte en el eje central para desarrollar los diálogos; sin embargo, en las últimas horas se conoció una preocupante declaración por parte de algunos delegados del ELN; quienes aseguran que “no hay afán en firmar”.

La particular afirmación se hizo en Medellín, en el marco de una sesión abierta de diálogos convocada por los consejos de paz de la capital de Antioquia y el mismo departamento. En este evento resaltó la presencia de Tulio Gilberto Astudillo Victoria, conocido bajo el alias de ‘Juan Carlos Cuellar’ y también estuvo Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’ señalada de participar en el atentado del centro comercial Andino de Bogotá.

Estos dos personajes dieron a conocer su posición sobre el avance de las negociaciones, el cual se ha visto fragmentado recurrentemente por las acciones violentas de esta organización, hechos que también han dejado al país en medio de una constante incertidumbre sobre la voluntad de paz de los insurgentes.

Sobre el tema, alias Violeta sentenció que la guerrilla no tenía el mismo afán del Gobierno de avanzar en el proceso, argumentando que querían hacerlo bien. El diario Vanguardia conoció las declaraciones de los delegados del grupo y citó: “El Gobierno puede llegar a tener muchísimos afanes, pero para nosotros esa no es la prioridad, porque una cosa que se hace sin el debido proceso no va a salir bien”, declaró Violeta Arango.

Dentro de su comentario, la cuestionada líder del ELN aseguró que no consideran necesario avanzar con premura en la firma antes de que finalice el mandato de Petro, señalando que esto los dejaría en un limbo en lo que corresponde a la implementación, pues no tendrían garantías de que el próximo Gobierno tenga la misma voluntad para trabajar la paz.

“Además, si nosotros aceptamos esa norma de que hay que firmar antes de que se acaben los cuatro años del Gobierno de Petro; significaría que en el próximo no va a haber continuidad, es decir, uno de los grandes retos es cómo generamos ese escenario de continuidad, no solo en un escenario de diálogo, sino de posible implementación, nosotros no consideramos que el tiempo sea la variable que nos deba condicionar”, citó Vanguardia sobre las declaraciones de Violeta.

Los nueve protocolos de la mesa de diálogos

Las delegaciones del ELN y el Gobierno nacional dieron a conocer la hoja de ruta entre las dos partes, resaltando que el trabajo realizado desde La Habana y Bogotá deberá estar enmarcado en nueve protocolos a cumplir, sumado a la instalación del Comité Nacional de la Participación que se hará en Bogotá el 3 de agosto, día en donde también empezará a regir el cese al fuego bilateral durante 180 días.

Estos son los nueve protocolos adoptados por las delegaciones de paz: