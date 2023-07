Cuál es el texto de la Biblia que inspiró el nuevo sencillo de Karol G: “Es una canción más allá del negocio y de los números”

Karol G sorprendió a sus fans con un emotivo mensaje reflexivo tras el lanzamiento de su nueva canción, S91. / Imagen @karolg

Karol G es la palabra tendencia de las últimas 24 horas. La cantante antioqueña lanzó S91, su más reciente canción que deja ver esa parte espiritual que tiene la reguetonera y con la cual pretende dejar un mensaje con el que millones de fans puedan reflexionar.

El 13 de julio de 2023 pasará a la historia como el día que Karol G escogió para su lanzamiento. Según la antioqueña, este es su número de la suerte. Además, afirmó que la composición del tema va más allá de un simple negocio, tal como lo manifestó en un post de Twitter, en el cual sorprendió a sus seguidores con un sentido mensaje.

“Familia🖤 S91 no es un single. S91 Es una canción que Carolina quiso hacer más allá del negocio y de los números … aprovechar mi plataforma para expresarme, para compartir un mensaje… El contenido del video es lo que quiero que interioricen ✨ además de el anuncio especial que tengo para darles … Los amo pues 🤍 More is coming 🦈”, se lee en la publicación.

En el videoclip, que en plataformas como YouTube ya alcanza un poco más de tres millones de reproducciones, se puede ver a Karol G arrodillada en un desierto con un traje de malla negro y con su cabello rosado, unas cuantas animaciones y un par de carros lujosos que engalanan la escena.

Este fue el fragmento que compartió Karol G de S91 en su cuenta de Twitter. / Video @karolg

Salmo 91: la inspiración de Karol G

Karol G ha afirmado ser una persona muy creyente y devota a Dios, por lo que en una entrevista para la revista Elle en TikTok confirmó que su mamá le hizo aprender este salmo para que orara con él, pidiéndole a Dios por protección.

“Mi mamá nos llevó al colegio toda la vida y nos enseñó el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los días por la mañana. Decía que eran palabras sagradas de protección. Cuando vio que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar”, afirmó.

El salmo 91 está compuesto por versículos que hablan de protección, que bien pudieron inspirar la nueva canción de una Karol G que quiso plasmar en el clip una figura empoderada y poderosa, dispuesta a luchar contra todas las dificultades que en una profesión como la suya puedan aparecer.

Así dice el salmo 91 en la Biblia:

“1 El que habita al abrigo del Altísimo

Morará bajo la sombra del Omnipotente.

2 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;

Mi Dios, en quien confiaré.

3 Él te librará del lazo del cazador,

De la peste destructora.

4 Con sus plumas te cubrirá,

Y debajo de sus alas estarás seguro;

Escudo y adarga es su verdad.

5 No temerás el terror nocturno,

Ni saeta que vuele de día,

6 Ni pestilencia que ande en oscuridad,

Ni mortandad que en medio del día destruya.

7 Caerán a tu lado mil,

Y diez mil a tu diestra;

Mas a ti no llegará.

8 Ciertamente con tus ojos mirarás

Y verás la recompensa de los impíos.

9 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,

Al Altísimo por tu habitación,

10 No te sobrevendrá mal,

Ni plaga tocará tu morada.

11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,

Que te guarden en todos tus caminos.

12 En las manos te llevarán,

Para que tu pie no tropiece en piedra.

13 Sobre el león y el áspid pisarás;

Hollarás al cachorro del león y al dragón.

14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;

Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.

15 Me invocará, y yo le responderé;

Con él estaré yo en la angustia;

Lo libraré y le glorificaré.

16 Lo saciaré de larga vida,

Y le mostraré mi salvación.”