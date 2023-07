Julián Román anunció su regreso a la televisión con elenco de lujo

Julián Román vuelve a la televisión colombiana con un papel en una producción del Canal RCN. Instagram/@julianroman1

Julián Román, reconocido actor y presentador colombiano, dejó su marca en numerosas producciones como Los reyes, Hasta que te conocí y Nadie me quita lo bailao, entre otras. Sin embargo, en los últimos años su trabajo ha estado enfocado en el teatro, principalmente, por lo que había estado ausente de la pantalla.

Esta ausencia no pasó desapercibida para muchos usuarios, quienes también relacionaron su retiro con sus posturas políticas, calificadas como “extremistas” por un sector de la opinión pública. Julián Román no teme expresar abiertamente sus opiniones y tomar posición en asuntos políticos, lo cual generó controversia, no obstante, dejó en claro que regresa con todo su talento para hacer parte de un elenco de una telenovela del Canal RCN.

La noticia de su regreso fue revelada por el propio medio de comunicación, que se encuentra promocionando su nueva telenovela La Sustituta. La producción que será protagonizada por la actriz y cantante Majida Issa y contará con la participación de destacadas figuras como Geraldine Zivic, Rami Herrera, Juan Fernando Sánchez y Luis Eduardo Arango, entre otros.

Este es el elenco de la nueva telenovela llamada 'La sustituta' en donde participará Julián Román. Instagram/@majidaissa

Julián Román publicó en su perfil personal de Instagram una imagen en la que sostiene una claqueta con el nombre de la nueva producción televisiva, y en el texto adjunto mencionó: “El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. Goethe. Que placer estar rodeado de tanta gente talentosa”.

Julián Román publicó en su perfil personal de Instagram una imagen donde sostiene una claqueta con el nombre de la nueva producción 'La sustituta'. Instagram/@julianroman1

Ante el anuncio, varios internautas comentaron su apoyo a Román con comentarios como: “Con toda hermano!!!”; “Excelente reparto, éxitos, Juli”; “Volviste a la tv. Que felicidad 🥰”; “Con toda mi Juli ✨🙌🏻 muchos éxitos y bendiciones”; “Dios mío por fin con tanto talento y tenía tanto tiempo fuera de las novelas 🔥🔥”.

No obstante, también hubo quienes no recibieron con tanta alegría su regreso, cuestionando los motivos por los cuales Julián Román estaría “rogando” trabajo a las empresas capitalistas. Además, algunos manifestaron que no verían la producción debido a su presencia y su apoyo al Gobierno actual.

Lo cierto es que Román es considerado uno de los mejores actores del país, más allá de las ideologías políticas que pueda tener, ya que durante años ha demostrado su talento en diversos escenarios y sigue dejando una huella importante en la industria del entretenimiento en Colombia. Ahora, con su regreso a la televisión, se espera que cautive al público que espera de él y que se lo han hecho saber en sus plataformas digitales.

¿De qué se trata la nueva telenovela?

De acuerdo con los avances que muestra el medio de comunicación de la telenovela, la trama de La sustituta gira en torno a una empleada doméstica que ingresa a trabajar en la casa de Victoria Urquijo, una mujer adinerada.

La protagonista supera las adversidades de crecer en un hogar de acogida y en el que enfrenta humillaciones por parte de quienes la vieron crecer, sin embargo, logró salir adelante con el apoyo de un mentor que la animó a buscar su independencia.

Con el transcurso del tiempo, se revelará que la vida de Victoria no es tan perfecta como aparenta, ya que guarda un oscuro secreto relacionado con una tragedia ocurrida en su hogar, del cual no se permite hablar.

A través de las redes sociales, los actores de la producción han revelado algunos detalles de la telenovela, sin embargo, Julián Román logró captar la atención y sorprender a más de uno con su entusiasmo por este regreso.

¿Qué actores harán parte de ‘La sustituta’?

Los protagonistas de esta historia serán: