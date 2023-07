Fue imputado canadiense que golpeó a policía en aeropuerto El Dorado: no aceptó cargos

Vince-Tong Sozio fue imputado por el delito de agresión contra servidor público. Foto: Archivo

Se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el ciudadano canadiense que agredió a un policía en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los hechos se registraron sobre las 6:00 a. m. del pasado martes 11 de julio de 2023 en las instalaciones de la terminal aérea, en un hecho que generó el rechazo de la comunidad, que retuvo al agresor en medio del forcejeo.

El ciudadano extranjero compadeció ante una jueza de control de garantías a través de una audiencia virtual, en la que contó con el acompañamiento de un traductor oficial, que le explicó paso por paso lo que sucedía.

Inicialmente, el sujeto identificado como Vince-Tong Sozio indicó que él firmó los documentos relacionados con su captura en condiciones de salud complicadas, pues, según explicó, llevaba cuatro días sin comer ni tomar nada.

El agresor expresó que los documentos estaban redactados en español, razón por la cual no entendía lo que decían. Sin embargo, la defensa del acusado indicó que el procedimiento en el que se concretó la captura no fue el adecuado, debido a que las autoridades hicieron uso de “fuerza excesiva”, además de que no se contaba con un traductor oficial en aquel momento.

Posteriormente, la jueza del caso procedió a hacer lectura del formato de noticia criminal que diligenció el patrullero Jhon Favio Largacha pocos minutos después de que el agresor fuera retenido por las autoridades en el aeropuerto. El uniformado puntualizó en dicho documento que el sindicado pretendía tomar su arma de dotación, hecho que el policía impidió, siendo esta la razón por la que inició el forcejeo.

“Me toma el arma de dotación por la parte de atrás. Yo al percatarme me volteo, trato de tomar distancia del señor, le pregunto: ¿qué le pasa? ¿qué requiere? El señor se me lanza encima y comienza un forcejeo. Cuando el señor ve que no puede quitarme la pistola, comienza a golpearme. Me golpea reiteradamente en el rostro con los puños”, manifestó el patrullero Jhon Favio Largacha en la mañana del martes 11 de julio de 2023.

La jueza desmintió la versión de la defensa del acusado sobre un presunto “maltrato” y procedió con la imputación de los cargos. Al ciudadano canadiense se le acusó de tener responsabilidad en el delito de violencia contra servidor público con circunstancia de agravación punitiva, factor que ahondaría aún más la pena del extranjero.

La fiscal indicó que los hechos representaron una agresión contra un servidor público, sin embargo, al tratarse de un miembro de la fuerza pública podría haber un aumento en su condena desde la mitad hasta dos terceras partes. Así las cosas, la pena que enfrentaría el sindicado podría llegar hasta los 13 años y 4 meses de prisión, aunque dicha situación se conocerá días más adelante.

Entre tanto, se conoció que el acusado no aceptó los cargos que se le imputaron, situación que obstaculizaría el procedimiento, que se mantendría abierto por un tiempo más prolongado.

Cómo se registraron los hechos

Sobre las 6:00 a .m del martes 11 de julio de 2023, Vince-Tong Sozio, de 34 años, comenzó a golpear al patrullero Jhon Fabio Largacha Moreno en las instalaciones del Aeropuerto El Dorado. Ante los constantes golpes del agresor, el uniformado no lanza ningún golpe contra su integridad y solicita refuerzos para retener al sujeto.

En la mañana del 11 de julio un hombre de nacionalidad canadiense atacó a un uniformado de la Policía en el aeropuerto El Dorado. Intentó quitarse el arma. Twitter

En medio del forcejeo, que tuvo lugar en la plataforma 2, puerta 4, de la terminal aérea, el ciudadano canadiense bota el celular del policía al suelo, así como lanza la gorra del uniformado. Mientras tanto, los testigos del suceso intentaban retener al agresor y defendían al miembro de la fuerza pública.