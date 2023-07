Agmeth Escaf respondió a las acusaciones de Iván Lalinde: “No me habla ni me saluda”

Agmeth Escaf se pronunció sobre las declaraciones de Iván Lalinde. Crédito: Redes sociales

A comienzos de mayo se presentó una polémica entre Iván Lalinde, presentador de Día a Día y el representante a la Cámara Agmeth Escaf, quienes en el pasado fueron colegas y pertenecieron a la misma casa informativa. Los dos estuvieron como invitados, en diferentes espacios, en el programa que tiene la periodista Eva Rey en su canal de YouTube.

Te puede interesar: Agmeth Escaf respondió si le molesta que digan que es el “mozo” de Verónica Alcocer

En su momento, Lalinde indicó que no le gustó la reacción que tuvo el ahora político, justo después de su salida del Canal Caracol, al que demandó.

El presentador de Día a Día aseguró que las acciones que emprendió el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en contra de Caracol Televisión, no fueron vistas con buenos ojos. (@ivanlalindeg/Instagram)

“Carlos Calero, con toda, pero mejor dicho de cabeza”, tras escuchar la respuesta, Eva le preguntó que si Escaf no le caía muy bien, a lo que Lalinde agregó, “no, la verdad lo quise mucho y fuimos muy buenos amigos, pero tuvo algo que me desinfló muchísimo. Yo creo que a él se le olvidó, él no sabe, pero cuando él empezó a hablar mal de Caracol como empresa yo no soporté eso y yo dije eso no se hace”.

Te puede interesar: Agmeth Escaf salió en defensa de Gustavo Petro: “Si se toma sus whiskys, ¿qué tiene de malo?”

Incluso, el paisa recordó un episodio que vivió uno de sus compañeros de El precio es correcto, cuando este se enfermó y el canal continuó pagando el salario del locutor del programa. Aseguró que aunque “Bernie” no era un empleado de nómina, se reconoció que tenía dependientes.

El representante a la Cámara aseguró que cerró ese capítulo con Lalinde

Ahora, el barranquillero sostuvo una conversación con la española en la que afirmó que en ningún momento recibió apoyo de su gremio ni de sus compañeros de set, quienes se dieron cuenta de la mala praxis que estaba cometiendo, al parecer, el canal en ese momento.

“Cuando mis compañeros me echan vainas, digo: por qué siguen insistiendo, por qué están fuera de foco, el foco no soy yo, el foco es la dignidad de nuestro gremio”, apuntó.

Dicho esto, el congresista se despachó en contra de Iván Lalinde por cuenta de un jefe que ambos tuvieron y quien, presuntamente, habría “maltratado” a Escaf cuando perteneció a Canal Caracol. Incluso, afirmó que se defendió de los ataques del paisa en defensa de uno de sus jefes, pues “la dignidad no puede ser pisoteada”.

Agmeth Escaf fue presentador de Día a Día y decidió renunciar debido a los malos tratos que según él, venían de parte de uno de sus jefes y es a quien defiende Lalinde. Captura de pantalla

“Recuerdo que ese jefe que él tanto defiende, fue el jefe que me maltrató a mí”, mientras indicó que con Lalinde no existía desde hace algunos años algún ápice de amistad y que incluso, ya ni se saludaban, por lo que no llevaría más lejos el asunto con su excompañero de trabajo: “Con Iván no voy a discutir el asunto más, porque lo de Iván ya es sentencia. Eso ya es caso juzgado. Él no me habla ni me saluda desde el principio”.

Escaf ya se habría pronunciado

Tras conocer las palabras de Lalinde, el actual presidente de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, Agmeth Escaf, comentó que tras su demanda al canal muchos compañeros de trabajo se pusieron del lado de la empresa que lo había robado.

“¿A qué se debe esa tendencia tan espantosa de darle la espalda a quien levanta la voz y denuncia un abuso? Lastimosamente, la mayoría se pusieron del lado de la empresa que me robó y no de su compañero de trabajo con quien vivieron la duras y las maduras. ¡Qué pesar! Lamentable”.

Las reacciones de los usuarios de Twitter a las palabras de Iván Lalinde sobre Agmeth Escaf. Crédito: @agmethescaf

Pero las palabras de Iván Lalinde no solo calaron hondo en Escaf, pues varios usuarios de Twitter no dudaron en comentar sobre lo sucedido e inclusive, le recordaron un episodio en el que el mismo Lalinde aseguró que en el pasado no era un buen compañero de trabajo.