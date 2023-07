Fuerte pelea en el “Desafío The Box”: Sara acabó con la comida de sus compañeros

Sara justifica ante sus compañeros que por su estilo de alimentación, no come lo mismo que ellos (captura Desafío The Box)

Terminó un nuevo ciclo en el Desafío The Box y los 12 desafiantes que quedan en el programa se preparan para ver partir a otros dos competidores en el próximo desafío a muerte. Beta, el equipo azul, ganó tres de las cuatro pruebas del ciclo quedándose con los 35 millones del mejor equipo, pero cuando los deportistas llegaron a casa empezaron las peleas.

A pesar de que el equipo está funcionando en las pistas con resultados positivos, en la casa hay una ambiente tenso entre los participantes, especialmente entre Sara y las otras mujeres, quienes consideran que la pereirana no merece estar entre los semifinalistas.

En esta ocasión, tras llegar victoriosos del desafío de sentencia, premio y castigo, el deportista Rapelo tomó la vocería y manifestó algunas cosas que no le estaban gustando. Ante esto, el equipo señaló que era mejor decir las cosas que les molestaran de los otros para tener una mejor convivencia, por lo que Mai y Guajira decidieron hablar en contra de Sara.

Guajira explica a sus compañeros de equipo que Sara está comiendo más que ellos (captura Desafío The Box)

“Hay algo que no me gustó Sara y es que si hay un paquete con siete pescados es uno para cada uno, no son los siete para ti”, manifestó Mai frente a todos, haciendo referencia a una de las críticas que ha recibido recientemente la participante pereirana por su manera exagerada de comer. Su compañera agregó que “yo la mermelada y el queso crema no los probé, las cosas son de todos”.

Yan entró a defender a Sara y manifestó que a él no le molestaba la manera en la que su compañera comía y que, al contrario, agradecía que últimamente estuvieran ganando la comida y no aguantando hambre. Escudero y Rapelo coincidieron con Yan, pero agregaron que la joven pereirana sí debería considerar que convive con otras seis personas.

Guajira tomó la palabra y explicó la situación a sus compañeros. “Había dos pechugas, mientras nosotros seis nos comimos una pechuga con unas pastas, Sara se comió una ella sola”, recordó la competidora. Entonces Sara dio sus razones y señaló que le enojaban los reclamos de sus compañeras, puesto que ella es quien tiene ciertas restricciones con la comida.

Otros compañeros defienden a Sara de Guajira y justifican que ella coma más que los demás (captura Desafío The Box)

“Me molesta porque todos ustedes comen carne, yo no porque me hace daño. Había dos pechuguitas y una se la gastaron, entonces me quedan a mí una pechuguita y los pescados”, señaló Sara y agregó que sus compañeros deberían pensar en no consumir aquellos alimentos que le gustan más a los otros. Concluyó diciendo que “también siento que le están buscando problema a todo lo que hago”.

Juli, Yan y Escudero apoyaron a Sara y manifestaron que antes de la fusión nunca habían tenido problemas con la comida. La capitana Juli les señaló a Mai y Guajira que “está bien hablarlo, pero saber decir las cosas para que no se vuelva repetitivo y no se sienta como cuando la mamá lo regaña a uno por todo en la casa”.

Guajira le subió el tono a la conversación y señaló no estar de acuerdo con la defensa de Sara. “A mí el cerdo y la carne me dan reflujo, pero me los como porque es lo que hay”, agregó. Pero su argumento no fue tomado y todos llegaron a la conclusión de que Sara debía avisar qué iba a comer, pero que podía comer lo que quisiera, porque a la mayoría no les molestaba.

Guajira se enoja con sus compañeros y les pide que "no sean dobles" en su manera de tratar a Sara (captura Desafío The Box)

La competidora Guajira no quedó conforme y empezó a pelear, “no sean dobles, ustedes la justifican porque son Beta desde antes ... que coman mier**, las cosas no son así, yo tengo que comer carne porque a ella le gusta el pescado y entonces yo no puedo tocar el pescado. La ven como una muñequita cuando les conviene, pero Sara es la más egoísta”.

Sara, de 21 años, ha sido muy criticada por sus compañeros y por los televidentes a lo largo del Desafío The Box, pues su rendimiento en las pruebas no ha sido el mejor y ella perdió a propósito en un desafío a muerte para irse de la competencia; sin embargo, cuando se le presentó la oportunidad de volver lo hizo.

A lo largo de la pelea la joven pereirana se fue al baño y empezó a arreglarse para la pijamada que se habían ganado en la última prueba, mientras tanto sus compañeros trataban de calmar a Guajira, quien los calificó de “hipócritas” por defender a Sara y luego criticarla por ser mala en las pruebas.