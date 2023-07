Edwin Cardona, al América de Cali: cuáles son los ‘pendientes’ para confirmar su fichaje

Edwin Cardona no tuvo muchos minutos en el primer semestre de 2023 con Racing por una lesión. Foto: Racing Club

Edwin Cardona y el América de Cali están medio de negociaciones para finiquitar los detalles para su contratación, proveniente de Racing y que marcará el regreso al fútbol colombiano del mediocampista que no tiene minutos en Argentina y desea recuperar su nivel.

Aunque el futbolista es del agrado de un sector de la afición que ve mucho potencial, para otros es todo un misterio cómo resulten las cosas con un deportista de pocas oportunidades en los últimos meses, rodeado de algunas polémicas y que necesita mucho trabajo de reacondicionamiento.

Por esa razón es que el máximo accionista del América, Tulio Gómez, reveló los dos detalles pendientes por revisar en la conversación con Cardona para definir su contrato y que son muy importantes para tomar una decisión, en especial para evitar problemas como con otro fichaje.

¿Qué falta para fichar a Edwin Cardona?

Tulio Gómez habló para el programa América en la red sobre lo que ha pasado con Edwin Cardona, los detalles de su fichaje y cómo van encaminadas las cosas, pero principalmente lo que sigue faltando para llegar a un acuerdo porque el América debuta el 16 de julio ante Tolima por la Liga Betplay.

Según el empresario, existen dos temas por solucionar para definir la llegada del volante, y es su condición física, debido a solo jugó siete partidos con Racing en lo que va de 2023; sus antecedentes también están sobre la mesa, porque estuvo envuelto en algunas polémicas durante su trayectoria.

“Cardona es un jugador joven, tiene 30 años está en buena edad. ¿Qué hay que revisar? Su parte física y su comportamiento, su disciplina porque es muy importante que un jugador tenga talento y disciplina, para eso tengo buenos filtros, unas cláusulas. Lo vamos a analizar, por ahora no hay nada”, dijo Gómez.

Se espera que el martes 11 de julio se llegue a un acuerdo entre las partes, pero también que el América no se quiere apurar en las negociaciones, pues saben que la parte económica no tiene líos, según el diario El País Cali, Racing no quiere soltar al futbolista por un precio bajo porque pagó 3,5 millones de dólares por su fichaje en 2022.

América busca ser cuidadoso

Una de las razones para que el América de Cali esté revisando la condición física de Edwin Cardona para ficharlo se debe a lo que pasó en los últimos días con Víctor Ibarbo, delantero que fue contratado a comienzos de julio, se lesionó en un entrenamiento y no cobrará su sueldo hasta que no sume minutos.

“Es cierto lo que dije, si no juego no cobro y además dependiendo de la lesión que tenga determinaré si sigo o no en el club”, dijo el atacante al programa Zona Libre de Humo y cuyo gesto fue bien visto por los hinchas, quienes esperan que se recupere para aportar a la nómina del técnico Lucas González.

Cardona le daría prioridad al rojo

Edwin Cardona, pese a no contar con protagonismo en Racing, mantiene el interés de algunos clubes en el exterior por ficharlo, no solo el América de Cali, sino de otros países que revisan con detalle la situación del colombiano, en especial de una liga que está dando de qué hablar en el mundo.

Según el periodista César Luis Merlo, el equipo Al Alkhood de Arabia Saudita envió una oferta de préstamo por el colombiano, cuya duración era por un año y con opción de compra, pero aparentemente el futbolista desistió del contrato por “cuestiones personales”.

De esta manera, se entiende que Cardona preferiría seguir en el continente y en especial con las conversaciones con el América en proceso, que le permitirían recuperar su nivel, estar cerca de su familia y destacar para tener opciones en la selección Colombia.