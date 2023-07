Así puede comprar las boletas y abonos de Millonarios FC a través de la empresa Entradas Amarillas para el próximo semestre

Millonarios terminó el contrato con TuBoleta tras las reiteradas quejas durante el servicio prestado durante la Gran Final del primer semestre del 2023 en el fútbol colombiano

Millonarios anunció el cambio de la empresa encargada de la venta y distribución de la boletería para los partidos en los que juegue de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El vigente campeón del torneo colombiano despidió a la empresa TuBoleta y horas después le dio la bienvenida a Entradas Amarillas como la nueva tiquetera, por lo menos por el próximo semestre.

Aunque aún no se ha informado el costo que tendrán las boleterías para el semestre que iniciará el próximo fin de semana (del 14 al 16 de julio), se estima que las directivas se tomen algunos días más, teniendo en cuenta que el primer partido de Millonarios como local será el sábado 22 de julio ante Deportivo Pereira. En la página de Entradas Amarillas todavía no hay mayor información, los hinchas pueden adelantar algunos pasos para el momento en el que se habiliten las entradas.

El registro en la página web, el primer paso para adquirir las entradas

Previo a hacer efectiva la compra, la página de Entradas Amarillas le solicitará registrarse con algunos datos personales como nombres, apellidos, tipo y número de identificación, número de teléfono, correo electrónico y fecha de nacimiento. Así mismo podrá autorizar a la empresa para recibir boletines al correo y algunas novedades de eventos donde ellos son la tiquetera oficial.

Una vez registrado, podrá acceder a los servicios para la compra de entradas. Swedish House Mafia en el Coliseo Live, Liam Payne en el Chamorro City Hall y los shows en vivo de Juanpis son algunos de los eventos que se destacan en la página web de la empresa. Al entrar a alguno de los eventos, los usuarios pueden seleccionar la cantidad de boletas que desean comprar y la ubicación que quieren ocupar en el recinto donde se desarrolle.

La aplicación por donde se descargará la boletería

Entradas Amarillas utiliza la aplicación para celulares Quentro para que sus compradores descarguen las entradas al celular. Esta ha sido utilizada en eventos como el concierto Monsters Of Rock, que tuvo la presencia de bandas importantes como Kiss y The Scorpions, o el reciente festival Estereo Picnic. Uno de los usuarios que asistió en este concierto comentó como funciona la aplicación y expresó su felicidad por el cambio de distribuidor de boletería:

“Excelente, a mí me encantó, la use en el Monsters of Rock (si yo me tire la gramilla del Campin) es una app sencilla, es muy segura, 24 horas antes del evento desbloquea un QR que cambia cada 30 segundos, por lo que no te pueden robar la boleta, además se pueden enviar a otros”.

Así puede pagar sus boletas en Entradas Amarillas

La principal vía para comprar las boletas puestas a la venta en Entradas Amarillas es a través de la página web. Sin embargo, la empresa tiene dos sedes físicas para este fin: calle 85 #12 - 25 y el Centro Comercial Galerias ubicado en la calle 53B #25 - 21. La empresa a través de su portal web acepta las siguientes tarjetas de crédito: Visa, Mastercard y American Express, independientemente de la entidad.

También se reciben pagos en tarjetas débito mediante transferencia bancaria PSE, compras que son procesadas a través de la pasarela de pagos Mercado Pago. Entradas Amarillas hace la salvedad que no se reciben pagos con tarjetas virtuales, así como Nequi y Daviplata, esto debido a que es indispensable la presentación de la tarjeta utilizada en la compra y el documento de identidad registrados en la compra para retirar las entradas.

También se aceptan pagos en efectivo mediante la impresión de un código que debe ser pagado el mismo día que es expedido en cualquier punto Baloto o Efecty.