Yailín la más viral llegó a 10 millones de seguidores en Instagram tras polémica entre Anuel y 6ix9ine

Gracias a la polémica que generó la pelea entre Anuel y 6ix9ine, Yailín la más viral superó los 10 millones de seguidores en Instagram. Crédito: yailinlamasviralreal / Instagram

En la era de la tecnología, las polémicas se han convertido en una de las formas más fáciles de ganar suscriptores en redes sociales, algo que se puede convertir en positivo por los ingresos que pueden generar las pautas con marcas, la cantidad de reproducciones o me gusta que tengan las publicaciones. Por eso, algunas veces no importa lo que tenga que pasar para conseguir números altos y tener seguidores en redes sociales.

Esto fue lo que le sucedió a Yailín la más viral, que tras la polémica entre su exesposo Anuel AA y el rapero estadounidense 6in9ine, también conocido como Tekashi, logró superar la barrera de los 10 millones de seguidores en la plataforma Instagram.

Y es que el rifirrafe también ha ayudado para que Pa ti, colaboración que lanzaron Yailín y Tekashi a mitad de junio, tenga más de 40 millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube, algo que significa varios miles de dólares en ingresos para los artistas.

La polémica comenzó cuando Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila de Anuel, compartió una fotografía de Cattleya, hija que el boricua tiene con la dominicana, algo que ofendió a Yailín, pues la publicación se hizo sin el consentimiento de la cantante.

El problema estuvo en que Yailín no quería que el rostro de su hija de tres meses se conociera y rodara por internet tan pronto, por lo que Tekashi tomó la delantera y comentó la fotografía en la que aseguró que Anuel era una “rata” que se mostraba como un padre ejemplar en redes sociales, pero no se ha preocupado por su hija.

El rapero estadounidense crítico a Anuel por compartir la fotografía de su hija y mostrar su rostro. Crédito: anuel / Instagram

“Eres una R@t@. No es mi lugar que dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija tienes todo el lugar pero nunca as hecho nada para esa niña en 3 meses”.

Cattleya nació el 13 de marzo de 2023, y según Tekashi, desde el día en el que vino al mundo, Anuel no la ha visitado ni le ha enviado el dinero necesario para los gastos básicos de la bebé como, por ejemplo, pañales o leche: “Pampers, renta pa la casa, leche, ropa... pal mundo puedes vender el sueño de ser Real pero yo te conosco eres una R@ta la definicion. Por eso tienes solamente una foto en el hospital nunca la viste después de acerte el buen papá pa las redes” (sic).

Pero, como era de esperarse, Anuel respondió al rapero norteamericano y lo calificó de pedófilo, pues recordó el caso que tuvo que enfrentar el artista por mantener relaciones sexuales con una menor de edad.

A través de su cuenta de Instagram, Anuel respondió a los mensajes de 6ix9ine y aseguró que es un pedófilo que tiene abandonada a su hija. Crédito: anuel/ Instagram

“Hasta pedófilo saliste y aceptaste la culpabilidad... Un ratón de verdad diciéndome rata a mí. Este mundo se tiene que estar acabando o algo. Tú te has ido preso y has tenido cargos en el 2015 por abuso sexual a una niña de 15 años”.

También, Anuel aseguró que 6ix9ine, supuestamente, tiene abandonada a su hija, pues hace varios años que no la ve y que tampoco le pasa el dinero para su manutención: “Diciendo que yo no pago pamper un infeliz q la madre de tu hijo está en todos lados reclamándote exactamente lo mismo a ti y dice que no ves a tu hija hace 2 años, TU SI Q TIENES A TU HIJA ABANDONADA!!!!! NO DIGAS Q YO HAGO LO Q TU LE HICISTE A TU HIJA, INFELIZ!!!!!”.

Tras conocer los mensajes de respuesta de Anuel, Tekashi publicó un estado en su cuenta de Instagram en el que invitó al boricua a encerrarse en una habitación y pelear para solucionar lo que está sucediendo.

Tras los polémicos mensajes que se han estado compartiendo los artistas en redes sociales, el rapero 6ix9ine retó a pelear al cantante boricua para solucionar todos sus problemas. Crédito: 6ix9ine / Instagram