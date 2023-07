Tony Camacho: el perro que encontró un nuevo hogar en el estadio El Campín

Los trabajadores del lugar cuidan de él y a cambio les ayuda con las tareas por realizar / @idrd_bogota

La tenencia responsable de mascotas va más allá de darles un hogar. No basta con poner un techo sobre su cabeza y concentrado en su plato dos veces al día. Quienes entienden de cuidado animal, perciben otras necesidades.

Como señala el borrador del proyecto para una política de tenencia responsable de animales de compañía y de producción: “implica el hecho de que quien se denomina propietario o tenedor de un animal de compañía o de producción, asuma la responsabilidad de garantizarle sus necesidades básicas, como la alimentación, la bebida, el techo, el recreo, la libertad de movimiento, la atención médico veterinaria, que va más allá del simple hecho de una purga y un plan sanitario para las enfermedades inmuno prevenibles”.

Es así que en un acto de conciencia, el cuidador de Tony Camacho, la mascota de El Campín, se acercó al estadio junto a su criollito, en julio del 2022, buscando ayuda.

Los celadores decidieron hacerse cargo de él y, no había pasado un mes cuando la noticia empezó a circular por los pasillos del Instituto de Recreación y Deporte (Idrd), al punto en el que decidieron adoptarlo formalmente y convertirlo en la mascota oficial del estadio más emblemático de la capital.

Luego, los mismo nuevos amos grabaron un video en el que ponen al perro de protagoniosta: “Estaba atravesando una situación complicada. Meses duros, donde mi anterior humano no me podía dar una calidad de vida, por lo que él y yo nos acercamos al estadio y habló con un señor diciéndole que, aunque me amaba, no podía hacerse cargo de mi bienestar. En ese momento me sentí triste, pero sabía que algo bueno estaba por venir”, relata Tony, en un video que sus amigos humanos lo ayudaron a producir.

Tony ha sabido retribuir el amor de los hinchas y trabajadores que frecuentan el estadio. Ayuda con las tareas de mantenimiento y, a manera de broma, hay quienes se han atrevido a decir que “poda el césped del campo, recibe a los jugadores, organiza el esquema de seguridad y atiende a los medios de comunicación”.

Lo cierto es que su mayor y único trabajo es acompañar a quienes se dedican en cuerpo y alma a su cuidado. Siempre está feliz de desempeñarlo, no pide nada a cambio. Una caricia o golosina de vez en cuando son suficientes.

“Ellos me acogieron con mucho amor y desde entonces me dedico apoyar las diferentes tareas que hay para realizar. Además, me dan salchichitas, que es mi comida favorita”, relató con ayuda de sus amigos humanos, en un video que, por su ternura y causa social, se ha apoderado las redes sociales en los últimos días, aunque, de momento, es incierto si entre sus “tareas” se sumara la de crear contenido para hablar del estadio y la violencia en el futbol.

En una visita a Tony, la directora del Idrd, Blanca Durán, hizo un llamado a “cuidar la vida de los animales que están en nuestros parques estamos invitando a la ciudadanía a que se acerquen a las jornadas de adopción y que nos ayuden a cuidar a estos animales que dejan desafortunadamente abandonados y sobre todo que nos ayuden a no abandonar animales en los parques y escenarios deportivos de la ciudad”, para que otros peluditos tengan finales felices como el de Camacho.

Y es que, según el borrador de tenencia responsable “también es necesario tener en cuenta la necesidad de controlar su reproducción cuando sea necesario y tomar la decisión de garantizarle una muerte digna sin dolor, cuando el animal por situaciones de salud, vejez y accidentes este sufriendo y no se amerite prolongar su agonía, lo que también implica el disponer de manera adecuada el cadáver del animal como una posible fuente de riesgo biológico”.

Algo de lo que Tony y su fanaticada no tendrán que preocuparse. Ellos a lo lejos lo ven vivir su mejor vida y le envían mensajes de aliento, al igual que un profundo agradecimiento a sus nuevos cuidadores: “Te amo Tony Camacho”, “El único perro que tiene estadio propio”, “Gracias a todos los que lo cuidan”, “Excelente ejemplo”, “Que bella historia”.